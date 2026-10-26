期中選舉／川普執政格局改寫 有4種劇本
期中選舉將重塑國會權力分配，民主黨有望奪回眾院但參院仍膠著，各種結果都只會部分改變川普最後兩年施政。
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期中選舉將重塑國會權力分配，民主黨有望奪回眾院但參院仍膠著，各種結果都只會部分改變川普最後兩年施政。
11月3日的期中選舉關係重大，將決定哪個政黨在川普總統任期最後兩年掌控國會，也將形塑川普政府最後兩年的執政格局 。
民主黨需要在眾院和參院分別增加四個席位，以扭轉共和黨目前在眾院（218對214席）和參院（53對47席）的微弱多數優勢。民調顯示，民主黨有望贏得眾院，參院的選情則膠著難分，勝負難料。
鑑於川普的支持率已降至其總統任內的最低點，這場選舉可能會重塑華府的政治格局。然而，即使民主黨贏得其中一個或兩個議院的控制權，川普仍將握有否決權和廣泛的行政權力，這將限制民主黨推動重大立法的能力。
路透採訪的政治分析師、策士和經濟學者指出，無論選舉結果如何，圍繞著提高債務上限和政府撥款問題的博弈，很可能會在2027年再次上演。
以下是選舉幾種主要的情境，以及它們可能對川普任期、國會和經濟產生的影響。
民主黨贏得眾院，參院仍在共和黨手中：要看民主黨在眾院席位超過共和黨多少席，如果是5到20席，民主黨可以透過舉行聽證和發出傳票，對川普及其政府展開調查，但無法從根本上重塑政策。分析師預計，到明年夏天，國會可能會圍繞債務上限問題再次展開激烈博弈，這或引發市場動盪。在過去兩年裡，川普的政策往往是繞過國會，他很可能會繼續透過行政命令來推行其政策。
如果超過21到40席，民主黨可能會通過一些法案，包括打擊通膨、限制川普的戰爭權力，以及反對數據中心建設。然而，要取得重大的立法突破依然困難，因為參院共和黨有能力予以阻撓，川普也仍擁有否決權。
民主黨贏得眾院，參院席次各占一半：華府或許會陷入僵局，少數幾位搖擺不定的參議員將左右財政、司法及政治博弈的結果。川普可望憑藉副總統范斯在兩黨僵持時投下決定性的一票。川普在關稅、移民和外交政策方面，基本上不會受到什麼掣肘。
民主黨同時贏得參眾兩院掌控權：民主黨將有更大機會通過法案，以回應選民對於高物價、醫療成本及數據中心等議題的關切，並藉此加大對川普政府的壓力。然而，川普仍握有阻撓重大立法的否決權。此外，川普可因此得到一項以前未有的優勢，他可以將白宮施政不力的責任轉嫁出去，聲稱民主黨至少要為當前的經濟狀況承擔同等的責任。
共和黨繼續掌控參眾兩院：這種情況發生的機率偏低，但不無可能。川普和共和黨將宣稱，他們在川普任期的最後兩年裡獲得了新的民意授權。隨著對國會的全面掌控，川普幾乎完全不受國會制約。不過從另一方面來看，圍繞重大預算、政府停擺以及債務上限引發朝野激烈對抗的風險也將隨之降低。
因為選舉將決定國會由哪一黨掌控，進而影響川普最後2年的立法空間、行政推進能力，以及面對預算和債務上限時的政治攻防。 民主黨可透過聽證與傳票調查川普政府，部分議題也能推動法案，但參院共和黨與川普否決權仍會限制重大政策翻盤。 分析師認為，不論選舉結果如何，債務上限與政府撥款的拉鋸很可能在2027年重演，屆時仍可能引發市場動盪與停擺風險。
精華 FAQ
因為選舉將決定國會由哪一黨掌控，進而影響川普最後2年的立法空間、行政推進能力，以及面對預算和債務上限時的政治攻防。
民主黨可透過聽證與傳票調查川普政府，部分議題也能推動法案，但參院共和黨與川普否決權仍會限制重大政策翻盤。
分析師認為，不論選舉結果如何，債務上限與政府撥款的拉鋸很可能在2027年重演，屆時仍可能引發市場動盪與停擺風險。
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