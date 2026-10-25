期中選舉／加州候選人「按電鈴拜票」挨家挨戶敲門5000戶

加州約巴林達（Yorba Linda）市議員候選人尚恩．帕亞卡蓬（Sean Phayakapong）（左）登門拜票。親自上門向選民爭取支持是美國基層選舉的基本功。（中央社）

AI摘要 文章摘要整理： 美國期中選舉前夕，加州約巴林達市候選人帕亞卡蓬靠按電鈴逐戶拜票累積超過5000戶，並以住宅開發、交通等地方議題爭取選民支持。

美國期中選舉 11月3日登場，除了大型造勢活動，敲門拜票是候選人基本功。加州 一名市議員候選人表示，選戰期間與志工合力走訪住宅區，一家一家敲門拜訪超過5000戶。

美國的基層選舉除了舉行小型見面會、參與社區活動，候選人直接走進住宅區，一家一家敲門、按電鈴拜票（door-to-door canvassing）是行之有年的競選活動之一。

位於洛杉磯 東南方的橘郡約巴林達市（Yorba Linda），34歲的尚恩．帕亞卡蓬（Sean Phayakapong）首次競選市議員。他有泰國裔背景，畢業於洛杉磯加州大學（UCLA），擁有環境工程、地理資訊系統碩士，目前任職於自來水公司擔任資深地理資訊系統分析師。

帕亞卡蓬身穿「我愛約巴林達市」T恤，手上拿著一疊傳單，單獨一人走進住宅區，逐門逐戶拜訪。

有的住戶無人應門，有的住戶一邊講電話一邊接下傳單，有人開門後表示已經投票；也有人還在考慮投給誰，與候選人討論起路口監視器的資安問題。

帕亞卡蓬表示，登門拜票最重要的策略是態度誠懇，選戰約2個月以來，他在志工的協助下已經敲門約5000戶，希望在有限的時間內，盡可能與選民面對面接觸。

除了登門拜票，他曾舉辦小型茶會，與選民分享政見，也透過臉書（Facebook）、Instagram及X等社群平台宣傳。他表示，為了擴大知名度，也仰賴支持者幫忙拉票，向親友介紹。

美國期中選舉除了國會議員改選，全美州長及州議會、地方政府包括郡級首長、市長及市議會與學區委員會等都有部分改選。選民在一次投票中，決定不同層級的民意代表和行政首長。

從聯邦到地方，不同層級的選舉關注不同的政策議題。國會選舉焦點在移民、外交及國家安全等全國議題，地方選舉更側重社區開發、交通與公共安全等生活事務。

帕亞卡蓬表示，住宅開發與交通問題是他拜票的時候最常聽到的關切。部分居民認為當地住宅開發過多，增加交通及公共資源負擔，希望市政府能夠維持對地方開發的決定權，審慎規劃未來發展。

擁有台裔背景的約巴林達市現任市議員、代理市長黃瑞雅（Peggy Huang）指出，美國基層選舉中，選民在意的是「你是不是一個關心我的生活和家庭的候選人」。

黃瑞雅2014年首次當選約巴林達市議員，曾3度贏得市議員選舉，2017年、2021年兩度擔任市長，目前擔任代理市長。黃瑞雅說，候選人的政見必須回應社區問題，「能解決問題的人就能勝選」。