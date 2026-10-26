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州級選舉結果對數據中心發展實際影響 超過聯邦參眾議員選舉

記者顏伶如／即時報導
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數據中心在今年期中選舉成為全國議題，示意圖。（聯合報系資料照片）
數據中心在今年期中選舉成為全國議題，示意圖。（聯合報系資料照片）

AI摘要

文章摘要整理：

財星指出，數據中心在期中選舉雖成全國議題，但真正左右建設與能源配套的，往往是州與地方選舉結果，亞馬遜維州案例即為明證。

財星雜誌(Fortune)25日分析，數據中心在今年期中選舉成為全國議題，不少聯邦參眾議員候選人列為主要政見，但各州與地方選舉結果對數據中心建設以及基礎能源設施掌握更多主導權，較少受到關注的某些地方選舉結果，其實對未來經濟影響更大。

超大規模雲端服務商(hyperscalers)每年支出數千億元，2027年支出估計將突破1兆。摩根大通(JPMorgan)估計，過去一年當中與人工智慧(AI)相關的投資，約占美國國內生產毛額(GDP)成長的五分之一。荷蘭國際集團(ING)分析師表示，AI將占2026年經濟成長的三分之一。

報導指出，距離期中選舉投票日只剩一周多，許多州提早投票已經展開，民主黨可能大勝的預期恐對股市造成壓力，最近股市已經因為擔心AI熱潮破滅而出現拋售潮。

麥格理集團(Macquarie Group)全球外匯與利率策略師魏茲曼(Thierry Wizman)在分析報告指出，如果股市進一步下跌，原因將是州級選舉、地方選舉「藍潮」(blue wave)湧現的關係，反對數據中心的民主黨候選人紛紛當選。

魏茲曼指出：「對於美國經濟的走向而言，州級政府的組成與治理方向可能比民主黨是否贏得參、眾議院更為重要。」

亞馬遜(Amazon)在維吉尼亞州的實例就是這種動態的縮影。亞馬遜的維州勞登郡(Loudoun County)數據中心興建案遭到當地居民反對之後，上周與地方主管官員達成取消計畫的協議。

馬遜旗下雲端服務「亞馬遜網路服務」(Amazon Web Services)今年2月以4.27億元買下數據中心用地，但這筆土地收購讓郡政府領導階層措手不及，近年來數據中心大量增長早讓地方官員感到不安。

根據協議，亞馬遜承諾不會土地上興建數據中心，大部分土地將重新規畫做為綜合用途與住宅開發。亞馬遜將捐贈25英畝土地用於建設社區藝術中心與休閒設施，並向維州住房基金捐款500萬元。

德州是另一個AI產業熱點，共和黨籍德州州長艾伯特(Greg Abbott)爭取連任但面臨民主黨挑戰者伊諾霍薩(Gina Hinojosa)拿數據中心議題猛攻之後，原本支持數據中心的立場出現轉變。

「牛津經濟研究院」(Oxford Economics)美國經濟學家皮爾斯(Michael Pearce)說，州、市政府期中選舉結果對數據中心造成影響其實比華府更大。他說，地方官員透過暫時禁令、環境審查及阻止數據中心連接電力網絡等措施，都對數據中心帶來更直接的威脅，德州、北卡羅來納州、南卡羅來納州、俄亥俄州、伊利諾州、威斯康辛州均是實例。

精華 FAQ

  • 因為數據中心建設、用電接網、環評與土地審批多由州、市和郡層級決定，地方官員能直接透過禁令、審查與延宕手段改變投資進度。

  • 亞馬遜在勞登郡買地後，因居民反對與地方壓力，上周與官員達成取消計畫協議，並改作綜合用途與住宅開發，還捐地及捐款。

  • 報導認為，AI與數據中心投資已對GDP成長有明顯貢獻，若地方出現反數據中心的「藍潮」，可能壓抑相關建設並進一步影響股市與經濟成長。

期中選舉 投票 民主黨

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