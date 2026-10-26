我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

期中選舉／川普執政格局改寫 有4種劇本

物價回不去了 千禧世代生活負擔遠超父母輩

期中選舉民主黨若勝出 川普外交政策面臨4大轉變

編譯中心／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
民主黨若在期中選舉獲勝，將會改變川普總統的外交政策。圖為川普9月在聯合國大會演講...
民主黨若在期中選舉獲勝，將會改變川普總統的外交政策。圖為川普9月在聯合國大會演講。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

若民主黨在期中選舉奪回國會，將可透過預算與立法權限，對川普的伊朗戰事、烏克蘭政策、以色列軍援與軍費支出進行更強制衡。

非黨派分析人士表示，在美國11月3日期中選舉民主黨很有機會贏得聯邦眾議院多數席次，並可能拿下聯邦參議院，讓民主黨在共和黨掌控華府兩年後，重新取得部分政治權力，若民主黨勝選，美國外交政策可能出現四大轉變。

路透報導，民主黨人主張，共和黨放任川普政府宣戰及控制支出，但憲法明定，這些權力屬於國會。民主黨若掌控國會，可能透過以下幾種方式限制川普的外交政策。

●限制對伊朗戰爭

川普2月28日對伊朗開戰前，並未取得國會批准。民主黨人已多次投票要求停止戰事，除非川普取得國會授權。其中一項決議案在少數共和黨人支持下通過，但川普政府未予理會。

民主黨若掌控眾院或參院，可削減國防支出，向川普施壓，迫使他取得國會授權後才繼續戰事。民主黨也可要求政府官員公開作證，交代政府的計畫。

●重新支持烏克蘭

川普已大致中止美國對烏克蘭的直接財政和軍事援助，但民主、共和兩黨國會議員普遍支持烏克蘭抵抗俄羅斯入侵。

最近，川普解除對俄羅斯柴油的制裁，並在將俄羅斯能源制裁法案簽署成法後，短短數周便豁免相關制裁，引發國會議員不滿，其中包括許多共和黨人。

如果民主黨11月同時拿下國會兩院，就能決定哪些議案交付表決，以及表決時間。如此一來，民主黨便有望通過對烏克蘭的新援助案，且相關法案可能取得三分之二多數票，足以推翻川普的否決。

民主黨也可能將矛頭指向川普的其他政策。例如，若民主黨取得眾院控制權，民主黨籍紐約州聯邦眾議員米克斯(Gregory Meeks)可能出任眾院外交事務委員會主席。他已提出跨黨派法案，旨在阻止川普讓俄羅斯柴油重返全球市場。

●停止對以色列的軍事援助

民主黨人對以色列的支持度已大幅下滑，原因是以色列在加薩戰爭中的所作所為，而這場戰爭已造成數以萬計巴勒斯坦平民死亡。

此外，以色列占領的約旦河西岸持續發生暴力事件，加上以色列總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)與共和黨維持緊密同盟關係，也影響民主黨對以色列的支持。

民主黨可能限制或停止對以色列的軍事援助。最近一個會計年度，美國對以色列的軍援總額達38億美元，超過對其他任何國家的援助金額。

今年夏天，近半數民主黨籍眾議員投票支持停止對以色列的援助。部分投票反對這項提案的人士，例如米克斯，則支持限制對以色列提供武器，例如重型炸彈。

●限縮軍事支出並恢復對外援助

相較於川普領導的共和黨，民主黨遠遠更有可能限制軍費支出。川普今年要求將軍事預算提高67%至1.5兆元，創下前所未見的增幅。

但民主黨人在參院阻擋這項要求，理由是川普拒絕就伊朗戰爭與國會協商，且大幅削減社會福利計畫經費。

川普還擱置或取消國會已核准的數十億美元外援。許多民主黨人對此感到憤怒，並稱將致力恢復這些經費。

精華 FAQ

  • 最直接的做法是利用國會的預算與監督權，限制川普在外交和軍事上的單方面決策，特別是伊朗戰事、對外軍援與軍費支出，迫使白宮必須先與國會協商。

  • 若掌控國會，民主黨可決定法案排程並推動新援烏法案，還可能讓相關法案取得足以推翻否決的票數，同時反制川普解除對俄羅斯能源制裁的作法。

  • 除了伊朗與烏克蘭，民主黨也可能限制或停止對以色列的軍事援助，並削減川普提出的大幅軍費增幅，同時恢復被擱置或取消的對外援助經費。

川普 民主黨 期中選舉

上一則

整理包／看懂期中選舉 國會版圖如何牽動川普未來施政

下一則

期中選舉／川普執政格局改寫 有4種劇本

延伸閱讀

看好重掌國會 民主黨規畫制衡川普 列100小時、100天清單

看好重掌國會 民主黨規畫制衡川普 列100小時、100天清單
眾院戰線變化 共和黨資金調度曝改守勢 民主黨募款搶進

眾院戰線變化 共和黨資金調度曝改守勢 民主黨募款搶進
CNN分析：民主黨若贏得期中選舉 蜜月期不會太長

CNN分析：民主黨若贏得期中選舉 蜜月期不會太長
美豁免對俄制裁盼普亭回報 共和黨人喊徹查 嗆川普沒戲唱

美豁免對俄制裁盼普亭回報 共和黨人喊徹查 嗆川普沒戲唱

熱門新聞

美國總統川普18日在白宮南草坪。（美聯社）

川普大砍合法移民簽證 台灣銳減逾6成 2地區最慘

2026-10-19 07:10
國防部8月下令30所大學審查與「受關注外國實體」的關係並處理相關風險；五角大廈19日高調宣布這30所院校已全數終止或「緩慢解除」此類涉外關係。(美聯社)

國防部令切斷與中國關係 部分大學拒絕：不涉敏感 保留聯繫

2026-10-21 20:18
美國總統川普22日從白宮啟程前往愛荷華州前受訪。(路透)

川普想把大西洋改成自己名字 致電谷歌執行長遭拒

2026-10-22 20:25
白宮前發言人李維特9月10日在美國德州達拉斯舉行的共和黨期中選舉全國代表大會上發表演說。(歐新社)

接班人只撐5天 白宮前發言人李維特直指不適任 願幫川普找新人

2026-10-23 10:06
川普總統。(路透)

期中選舉民主黨若勝出 川普外交政策可能出現4大轉變

2026-10-25 16:26
美國總統川普（右）與中國國家主席習近平（左）9月24日在白宮出席晚宴。（歐新社）

川普不願犧牲台灣換美中交易 日專家：非對台有特殊情感

2026-10-18 04:10

超人氣

更多 >
「不簽不能登機」來美者須簽此聲明 包括公民、綠卡

「不簽不能登機」來美者須簽此聲明 包括公民、綠卡
愛女考上UCLA、3次拒追求者 翁虹發「戀愛許可證」

愛女考上UCLA、3次拒追求者 翁虹發「戀愛許可證」
「可惜你媽不是中國人」 美國男被迫赴上海買藥救癌母

「可惜你媽不是中國人」 美國男被迫赴上海買藥救癌母
期中選舉民主黨若勝出 川普外交政策可能出現4大轉變

期中選舉民主黨若勝出 川普外交政策可能出現4大轉變
會開車也要懂保養車 維修技師分享「愛車6件事」

會開車也要懂保養車 維修技師分享「愛車6件事」