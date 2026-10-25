我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

小蘇打粉也能拿來「清潔馬桶」4步驟去除頑固污漬

秋色秋景／紐約、芝加哥秋色 躍登全球最美前10

期中選舉／俄州候選人拉馬斯瓦米競選廣告太過分 分裂共和黨

編譯陳韻涵／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

AI摘要

文章摘要整理：

拉馬斯瓦米以艾克頓疏遠母親出面攻擊對手的廣告掀起爭議，遭多位共和黨人譴責，卻獲川普與范斯辯護，也可能影響俄亥俄州整體選情。

期中選舉迄今最爭議的競選廣告導致共和黨內部分裂，引發外界討論攻訐手法的尺度究竟該如何拿捏。

紐約時報報導，俄亥俄州共和黨州長候選人拉馬斯瓦米(Vivek Ramaswamy)找來對手艾克頓(Amy Acton)不相往來的母親呼籲選民不要投票給女兒的廣告公開後，遭多位共和黨政治人物公開譴責、切割並保持距離，但川普總統與副總統范斯(JD Vance)仍為這支廣告辯護。

在這則廣告中，民主黨籍候選人艾克頓早已疏遠的母親唐娜．斯特恩斯．亞瑟(Donna Stearns Arthur)指女兒說謊，並呼籲俄亥俄州選民投票給她。

▲ 影片來源：x平台＠europa（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

艾克頓自述12歲時遭繼父克萊迪斯．亞瑟(Cledith Arthur)性侵，生母被剝奪監護權，但仍與犯下獸行而落網的繼父維持婚姻，直到對方逝世，她在那之後便未與生母斷絕往來。

亞瑟在廣告中，呼籲俄州選民別投給艾克頓，稱艾克頓對自身成長經歷說謊，並暗示她精神有問題。

這場風波讓身為億萬富翁企業家的拉馬斯瓦米陷入自己引爆的政治風暴，他展現川普時代政壇不擇手段、全力攻擊的風格。

共和黨內部對這支廣告的分歧則顯示，在川普第二任期內，黨內重量級人物對政治攻防的規則與底線仍有不同意見。

俄亥俄州近年明顯傾向共和黨，如今更成為關鍵搖擺州。

外界關注的是，選民對拉馬斯瓦米的反彈，是否會拖累俄州其他選情激烈的共和黨候選人，尤其是現任參議員赫斯特德(Jon Husted)。

拉馬斯瓦米23日在競選場合表示，不後悔拍攝這則廣告，並暗示這支廣告的目的是要改變俄州共和黨人的「交戰規則」，就像川普在華府的所作所為。

拉馬斯瓦米在克里夫蘭郊區告訴支持群眾說：「我們需要一位像川普總統領導國家那樣的州長，一位堅定立場、不受擺佈的州長。我們將捍衛我們所知道的正確與真實，且絕不為此道歉。」

拉馬斯瓦米陣營表示，這支廣告原本希望在選戰最後階段，將焦點從選民不滿川普的經濟政策，轉向艾克頓是否誠實；然而，此舉也讓拉馬斯瓦米的道德操守面臨檢視，並提醒選民艾克頓曾歷經極其不幸的童年。

紐時分析，拉馬斯瓦米等於對故鄉選民進行一場政治心理實驗：選民究竟會對他利用艾克頓的家庭悲劇謀取政治優勢感到憤怒，還是會更記得艾克頓「說謊」的指控？

▼收聽一洲焦點Podcast：

精華 FAQ

  • 因為廣告找來對手艾克頓疏遠的母親，公開指控女兒說謊並暗示精神有問題，被許多共和黨人物認為手法過度、踩到政治攻防底線。

  • 紐時指出，多位共和黨政治人物選擇譴責並與廣告切割，但川普總統與副總統范斯仍替廣告辯護，顯示黨內對攻擊尺度看法不一。

  • 外界擔心選民反感會拖累拉馬斯瓦米本人，以及同州其他激戰中的共和黨候選人，尤其是現任參議員赫斯特德的選情表現。

共和黨 范斯 川普

上一則

期中選舉／曾稱提前投票「荒謬」川普選前10天卻投完了

延伸閱讀

期中選舉／歐巴馬趕場催票 批對手行徑「殘忍卑鄙」

期中選舉／歐巴馬趕場催票 批對手行徑「殘忍卑鄙」
歐巴馬助選砲轟川普 籲選民用選票帶來改變

歐巴馬助選砲轟川普 籲選民用選票帶來改變
富豪當選⋯國會議員與選民財富鴻溝 成政治焦點

富豪當選⋯國會議員與選民財富鴻溝 成政治焦點
華郵投書：俄亥俄州勞工選民是共和黨為何擔心選情的縮影

華郵投書：俄亥俄州勞工選民是共和黨為何擔心選情的縮影

熱門新聞

美國總統川普18日在白宮南草坪。（美聯社）

川普大砍合法移民簽證 台灣銳減逾6成 2地區最慘

2026-10-19 07:10
國防部8月下令30所大學審查與「受關注外國實體」的關係並處理相關風險；五角大廈19日高調宣布這30所院校已全數終止或「緩慢解除」此類涉外關係。(美聯社)

國防部令切斷與中國關係 部分大學拒絕：不涉敏感 保留聯繫

2026-10-21 20:18
美國總統川普22日從白宮啟程前往愛荷華州前受訪。(路透)

川普想把大西洋改成自己名字 致電谷歌執行長遭拒

2026-10-22 20:25
白宮前發言人李維特9月10日在美國德州達拉斯舉行的共和黨期中選舉全國代表大會上發表演說。(歐新社)

接班人只撐5天 白宮前發言人李維特直指不適任 願幫川普找新人

2026-10-23 10:06
川普總統。(路透)

期中選舉民主黨若勝出 川普外交政策可能出現4大轉變

2026-10-25 16:26
美國總統川普（右）與中國國家主席習近平（左）9月24日在白宮出席晚宴。（歐新社）

川普不願犧牲台灣換美中交易 日專家：非對台有特殊情感

2026-10-18 04:10

超人氣

更多 >
「不簽不能登機」來美者須簽此聲明 包括公民、綠卡

「不簽不能登機」來美者須簽此聲明 包括公民、綠卡
愛女考上UCLA、3次拒追求者 翁虹發「戀愛許可證」

愛女考上UCLA、3次拒追求者 翁虹發「戀愛許可證」
新聞眼／華人夫婦的恐怖豪宅 代孕魔手終被逮捕 起訴證據驚人

新聞眼／華人夫婦的恐怖豪宅 代孕魔手終被逮捕 起訴證據驚人
「可惜你媽不是中國人」 美國男被迫赴上海買藥救癌母

「可惜你媽不是中國人」 美國男被迫赴上海買藥救癌母
期中選舉民主黨若勝出 川普外交政策可能出現4大轉變

期中選舉民主黨若勝出 川普外交政策可能出現4大轉變