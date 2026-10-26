期中選舉這些「關鍵數字」 左右川普任期最後2年命運

一圖看懂2026期中選舉國會席次

AI摘要 文章摘要整理： 美國期中選舉將決定國會與州級權力版圖，民主黨若在眾院或參院取得多數，將明顯牽制川普後兩年施政，而高額經費與不利民調則凸顯選戰激烈。

期中選舉 將於11月3日登場，選民將選出能左右川普 總統任期最後兩年走向的國會議員，川普本人則不會出現在任何選票上。

美國在總統四年任期進行到一半時舉行「期中選舉」，攸關國會控制權，以及州長和數千個州級公職的改選。

若民主黨取得國會任一院多數，一來將限縮川普的施政議程，二來會升高國會對其施政的監督；若共和黨勝出，則可維持在華府的主導地位。

從數字可剖析2026年這場關鍵選戰：

聯邦眾院

435：眾院是國會的下議院，每兩年全數改選一次。

218：是在435席眾院取得多數的「魔術數字」。

3：民主黨須較2024年選舉結果淨增3席，才能掌控眾院。共和黨當年以220席對215席取得多數，但因議員病逝、辭職及轉換黨籍，目前席次為共和黨218席、民主黨214席、無黨籍1席，另有2席出缺。共和黨最多可淨失2席，失3席就會失去多數。

聯邦參院、州長與州議會

35：本屆改選的參院席次，其中33席為正常六年期改選，加上佛羅里達州及俄亥俄州的特別補選。共和黨目前在100席的參院占53席，其中包括2名與民主黨同陣線的無黨籍議員。民主黨須淨增4席，才有機會達到掌控國會所需的51席；若形成50比50平手，則由兼任參院議長的共和黨籍副總統范斯(JD Vance)投下關鍵一票。

36：本屆有36個州同步改選州長，約占全美近四分之三。

6139：全美99個州議會中，有88個議會的議員席次進行定期改選。

民調數字

53%對41%：公共電視網新聞／全國公共電台／馬瑞斯特(PBS News/NPR/Marist)9月14日至15日民調顯示，在登記選民中，民主黨國會候選人支持度以53%對41%領先共和黨12個百分點；民主黨在無黨籍選民中也以57%對32%領先。

32%至41%：9月幾份主流民調中，川普的支持度落在這個區間。路透/益普索(Reuters/Ipsos)在美國成年人中測得32%，創下川普政治生涯新低；馬瑞斯特為39%；國家廣播公司新聞網(NBC News)則在登記選民中測得41%。由於方法與受訪群體不同，這些數字無法直接比較，但均顯示川普個人威望對選情的帶動效果有限。

55%：接受國家廣播公司新聞網訪問的登記選民中，55%認為川普政策使經濟受損，26%認為有所助益。

選戰經費

約120億元：預計投入2025-26年選舉週期的廣告總額。政治廣告追蹤公司AdImpact預測將達116億元，不僅超越2022年期中選舉創下的89億元紀錄，也高於2024年總統大選週期；Kinetiq Political Insights最新估算則為119.6億元，預估區間為115億至125億元。

3.3億元：根據AdImpact數據，光是加州州長初選一役的廣告花費就達3.3億元，使這場初選成史上最燒錢的州長選舉前哨戰。而這僅是熱身而已。

其他數字

2497人：本屆美國國會初選的參選人數，創下至少2014年以來的各選舉周期新高，其中更有高達2232人競逐眾院席次。

44場：11月3日的眾院選舉中，有44場是2024年同一組主要政黨候選人的「續集對決」。若將範圍擴及州與地方層級，全美本屆共有474場選舉重演。這證明美國政治就像好萊塢一樣，「續集」永遠不嫌多。

一圖看懂眾院席次戰

一圖看懂參院席次戰