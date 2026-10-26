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川普「核心圈」有哪些人？空軍一號乘客名單現端倪

編譯廖振堯／綜合報導
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川普的私人助理哈普(左一)及白宮幕僚在安德魯聯合基地步向空軍一號，準備隨川普前往...
川普的私人助理哈普(左一)及白宮幕僚在安德魯聯合基地步向空軍一號，準備隨川普前往外州競選。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

美聯社透過空軍一號乘客名單指出，川普核心圈涵蓋幕僚長、內閣部長、私人助理與選戰策士，且部分非典型人物也擁有超乎職稱的影響力。

本月至今，川普總統已在空軍一號上飛行了約70個小時，前往全美各地輔選。美聯社整理出與他一同乘機的人士，揭露誰在川普身邊占有一席之地。

核心圈

白宮幕僚長威爾斯(Susie Wiles)是空軍一號的常客，川普曾稱她為「世界上最有權勢的女性」，兩人也一同操盤2024年競選活動。川普結束20天15場造勢活動後，空軍一號從北卡羅來納州起飛，威爾斯在機艙向記者表示這趟行程的成果「很棒…老實說，每一場都很棒。」

其他核心幕僚還包括史威科夫(Steve Witkoff)，負責伊朗談判；副幕僚長米勒(Stephen Miller)，主導川普的強硬移民政策；住房暨城市發展部部長特納(Scott Turner)；財政部長貝森特(Scott Bessent)；農業部長羅林斯(Brooke Rollins)。

搭乘空軍一號次數最多的內閣成員則是商務部長盧特尼克(Howard Lutnick)，他跟川普早在1990年代便是好友，而在川普造勢活動中的任務是強調各地新工廠的投資計畫，川普試圖藉此說服支持者美國經濟表現良好。

私人助理

在助理團隊中，最重要的人物之一是行政助理哈普(Natalie Harp)，她與川普幾乎如影隨形。橢圓形辦公室運作主任諾塔(Walt Nauta)緊追之後，諾塔的副手哈里斯(Chamberlain Harris)同樣經常隨行。哈里斯也是聯邦藝術委員會(Commission of Fine Arts)委員，該委員會負責審查白宮宴會廳及川普推動的其他建築工程。

雖然川普喜歡即興發揮，白宮首席撰稿人沃辛頓(Ross Worthington)本月仍多次搭乘空軍一號陪同出行。白宮通訊連絡主任張振熙(Steven Cheung)、負責在川普社媒發布影片的通訊顧問馬丁(Margo Martin)，也加入了這趟巡迴行程。

策士及顧問

白宮內部與外部顧問團隊負責制定期中選舉策略，包括政治主任馬特・布拉索(Matt Brasseaux)，他過去曾任職於共和黨全委會。德斯特法諾(Johnny DeStefano)曾是川普第一任期的重要幕僚，今年夏天短暫重返白宮幫打選戰，也曾被目擊搭乘空軍一號。

超乎預料的影響力

聯邦住房金融局長普爾特(Bill Pulte)至少參與了川普馬拉松行程中的五個航段，顯示他的地位遠高於其職稱。普爾特出身於建商家族，與川普私交甚篤，曾短暫代理國家情報總監一職，也主導了針對聯準會官員的施壓行動。

川普的私人助理哈普(中)及白宮副幕僚長斯卡維諾(左)在安德魯聯合基地步向空軍一號...
川普的私人助理哈普(中)及白宮副幕僚長斯卡維諾(左)在安德魯聯合基地步向空軍一號，準備隨川普前往外州競選。(路透)

精華 FAQ

  • 川普本月至今已搭乘空軍一號約70個小時，主要用於全美各地輔選。美聯社藉由乘客名單觀察其身邊誰最受倚重，進而勾勒出他的核心圈與權力分布。

  • 包括白宮幕僚長威爾斯、負責伊朗談判的史威科夫、副幕僚長米勒，以及特納、貝森特、羅林斯等部長。商務部長盧特尼克則因與川普私交深、搭機次數最多而格外突出。

  • 行政助理哈普幾乎如影隨形，諾塔與其副手哈里斯也常隨行；首席撰稿人、通訊主任與通訊顧問同樣頻繁登機。聯邦住房金融局長普爾特更以至少5個航段，展現超出職稱的地位。

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