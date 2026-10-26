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川普左臉出現「明顯瘀青」 搭配神秘貼文再引健康疑慮

編譯中心／綜合報導
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川普25日在密西根州助選時，被拍攝到左邊太陽穴似有一塊白色痕跡。(路透)
川普25日在密西根州助選時，被拍攝到左邊太陽穴似有一塊白色痕跡。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

川普23日被拍到左側太陽穴出現明顯瘀青，又發文談及生病與康復，引發外界對其健康狀況的再度關注；白宮則強調他狀況良好。

新聞網站「野獸日報」(The Daily Beast)報導，川普總統近日左側太陽穴出現明顯瘀青，又發文稱生病的人心裡夢想的只有康復，再度引發外界對他健康狀況的擔憂。

報導指出，現年80歲的川普23日現身時，左側太陽穴明顯可見一塊從顴骨頂端延伸至眉毛的瘀傷，右側太陽穴則無。

這處變色在當天拍攝的多張照片中清楚可見，而他22日離開白宮時拍攝的照片並未出現。

這塊瘀青讓外界對川普健康的揣測再起。一名社群平台X的用戶寫道：「川普眼睛旁邊的瘀傷是怎麼了？」

許多人猜測，身為美國史上就職時年齡最大的總統，川普可能跌倒了。

川普23日帶著新添瘀傷露面後不久，在自家社群平台「真實社群」(Truth Social)發布一條意味深長的健康訊息。他寫道：「健康的人有上千個夢想，生病的人只有一個夢想(那就是康復)！」但他未多加說明。

川普23日露面時雙手也有瘀青，他用厚厚的米色粉底來遮蓋手上反覆出現的瘀傷。長期以來，川普及其發言人一直將他的瘀青歸咎於服用阿斯匹靈(aspirin)的習慣和頻繁握手，如今連臉上也出現，讓外界再度質疑這種解釋。

白宮發言人殷格爾(Davis Ingle)在接受詢問時指控「野獸日報」散布毫無根據的陰謀論，並形容川普頭腦敏銳、精力過人、工作勤奮不懈，而且前所未見地樂於與人接觸。

他補充道，目前川普正在「馬不停蹄地解決問題、兌現承諾，健康狀況依然極佳」。

川普24日提前投票時，被拍攝到手背有瘀青的痕跡。(美聯社)
川普24日提前投票時，被拍攝到手背有瘀青的痕跡。(美聯社)

川普24日提前投票時，被拍攝到手背有瘀青的痕跡。(美聯社)
川普24日提前投票時，被拍攝到手背有瘀青的痕跡。(美聯社)

精華 FAQ

  • 報導指出，川普23日現身時左側太陽穴出現一塊明顯瘀青，位置從顴骨頂端延伸到眉毛附近，右側則沒有同樣狀況。

  • 川普在出現瘀青後不久發文稱，健康的人有很多夢想，生病的人只想康復，但未解釋背景，因此外界解讀為可能暗示自身健康狀況。

  • 白宮發言人批評相關報導是在散布陰謀論，並強調川普頭腦敏銳、精力充沛、持續工作，且目前健康狀況依然極佳。

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