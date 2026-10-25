期中選舉／俄州候選人拉馬斯瓦米競選廣告太過分 分裂共和黨

AI摘要 文章摘要整理： 拉馬斯瓦米以艾克頓疏遠母親出面攻擊對手的廣告掀起爭議，遭多位共和黨人譴責，卻獲川普與范斯辯護，也可能影響俄亥俄州整體選情。

期中選舉迄今最爭議的競選廣告導致共和黨 內部分裂，引發外界討論攻訐手法的尺度究竟該如何拿捏。

紐約時報報導，俄亥俄州共和黨州長候選人拉馬斯瓦米(Vivek Ramaswamy)找來對手艾克頓(Amy Acton)不相往來的母親呼籲選民不要投票給女兒的廣告公開後，遭多位共和黨政治人物公開譴責、切割並保持距離，但川普 總統與副總統范斯 (JD Vance)仍為這支廣告辯護。

在這則廣告中，民主黨籍候選人艾克頓早已疏遠的母親唐娜．斯特恩斯．亞瑟(Donna Stearns Arthur)指女兒說謊，並呼籲俄亥俄州選民投票給她。

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艾克頓自述12歲時遭繼父克萊迪斯．亞瑟(Cledith Arthur)性侵，生母被剝奪監護權，但仍與犯下獸行而落網的繼父維持婚姻，直到對方逝世，她在那之後便未與生母斷絕往來。

亞瑟在廣告中，呼籲俄州選民別投給艾克頓，稱艾克頓對自身成長經歷說謊，並暗示她精神有問題。

這場風波讓身為億萬富翁企業家的拉馬斯瓦米陷入自己引爆的政治風暴，他展現川普時代政壇不擇手段、全力攻擊的風格。

共和黨內部對這支廣告的分歧則顯示，在川普第二任期內，黨內重量級人物對政治攻防的規則與底線仍有不同意見。

俄亥俄州近年明顯傾向共和黨，如今更成為關鍵搖擺州。

外界關注的是，選民對拉馬斯瓦米的反彈，是否會拖累俄州其他選情激烈的共和黨候選人，尤其是現任參議員赫斯特德(Jon Husted)。

拉馬斯瓦米23日在競選場合表示，不後悔拍攝這則廣告，並暗示這支廣告的目的是要改變俄州共和黨人的「交戰規則」，就像川普在華府的所作所為。

拉馬斯瓦米在克里夫蘭郊區告訴支持群眾說：「我們需要一位像川普總統領導國家那樣的州長，一位堅定立場、不受擺佈的州長。我們將捍衛我們所知道的正確與真實，且絕不為此道歉。」

拉馬斯瓦米陣營表示，這支廣告原本希望在選戰最後階段，將焦點從選民不滿川普的經濟政策，轉向艾克頓是否誠實；然而，此舉也讓拉馬斯瓦米的道德操守面臨檢視，並提醒選民艾克頓曾歷經極其不幸的童年。

紐時分析，拉馬斯瓦米等於對故鄉選民進行一場政治心理實驗：選民究竟會對他利用艾克頓的家庭悲劇謀取政治優勢感到憤怒，還是會更記得艾克頓「說謊」的指控？

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