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川普、歐巴馬互嗆… 期中選前倒數 2數據值得注意

編譯莊瑞萌／綜合報導
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期中選舉進入倒數，兩黨動員造勢進入最熱烈階段。川普總統(左圖)呼籲支持者像投給自...
期中選舉進入倒數，兩黨動員造勢進入最熱烈階段。川普總統(左圖)呼籲支持者像投給自己一樣踴躍投票。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

美國期中選舉進入最後衝刺，川普與歐巴馬分別為共和、民主兩黨催票；民調顯示川普支持率低迷，廣告支出與投票意願成勝負關鍵。

期中選舉進入倒數，兩黨動員造勢進入最熱烈階段。川普總統24日在佛州提前投票，繼續呼籲支持者像投給自己一樣踴躍投票；民主黨高人氣的前總統歐巴馬也展開跨州輔選，呼籲選民用選票，為川普的錯誤政策踩煞車。

民主黨高人氣的前總統歐巴馬(見圖)呼籲選民用選票，為川普的錯誤政策踩煞車。(歐新...
民主黨高人氣的前總統歐巴馬(見圖)呼籲選民用選票，為川普的錯誤政策踩煞車。(歐新社)

政治廣告創38億元紀錄 馬斯克已花3.66億

今年期中選舉11月3日投票，提前投票已展開數周。民主黨力拚奪回參眾兩院控制權，川普目前支持率低迷，經濟議題與移民執法爭議成轉投對手陣營的關鍵。估計逾1億人可能投票，政治廣告支出則已創38億元紀錄。

路透報導，今年期中選舉將選出聯邦眾議員、參議員及多州州長。期中選舉在每四年總統任期過半時舉行，今年有「兩項數據」值得注意：若投票率與2022年相當，可能逾1億人投票；截至10月12日，政治廣告支出已達破紀錄的38億元。據AdImpact數據，支出最高的是德州、俄亥俄州和密西根州的聯邦參議員選戰，從競選財務紀錄發現，馬斯克(Elon Musk)一人就為支持共和黨花費約3.66億元。

目前共和黨在眾院以218比214占多數，另有兩席空缺，一名獨立議員參與共和黨黨團。民主黨必須多拿四席，才能掌控眾院。參院方面，共和黨以53比47占多數，民主黨需多贏四席才能控制，緬因、俄亥俄、北卡、愛阿華和喬治亞等十場選戰可能決定結果。

期中選舉對執政黨通常不利，期中選舉是選民評分總統表現的機會，若評價低，可能促使白宮調整方向，期中選舉結果也為有意角逐2028年總統者，提供針對選民調整訴求的線索。

路透／益普索(Reuters/Ipsos)10月民調顯示，川普支持率已降至31%新低。物價上漲等國內議題，可能對許多選區的勝負造成影響，削弱共和黨支持。同時，有證據顯示民主黨今年投票意願高於共和黨，2024年轉而支持川普的拉丁裔選民，也可能因經濟不滿和移民執法手段，轉而回頭支持民主黨。

2010年期中選舉，民主黨總統歐巴馬執政期間，在經濟不佳及歐巴馬健保改革支持度低迷下讓共和黨大勝，拿下63席眾議員，民主黨因此失去多數，當時還被歐巴馬稱之為「大敗」(shellacking)。2018年川普執政時，民主黨淨增40席眾院，但淨輸兩席參院。

今年全美50州有39州改選州長，幾乎每州都改選州議會。據Ballotpedia，共和黨目前控制全美55%州議席，民主黨43.8%。若民主黨贏得眾院，紐約州民主黨眾議員傑佛瑞斯(Hakeem Jeffries)可望成為下任議長，並成為首位出任此職的非裔美國人，他將能責成眾院委員會，調查川普及其盟友的種種爭議行為並推動民主黨立法優先事項。

若共和黨勝選，議長職位可能由現任議長強生(Mike Johnson)或其他人擔任。共和黨優先事項可能包括進一步減稅、大幅增加國防支出，並進一步削減社會福利支出。

最受關注的眾院選戰包括紐約州共和黨眾議員勞樂(Mike Lawler)尋求連任，該選區2024年由賀錦麗贏得。另一個是內布拉斯加州搖擺選區的開放席位。民主黨也把賓州兩席和新澤西州一席，列為希望從共和黨手中拿下的目標。

精華 FAQ

  • 最受關注的是兩項數據：一是若投票率與2022年相當，可能有逾1億人投票；二是截至10月12日，政治廣告支出已達破紀錄的38億元，反映選戰激烈。

  • 川普持續在佛州提前投票並催促支持者踴躍投票；歐巴馬則跨州替民主黨輔選，呼籲選民用選票阻止川普的錯誤政策，兩人都在為各自陣營拉抬士氣。

  • 若民主黨拿下眾院，傑佛瑞斯可能成為首位非裔眾院議長，並可調查川普及盟友爭議，也能推動民主黨立法優先事項，進一步牽制共和黨施政。

歐巴馬 川普 民主黨

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