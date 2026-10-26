整理包／看懂期中選舉 國會版圖如何牽動川普未來施政

洛杉磯提前投票，讓選民可在正式投票日前，前往指定投票中心投下選票。(歐新社)

AI摘要 文章摘要整理： 美國期中選舉將重塑國會版圖，民主黨有機會奪回眾院甚至挑戰參院，若成功將使川普剩餘任期的施政與立法推動面臨更大阻力。

期中選舉 將於11月3日登場，除國會議員改選，另有州長與其他公職人員選舉。外界預期民主黨有望奪回眾院控制權，並力拚參院多數；若民主黨成功掌控其中一院，可能增加川普 總統在剩餘任期的施政難度。

期中選舉是什麼？

所謂期中選舉，是指在美國總統4年任期中間舉行的選舉，時間約在總統大選兩年後。

期中選舉在全美各州舉行，最受矚目者莫過於聯邦參、眾兩院的國會議員選舉，但也會選出州長等其他公職人員。

本次期中選舉的主要競爭者是總統川普所屬共和黨及在野的民主黨，約2.5億美國成年公民符合投票資格。

將選出哪些職位？

聯邦眾院共435席將全面選舉；眾議員任期為兩年，期滿全數改選。同時，聯邦參院100席中有35席將進行選舉；參議員任期為6年，每兩年改選約1/3席次。

許多地區同日也將選出州級公職人員，例如州長、州議員、司法職位及其他地方公職，或者就州級公投案進行表決。

美國由50州與聯邦首都華盛頓特區（Washington, D.C.）組成，除新罕布夏及佛蒙特州長任期為兩年外，其餘各州州長任期皆為4年。

目前共和黨籍州長有26位，民主黨籍24位；本次改選的36個州中，共和黨與民主黨各有18個州，其中加州、佛羅里達州、喬治亞州及密西根州的州長選戰尤其受到關注。

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為何期中選舉很重要

英國廣播公司（BBC）指出，期中選舉的結果將決定哪個政黨掌控國會，進而影響總統接下來的執政難易度，同時也被視為民眾對總統施政滿意度的指標。

美國投票基金會（U.S. Vote Foundation）表示，期中選舉讓選民有機會重新調整政治權力分配，選出更支持總統施政議程，或更傾向制衡總統的國會議員，而這將影響總統在剩餘任期是否能順利推動政策，或者可能遇到更大阻力。

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國會目前政黨版圖如何？

目前參眾兩院皆由共和黨掌控，但其多數優勢相當微弱。

共和黨在參院擁有53席，在全院100席達到過半；民主黨則為45席，加上兩名與民主黨結盟的無黨籍議員。

在眾院方面，共和黨擁有218席，達到全院435席過半的最低門檻，另有1名與共和黨結盟的無黨籍議員；民主黨則有214席，另有2席空缺。

美國智庫「外交關係協會」（CFR）表示，依據分析人士評估，眾院約9成、參院約7.5成選區的選情相對明朗，真正可能出現政黨輪替的席次不多。選舉預測專家認為，眾院僅約20席勢均力敵，參院則只有5席結果難料。

儘管如此，由於兩黨在參眾兩院的席次差距並不顯著，民主黨僅需贏得少數席次就能重掌國會其中一院的控制權。

民主黨怎樣才能翻盤？

在參院方面，民主黨及與其結盟的無黨籍議員目前合計47席。若要取得參院多數，民主黨陣營需將席次增到至少51席，也就是淨增加4席。

這是因若兩黨各占50席，兼任參院議長的副總統有權在雙方表決陷入平局時，投下決定性一票。鑒於現任副總統范斯（JD Vance）為共和黨，席次各半實際上仍有利共和黨，因此民主黨必須有51席才能確保多數優勢。

在眾院方面，外交關係協會認為，目前占214席的民主黨翻盤成為多數黨的機會相當高。

根據布魯金斯研究所（Brookings Institution），眾院目前有兩個空缺席位，其中一個選區原由民主黨掌握，預期民主黨有望贏回該席。若將這項預期納入計算，民主黨只需再淨增加3席，即可達到218席的過半門檻，重新取得眾院控制權。

外交關係協會還說，歷史上總統所屬政黨在期中選舉通常表現不佳，過去41次期中選舉中有37次流失席位。

若民主黨奪回參眾兩院其一的控制權，將更有能力主導議程，推動自家法案進入院會審議。

民主黨翻盤對川普有何影響？

若民主黨贏得參眾任一院，川普政府推動立法的難度將提高，國內政策也可能受更多牽制。不過，他也有不需政黨支持就能行使權力的方法，例如透過發布行政命令繞過國會。

民主黨可透過委員會調查川普執政期間的作為，包括貪腐指控、白宮新宴會廳興建計畫，以及移民暨海關執法局（ICE）執法手段，都可能成為調查與檢視的對象。

此外，民主黨內部也正在討論是否要對川普提出彈劾。

洛杉磯韓國城發放選民指南。(歐新社)

2028年總統大選如何受牽動？

英國廣播公司（BBC）報導，總統的名字固然不會出現在期中選舉選票上，但川普已呼籲共和黨支持者，投票時不妨假裝選票上有他，把票投給他背書的候選人，藉此表達對他迄今施政表現的支持 。

無論選舉結果如何，政治評論員可能運用這些指標來分析，選民對川普執政下國家走向的感受。

依照美國憲法第22修正案，任何人不得當選總統超過兩次，因此川普完成本屆任期後，原則上不得再當選總統。期中選舉結束後，預料外界將開始揣測共和黨2028年總統提名人選，以及民主黨可能推出的競爭對手。

期中選舉有哪些關鍵議題？

根據BBC，美國經濟是許多選民關注的焦點，尤其是正為燃料、食品雜貨、住房與醫療費用苦惱的民眾。

美國通膨目前仍高於聯邦準備理事會（Fed）設定的目標水準，部分原因在於美國與以色列2月對伊朗發動戰爭推升能源價格。

民主黨人士則主張，川普的貿易關稅政策也促使國內物價上漲。

移民議題同樣受到關注。共和黨表示，川普已兌現2024年的重大競選承諾，收緊邊境管制措施並大規模打擊非法移民，但這些舉措也經常引發爭議。

此外，社會大眾對人工智慧（AI）技術的憂慮近期明顯加劇。兩大黨高層政治人物均同意有必要監管AI，不過這與川普的立場相左，他已拒絕立法管控相關技術發展的構想。