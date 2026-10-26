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華郵：川普封美墨邊境 共和黨保守派催不出基本盤

記者顏伶如／即時報導
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由於川普總統上台後封閉邊境，邊境在這次選舉不再成為議題。（路透）
由於川普總統上台後封閉邊境，邊境在這次選舉不再成為議題。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

川普封閉邊境後，德州史塔郡等美墨邊境社區的偷渡壓力大減，移民議題不再主導選舉，反而引發居民對強力掃蕩與誤拘的反彈。

華盛頓郵報26日報導，非法偷渡入境人潮湧現，讓靠近美墨邊境的社區紛紛反對拜登政府，由於川普總統上台後封閉邊境，邊境在這次選舉不再成為議題，共和黨失去在保守派基本盤裡的催票效果。

前任共和黨德州史塔郡(Starr County)黨部主席的克勞蒂亞·阿爾卡薩(Claudia Alcazar)說，住家後院就是葛蘭德河(Rio Grande)，2021年開始經常有偷渡客從樹叢冒出，穿越社區向居民問路或要水喝。她說，當時非常希望這種狀況能夠停止，很多居民因此反對拜登政府。

史塔郡西語裔人口占97.1%，川普2016年大選時得票率為18.9%，到了2024年得票率則上升到57.8%，成為一個多世紀以來第一位在史塔郡贏得勝利的共和黨總統候選人。

不過，共和黨今年在史塔郡失去了在保守派基本盤的催票因素。

阿爾卡薩表示，川普2025年初重返白宮，非法偷渡行為幾乎一夕停止。她表示：「坦白講，我很驚訝這裡會有如此巨大的改變。她說：「我幾乎沒再看到有人偷渡入境。」

報導指出，許多當地居民表示，移民並不是這次期中選舉的主要關注議題，因為不管哪個政黨取得國會多數，2027年總統依然是川普，邊境局勢至少未來兩年將維持不變。

民主黨州參議員伊諾霍薩(Juan "Chuy" Hinojosa)表示，邊境議題在邊境地帶不再是同仇敵愾的議題，川普邊境政策成功現在反而成為不利因素。他說，川普在關閉邊境方面做得很好，可是卻做過頭。

報導指出，史塔郡居民不再為偷渡客來到社區感到緊張，取而代之的是擔心邊境巡邏隊(U.S. Border Patrol)、移民和海關執法局(ICE)大規模掃蕩。格蘭德河谷(Rio Grande Valley)，至少一名美國公民遭到移民幹員錯誤拘留。

阿爾卡薩受訪時說，現在不再屬於共和黨，而是偏向中間派，無法百分之百支持任何一黨。

她說，離開共和黨有一定程度是因為不支持川普大規模驅逐行動。

葛蘭德市(Rio Grande City)國中老師賈西亞(Alexis García)2024年努力幫川普拉票，因為川普承諾終結非法移民。但他表示，現在大規模掃蕩已經衝擊當地居民，「當許多事情發生在表嫂或叔叔鄰居身上時，切身感受就很強烈，很多人並不贊同這一點」。

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精華 FAQ

  • 報導指出，川普2025年初重返白宮後，非法偷渡行為幾乎一夕停止，史塔郡居民明顯感受到邊境壓力下降，過去常見的偷渡客穿越社區景象大幅減少。

  • 因為當地居民認為，不論哪個政黨掌握國會多數，2027年總統仍是川普，邊境政策短期內不太可能改變，所以移民問題不再像過去那樣成為選戰焦點。

  • 部分原本支持共和黨的居民，因不滿川普的大規模驅逐與掃蕩行動而轉向中間立場；他們雖肯定封邊效果，但也擔心執法過頭、甚至誤傷一般居民。

偷渡客 偷渡 川普

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