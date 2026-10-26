我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

期中選舉／川普執政格局改寫 有4種劇本

物價回不去了 千禧世代生活負擔遠超父母輩

整理包／看懂期中選舉 國會版圖如何牽動川普未來施政

中央社華盛頓25日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
洛杉磯提前投票，讓選民可在正式投票日前，前往指定投票中心投下選票。(歐新社)
洛杉磯提前投票，讓選民可在正式投票日前，前往指定投票中心投下選票。(歐新社)

AI摘要

文章摘要整理：

美國期中選舉將重塑國會版圖，民主黨有機會奪回眾院甚至挑戰參院，若成功將使川普剩餘任期的施政與立法推動面臨更大阻力。

期中選舉將於11月3日登場，除國會議員改選，另有州長與其他公職人員選舉。外界預期民主黨有望奪回眾院控制權，並力拚參院多數；若民主黨成功掌控其中一院，可能增加川普總統在剩餘任期的施政難度。

期中選舉是什麼？

所謂期中選舉，是指在美國總統4年任期中間舉行的選舉，時間約在總統大選兩年後。

期中選舉在全美各州舉行，最受矚目者莫過於聯邦參、眾兩院的國會議員選舉，但也會選出州長等其他公職人員。

本次期中選舉的主要競爭者是總統川普所屬共和黨及在野的民主黨，約2.5億美國成年公民符合投票資格。

將選出哪些職位？

聯邦眾院共435席將全面選舉；眾議員任期為兩年，期滿全數改選。同時，聯邦參院100席中有35席將進行選舉；參議員任期為6年，每兩年改選約1/3席次。

許多地區同日也將選出州級公職人員，例如州長、州議員、司法職位及其他地方公職，或者就州級公投案進行表決。

美國由50州與聯邦首都華盛頓特區（Washington, D.C.）組成，除新罕布夏及佛蒙特州長任期為兩年外，其餘各州州長任期皆為4年。

目前共和黨籍州長有26位，民主黨籍24位；本次改選的36個州中，共和黨與民主黨各有18個州，其中加州、佛羅里達州、喬治亞州及密西根州的州長選戰尤其受到關注。

世界新聞網整理
世界新聞網整理

為何期中選舉很重要

英國廣播公司（BBC）指出，期中選舉的結果將決定哪個政黨掌控國會，進而影響總統接下來的執政難易度，同時也被視為民眾對總統施政滿意度的指標。

美國投票基金會（U.S. Vote Foundation）表示，期中選舉讓選民有機會重新調整政治權力分配，選出更支持總統施政議程，或更傾向制衡總統的國會議員，而這將影響總統在剩餘任期是否能順利推動政策，或者可能遇到更大阻力。

世界新聞網整理
世界新聞網整理

世界新聞網整理
世界新聞網整理

國會目前政黨版圖如何？

目前參眾兩院皆由共和黨掌控，但其多數優勢相當微弱。

共和黨在參院擁有53席，在全院100席達到過半；民主黨則為45席，加上兩名與民主黨結盟的無黨籍議員。

在眾院方面，共和黨擁有218席，達到全院435席過半的最低門檻，另有1名與共和黨結盟的無黨籍議員；民主黨則有214席，另有2席空缺。

美國智庫「外交關係協會」（CFR）表示，依據分析人士評估，眾院約9成、參院約7.5成選區的選情相對明朗，真正可能出現政黨輪替的席次不多。選舉預測專家認為，眾院僅約20席勢均力敵，參院則只有5席結果難料。

儘管如此，由於兩黨在參眾兩院的席次差距並不顯著，民主黨僅需贏得少數席次就能重掌國會其中一院的控制權。

民主黨怎樣才能翻盤？

在參院方面，民主黨及與其結盟的無黨籍議員目前合計47席。若要取得參院多數，民主黨陣營需將席次增到至少51席，也就是淨增加4席。

這是因若兩黨各占50席，兼任參院議長的副總統有權在雙方表決陷入平局時，投下決定性一票。鑒於現任副總統范斯（JD Vance）為共和黨，席次各半實際上仍有利共和黨，因此民主黨必須有51席才能確保多數優勢。

在眾院方面，外交關係協會認為，目前占214席的民主黨翻盤成為多數黨的機會相當高。

根據布魯金斯研究所（Brookings Institution），眾院目前有兩個空缺席位，其中一個選區原由民主黨掌握，預期民主黨有望贏回該席。若將這項預期納入計算，民主黨只需再淨增加3席，即可達到218席的過半門檻，重新取得眾院控制權。

外交關係協會還說，歷史上總統所屬政黨在期中選舉通常表現不佳，過去41次期中選舉中有37次流失席位。

若民主黨奪回參眾兩院其一的控制權，將更有能力主導議程，推動自家法案進入院會審議。

民主黨翻盤對川普有何影響？

若民主黨贏得參眾任一院，川普政府推動立法的難度將提高，國內政策也可能受更多牽制。不過，他也有不需政黨支持就能行使權力的方法，例如透過發布行政命令繞過國會。

民主黨可透過委員會調查川普執政期間的作為，包括貪腐指控、白宮新宴會廳興建計畫，以及移民暨海關執法局（ICE）執法手段，都可能成為調查與檢視的對象。

此外，民主黨內部也正在討論是否要對川普提出彈劾。

洛杉磯韓國城發放選民指南。(歐新社)
洛杉磯韓國城發放選民指南。(歐新社)

2028年總統大選如何受牽動？

英國廣播公司（BBC）報導，總統的名字固然不會出現在期中選舉選票上，但川普已呼籲共和黨支持者，投票時不妨假裝選票上有他，把票投給他背書的候選人，藉此表達對他迄今施政表現的支持 。

無論選舉結果如何，政治評論員可能運用這些指標來分析，選民對川普執政下國家走向的感受。

依照美國憲法第22修正案，任何人不得當選總統超過兩次，因此川普完成本屆任期後，原則上不得再當選總統。期中選舉結束後，預料外界將開始揣測共和黨2028年總統提名人選，以及民主黨可能推出的競爭對手。

期中選舉有哪些關鍵議題？

根據BBC，美國經濟是許多選民關注的焦點，尤其是正為燃料、食品雜貨、住房與醫療費用苦惱的民眾。

美國通膨目前仍高於聯邦準備理事會（Fed）設定的目標水準，部分原因在於美國與以色列2月對伊朗發動戰爭推升能源價格。

民主黨人士則主張，川普的貿易關稅政策也促使國內物價上漲。

移民議題同樣受到關注。共和黨表示，川普已兌現2024年的重大競選承諾，收緊邊境管制措施並大規模打擊非法移民，但這些舉措也經常引發爭議。

此外，社會大眾對人工智慧（AI）技術的憂慮近期明顯加劇。兩大黨高層政治人物均同意有必要監管AI，不過這與川普的立場相左，他已拒絕立法管控相關技術發展的構想。

精華 FAQ

  • 此次期中選舉將全面改選眾院435席，參院則有35席投票，另有各州州長、州議員、司法職位與地方公職等選舉同步登場。

  • 參院方面，民主黨與盟友現有47席，需再淨增4席至51席才有穩定多數；眾院方面則只要再淨增3席，理論上就能達到218席門檻。

  • 若民主黨拿下任一院，川普推法案將更困難，國內政策也更易受制衡；民主黨還可透過委員會調查、質詢甚至推動彈劾，增加政治壓力。

川普 期中選舉 整理包

上一則

川普、歐巴馬互嗆… 期中選前倒數 2數據值得注意

下一則

期中選舉民主黨若勝出 川普外交政策面臨4大轉變

延伸閱讀

CNN：民主黨對期中選舉充滿期待 但現實面不容忽視

CNN：民主黨對期中選舉充滿期待 但現實面不容忽視
看好重掌國會 民主黨規畫制衡川普 列100小時、100天清單

看好重掌國會 民主黨規畫制衡川普 列100小時、100天清單
期中選舉 5資深議員承認：共和黨幾乎已拱手讓出眾院

期中選舉 5資深議員承認：共和黨幾乎已拱手讓出眾院
期中選舉民主黨若勝出 川普外交政策可能出現4大轉變

期中選舉民主黨若勝出 川普外交政策可能出現4大轉變

熱門新聞

美國總統川普18日在白宮南草坪。（美聯社）

川普大砍合法移民簽證 台灣銳減逾6成 2地區最慘

2026-10-19 07:10
國防部8月下令30所大學審查與「受關注外國實體」的關係並處理相關風險；五角大廈19日高調宣布這30所院校已全數終止或「緩慢解除」此類涉外關係。(美聯社)

國防部令切斷與中國關係 部分大學拒絕：不涉敏感 保留聯繫

2026-10-21 20:18
美國總統川普22日從白宮啟程前往愛荷華州前受訪。(路透)

川普想把大西洋改成自己名字 致電谷歌執行長遭拒

2026-10-22 20:25
白宮前發言人李維特9月10日在美國德州達拉斯舉行的共和黨期中選舉全國代表大會上發表演說。(歐新社)

接班人只撐5天 白宮前發言人李維特直指不適任 願幫川普找新人

2026-10-23 10:06
川普總統。(路透)

期中選舉民主黨若勝出 川普外交政策可能出現4大轉變

2026-10-25 16:26
美國總統川普（右）與中國國家主席習近平（左）9月24日在白宮出席晚宴。（歐新社）

川普不願犧牲台灣換美中交易 日專家：非對台有特殊情感

2026-10-18 04:10

超人氣

更多 >
「不簽不能登機」來美者須簽此聲明 包括公民、綠卡

「不簽不能登機」來美者須簽此聲明 包括公民、綠卡
愛女考上UCLA、3次拒追求者 翁虹發「戀愛許可證」

愛女考上UCLA、3次拒追求者 翁虹發「戀愛許可證」
「可惜你媽不是中國人」 美國男被迫赴上海買藥救癌母

「可惜你媽不是中國人」 美國男被迫赴上海買藥救癌母
期中選舉民主黨若勝出 川普外交政策可能出現4大轉變

期中選舉民主黨若勝出 川普外交政策可能出現4大轉變
會開車也要懂保養車 維修技師分享「愛車6件事」

會開車也要懂保養車 維修技師分享「愛車6件事」