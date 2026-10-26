我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中共前中聯部長劉建超 傳遭「斷崖式貶官」 正部降為處級

釀酒人2出局後灌8分大局 打出世界大賽首見紀錄

南卡參議員選戰 保守派共和黨人：不會投給葛理漢胞妹

記者顏伶如／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
南卡州已故聯邦參議員葛理漢的妹妹達琳。（美聯社）
南卡州已故聯邦參議員葛理漢的妹妹達琳。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

南卡共和黨參議員候選人達琳雖獲川普背書並贏得初選，卻遭共和黨眾議員諾曼之子華倫公開反對，甚至可能轉投民主黨對手安德魯斯。

資深共和黨南卡羅來納州聯邦參議員葛理漢(Lindsey Graham)尋求連任卻在今年7月驟逝，胞妹達琳(Darline Graham)後來獲得川普總統背書，在初選勝出接棒參選。初選決選時，共和黨南卡州聯邦眾議員諾曼(Ralph Norman)以得票率落後4.8%的差距敗給達琳。福斯新聞網26日報導，諾曼的兒子華倫‧諾曼(Warren Norman)發表聲明說不會投票給達琳，可能會投給民主黨候選人安妮‧安德魯斯(Annie Andrews)。

華倫23日投書獨立新聞網站FITSNews寫道：「我是一名保守派，一生都投票給共和黨，依然相信共和黨黨綱所代表的理念：有限政府、財政責任、個人自由與個人責任。今年11月，我將光榮地投票支持威爾遜(Alan Wilson)出任州長，並支持選票上的共和黨候選人，但我不會投票給達琳出任聯邦參議員。」

華倫在文中寫道，曾經跟民主黨候選人安德魯斯坐下來談，「我們對於很多事情看法不合，但在某些重要議題存在共識，包括打擊腐敗、健保改革等。她給我的印象是很真誠，而且她曾公開表示會勇於對抗自己的政黨，這是我對所有候選人的要求標準，我將會用這個標準來檢視她」。

華倫寫道：「截至今天為止，我傾向於投票支持她，這將是我這輩子第一次在政黨選舉裡投票給民主黨員。」

至於不支持達琳的原因，華倫在文中分析，如果達琳勝選，支持她的建制派以後將在每一場初選為她護航，「她可能在這個席位占據24年，甚至更久」。

華倫指出，如果安德魯斯勝選卻沒有像競選承諾所說的挺身對抗自己的政黨，南卡州選民6年之後便能向她究責，用一位強大的保守派候選人取而代之，「我們有6年時間可以問責，或者有24年變得無能為力，對我來說這不是一個難以抉擇的決定」。

達琳競選團隊26日回應福斯數位新聞(Fox News Digital)時，引述了共和黨南卡羅來納州聯邦眾議員提蒙斯(William Timmons)在社群平台X的發文。提蒙斯寫道：「真正的保守派投票給安德魯斯將是不可思議且違背良心的。」

▼收聽一洲焦點Podcast：

精華 FAQ

  • 因為原本尋求連任的葛理漢驟逝後，由胞妹達琳接棒參選，並獲川普背書支持。她在初選決選中擊敗對手，正式成為共和黨候選人。

  • 共和黨眾議員諾曼的兒子華倫公開寫文表態，不會投票給達琳，甚至傾向支持民主黨候選人安德魯斯，因其立場罕見而引發外界關注。

  • 華倫認為安德魯斯願意對抗自己的政黨，且可在6年後接受選民問責；相較之下，達琳若在建制派護航下連任，可能長期掌握席位，讓選民難以改變結果。

共和黨 南卡 投票

上一則

期中選舉／全美累計3000萬選民 已提前投票

下一則

FBI前局長柯米第3度遭刑事起訴 被控向記者洩露國防資訊

延伸閱讀

華郵投書：兩黨都可能因候選人問題 錯失參院多數掌控

華郵投書：兩黨都可能因候選人問題 錯失參院多數掌控
福斯：2年前川普勝選的幾個選區 如今共和黨選情緊張

福斯：2年前川普勝選的幾個選區 如今共和黨選情緊張
新罕布夏州參議員候選人蘇努努稱沒見過川普 切割惹爭議

新罕布夏州參議員候選人蘇努努稱沒見過川普 切割惹爭議
誰是民主黨最強催票機？ Politico民調：川普本人

誰是民主黨最強催票機？ Politico民調：川普本人

熱門新聞

美國總統川普18日在白宮南草坪。（美聯社）

川普大砍合法移民簽證 台灣銳減逾6成 2地區最慘

2026-10-19 07:10
國防部8月下令30所大學審查與「受關注外國實體」的關係並處理相關風險；五角大廈19日高調宣布這30所院校已全數終止或「緩慢解除」此類涉外關係。(美聯社)

國防部令切斷與中國關係 部分大學拒絕：不涉敏感 保留聯繫

2026-10-21 20:18
美國總統川普22日從白宮啟程前往愛荷華州前受訪。(路透)

川普想把大西洋改成自己名字 致電谷歌執行長遭拒

2026-10-22 20:25
白宮前發言人李維特9月10日在美國德州達拉斯舉行的共和黨期中選舉全國代表大會上發表演說。(歐新社)

接班人只撐5天 白宮前發言人李維特直指不適任 願幫川普找新人

2026-10-23 10:06
川普總統。(路透)

期中選舉民主黨若勝出 川普外交政策可能出現4大轉變

2026-10-25 16:26
美國總統川普。（路透）

川普催新墨西哥州快改名「新美國」：房價收入都會漲

2026-10-19 16:26

超人氣

更多 >
學生用AI寫完美答案 柏克萊加大知名教授不再批改作業

學生用AI寫完美答案 柏克萊加大知名教授不再批改作業
曾喊「愛美國就該支持ICE」 他如今在機場被ICE帶走

曾喊「愛美國就該支持ICE」 他如今在機場被ICE帶走
長者注意 美研究「日常1習慣」恐是失智前兆 風險高出48%

長者注意 美研究「日常1習慣」恐是失智前兆 風險高出48%
發緊急代碼 洛杉磯飛北京突遇故障 機上262人被迫返航

發緊急代碼 洛杉磯飛北京突遇故障 機上262人被迫返航
聯航飛新州驚傳劫機…乘客傳恐怖簡訊 150人班機急返航

聯航飛新州驚傳劫機…乘客傳恐怖簡訊 150人班機急返航