期中選舉最新民調 選民心聲：盼新國會降低生活成本

今年期中選舉提前投票已經開始，圖為紐約市選民提前投票。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： AP-NORC民調指出，兩黨選民普遍希望下屆國會優先降低生活成本、結束伊朗戰爭，對調查或支持川普議程的興趣相對較低。

美聯社與NORC公共事務研究中心(AP-NORC)本月8至12日進行的民調 顯示，無論期中選舉 是哪一黨獲勝，兩黨選民都希望下屆國會專注於降低生活成本和結束伊朗 戰爭，而較少人希望國會關注川普總統，無論是調查他或支持他的政策議程。

美聯社報導，兩黨約八成登記選民認為降低生活成本應該是國會的首要任務之一，七成選民也希望國會優先結束伊朗戰爭。只有大約四成的選民希望國會優先調查川普政府、約兩成選民希望國會優先支持川普的議程。約五成選民認為減少預算赤字、尋求兩黨共識也應是優先事項，約四成的選民希望調查政府、通過新的人工智慧(AI)監管法律是優先事項。

兩黨中的溫和派則更傾向希望民主黨和共和黨能找到共同點，然而黨內激進派的立場截然不同。大多數自認是民主社會主義支持者的民主黨選民，希望國會能夠調查川普政府、停止軍援以色列。自稱支持民主社會主義的民主黨選民中，約75%認為調查川普政府應是首要任務之一；非民主社會主義者的選民持此觀點的人略少於一半。

而共和黨選民中，至少有一半的MAGA(讓美國再次偉大)選民和非MAGA選民希望領導人降低成本、結束伊朗戰爭、減少聯邦預算赤字。約六成的MAGA選民希望國會優先支持川普政府的議程，但在非MAGA選民中只有約兩成的共和黨人持相同觀點。共和黨選民對總統的支持率出奇低迷，總體來說只有約四成選民認為下屆國會應該將支持川普政府議程列為首要任務之一。

密西西比州71歲民主黨選民布朗(Arthur Brown)希望下屆國會致力於提振經濟、降低物價。他並不急於追究川普的責任，主要是因為川普的任期只剩下兩年了，他認為更重要的是盡力扭轉經濟頹勢，「他們應該集中精力解決這些問題，正義終會到來。」

麻州46歲選民奧斯倫德(Lisa Ostlund)自稱是MAGA支持者，她希望看到下屆國會優先考慮川普的議程，她並非支持川普所有的做法，但她認為正是川普的政策讓她在無家可歸多年後終於找到住所，「必須關心美國人民，川普表達方式可能不太恰當，但必須把人民放在首位。」