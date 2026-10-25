期中選舉／曾稱提前投票「荒謬」川普選前10天卻投完了

川普總統周六在佛州投票所提前投票，並貼上「我投了」貼紙。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 川普過去反對提前與郵寄投票，卻在期中選舉前10天於佛州提前投票；在共和黨選情不利、恐失去國會多數之際，他仍樂觀催票。

川普 總統過去曾宣稱提前投票 「荒謬」，不過今年卻提前在期中選舉 投票前十天，在居住的佛羅里達州與第一夫人梅蘭妮亞(Melania)一起提前投票。

根據紐約時報報導，24日下午，川普啟程前往喬治亞州為共和黨候選人造勢前，來到棕櫚灘郡(Palm Beach County)投票所投票，當記者詢問他是否全部都投共和黨時，他的回答：「當然是。」

然而川普過去曾抨擊提前投票「愚蠢」且「荒謬」，甚至散播陰謀論，質疑郵寄投票有舞弊行為，2024年7月公開主張「我們應該實行一日投票制」，不過今年3月特別選舉以及8月佛州初選，川普均透過郵寄方式投票。

隨著11月3日期中選舉逼近，川普全美走遍，積極為共和黨候選人助選，甚至呼籲支持者「假裝」他本人名字也是選票上，希望帶動支持者投票意願，三周前還在社交媒體發布影片，呼籲踴躍投票：「提前投票、郵寄投票或在選舉日當天親自前往投票站投票。」

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川普總統周六在佛州投票所提前投票。(美聯社)

然而共和黨人面臨極為不利的情勢，包括川普2.0施政支持率低迷，以及選民對物價日益高漲的不滿，因此川普投票時坦言：「現任總統所屬政黨在期中選舉的表現往往不盡人意，幾乎總是如此。」儘管本周支持率跌至新低，川普仍十分樂觀預測共和黨人能夠打破此歷史法則：「從來沒有哪位總統像我這樣進行競選活動，我非常、非常努力投入競選。」

根據聖塔芭芭拉加州大學(University of California, Santa Barbara)「美國總統計畫」(American Presidency Project)資料顯示，1934年至2018年歷屆期中選舉，現任總統所屬政黨在眾院平均喪失28席，參院平均喪失4席。

民調顯示目前選情不利於川普與共和黨，外界預測共和黨恐失去眾院甚至參院的控制權，若共和黨不再掌控國會多數，川普剩餘兩年任期恐成為跛腳總統，不但無法推動立法，川普與其幕僚也可能面臨多項國會調查，民主黨人已經放話要調查川普重返白宮以來，透過家族控股公司進行的商業活動以及親信相關交易。