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期中選舉／歐巴馬趕場催票 批對手行徑「殘忍卑鄙」

記者胡玉立／綜合報導
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期中選舉將至，民主黨有前總統歐巴馬的重量級助選大將。圖為前總統歐巴馬24日在選情...
期中選舉將至，民主黨有前總統歐巴馬的重量級助選大將。圖為前總統歐巴馬24日在選情激烈的俄亥俄州為民主黨參議員候選人布朗站台助選。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

期中選舉最後階段，歐巴馬與賀錦麗分頭赴多州為民主黨助選，前者強烈抨擊共和黨選戰作風，後者則因再度活躍而引發外界對其2028動向的關注。

期中選舉最後階段，民主黨請出前總統歐巴馬在關鍵搖擺州俄亥俄、密西根及喬治亞衝刺拉票；他猛烈抨擊川普總統及其共和黨盟友在這場大選中的「殘忍卑鄙」行徑。與此同時，前副總統賀錦麗(Kamala Harris)也忙著奔赴五個州為民主黨輔選；她重返選舉舞台，已引發關於她2028年大選動向的討論。

歐巴馬24日在俄亥俄州，點名批評共和黨州長候選人拉馬斯瓦米(Vivek Ramaswamy)變本加厲投放一則競選廣告，內容涉及其民主黨競爭對手艾克頓(Amy Acton)與母親疏遠的關係。儘管包括現任州長德瓦恩(Mike DeWine)在內的多名俄州共和黨領袖要求撤下該廣告，但川普和副總統范斯(JD Vance)仍出面為拉馬斯瓦米辯護。

歐巴馬提到，艾克頓曾「動容講述她痛苦的童年經歷，包括遭受虐待、被忽視以及無家可歸的遭遇」，但「最近幾天我們看到，對他(拉馬斯瓦米)而言，沒有什麼是不能逾越的底線，也沒有什麼卑鄙行徑他做不出來」，「我們理應要求公職人員保持起碼體面，我真不知道行為準則怎會淪落至此，竟有人能做出投放這類廣告的事」。

結束俄亥俄州行程後，歐巴馬前往底特律，支持民主黨進步派候選人薩依德(Abdul El-Sayed)角逐密西根州聯邦參議員席位。薩依德在民主黨初選面臨競爭激烈，以不到一個百分點的優勢勝出，目前正致力團結該州民主黨選民基礎。

下周，歐巴馬將在喬治亞州出席集會，屆時民主黨喬州聯邦參議員奧薩夫(Jon Ossoff)和州長候選人博頓斯(Keisha Lance Bottoms)也將參加。

賀錦麗今年公開露面次數相對較少，但民主黨致力藉期中選舉打破共和黨控制國會局勢，本周她開始兼程趕赴喬治亞、密西西比、內華達、新罕布夏和威斯康辛參與造勢。賀錦麗重返競選舞台，很可能再次引發人們對其政治前途的關注。

賀錦麗日前在一場視訊播客節目曾被問到是否會再次參選，她笑道：「我還沒決定。但期中選舉、期中選舉、期中選舉，如果我們沒能打好2026年這一仗，2028年也就別提了。」

精華 FAQ

  • 歐巴馬先在俄亥俄州為民主黨候選人站台，接著前往密西根州底特律，之後還預計到喬治亞州出席集會，目的是在關鍵搖擺州最後衝刺拉票。

  • 他指控俄亥俄州共和黨陣營投放針對艾克頓與母親疏遠關係的廣告，認為這是利用候選人痛苦童年作政治攻擊，並批評相關行為已突破基本體面底線。

  • 賀錦麗今年露面較少，但最近開始奔赴喬治亞、密西西比、內華達、新罕布夏和威斯康辛輔選，因此重新引發外界對她未來是否角逐2028年大選的聯想。

歐巴馬 期中選舉 共和黨

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