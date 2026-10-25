期中選舉逼近 歐巴馬罕見開砲 川普反嗆：爛總統替誰助選誰輸

2016年11月10日，當時的美國總統歐巴馬（右）與總統當選人川普（左）在白宮橢圓辦公室會晤。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 期中選舉倒數之際，歐巴馬罕見公開猛攻川普，川普則強勢反擊並拉高對立，雙方隔空交火使選戰更為激烈。

華爾街日報報導，美國期中選舉 進入最後倒數，前總統歐巴馬 24日罕見對總統川普 發動猛烈攻擊，不僅將高油價歸咎於川普對伊朗發動戰爭，更嘲諷川普把白宮裝潢得「像是伊拉克前總統海珊開了一家起司蛋糕工廠餐廳」。川普隨即反擊，痛批歐巴馬是爛總統，更指控他替「穆斯林兄弟會的聖戰分子」助選，兩人隔空交鋒，讓期中選舉火藥味更加濃厚。

歐巴馬24日現身俄亥俄州造勢活動，替民主黨州長候選人艾克頓（Amy Acton）及聯邦參議員候選人布朗（Sherrod Brown）站台。兩人目前選情膠著，其中布朗與共和黨現任參議員赫斯特德（Jon Husted）的對決，更可能左右參議院控制權。

歐巴馬在約40分鐘的演說中，將物價高漲的矛頭指向川普，批評他決定對伊朗開戰導致油價攀升。

歐巴馬也嘲諷川普熱衷改造白宮，持續推動興建新宴會廳，甚至重新裝潢內部空間。他說：「到處都是金色裝飾，這些金色到底是怎麼回事？他把白宮搞得像是伊拉克前總統海珊（Saddam Hussein）開了一家起司蛋糕工廠餐廳。」海珊是以奢華宮殿聞名的獨裁者，而起司蛋糕工廠是以裝潢繁複華麗著稱的美國連鎖餐廳。

歐巴馬指控川普將心思放在替自己及家族牟利，「除了整修房子之外，他似乎還有一件事特別關心，那就是如何讓自己、家人和親信變得更有錢。」

華爾街日報指出，歐巴馬過去對執政中的川普多半保持克制，如今卻罕見展開猛烈批評，呼應民主黨在期中選舉最後階段，針對生活成本、伊朗戰爭及貪腐爭議發動的攻勢。

面對歐巴馬及前總統柯林頓的批評，川普24日回應：「他們之所以批評，是因為我們打敗過他們。」他更直言：「歐巴馬是個爛總統。柯林頓倒不算差，但他捲入太多醜聞。」

川普隨後又在自家社群平台真實社群發文，痛批歐巴馬「極度無能」，指控他過去給伊朗數十億美元，替伊朗取得核武鋪路。他更嘲笑歐巴馬曾替希拉蕊及賀錦麗助選，結果兩人都敗選。

川普接著將矛頭指向歐巴馬在密西根州力挺的民主黨參議員候選人艾爾薩耶德（Abdul El-Sayed），稱他是「穆斯林兄弟會的聖戰分子」，還指控他仇視猶太人、非裔及美國人，甚至形容他是「假醫師」，最後呼籲選民支持共和黨候選人羅傑斯（Mike Rogers）。上述罪名均為川普的指控，並非已獲證實的事實。

隨著11月3日期中選舉逼近，民主黨試圖奪回國會參眾兩院控制權，川普則呼籲支持者「假裝我也在選票上」，藉此動員共和黨選民。