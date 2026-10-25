華郵：低物價時代回不去 民主黨就算勝選也解不了通膨難題

AI摘要 文章摘要整理： 華郵指出，美國通膨雖趨緩，但疫情後物價水準已大幅墊高，民主黨即使勝選也難逆轉關稅、戰爭與AI等推升成本的因素。

眾院民主黨 領袖傑佛瑞斯(Hakeem Jeffries)承諾該黨的「可負擔性議程」將降低民眾的生活成本。然而即使民主黨贏得國會，也很難在川普總統反對的情況下結束伊朗戰爭或是取消關稅，亦不太可能阻止人工智慧(AI)發展，而這些都是推高當下通膨 的主要因素。

華盛頓郵報報導，自新冠疫情爆發以來的六年中，消費者物價上漲了30%，是2014至2020年六年間的三倍，而當年的物價水準恐怕一去不復返了。

拜登時期曾任白宮首席經濟學家的伯恩斯坦(Jared Bernstein)表示，「真正讓人們感到焦慮的不是通膨，而是物價水準，人們想要的是回到以前的水準。在當前物價下就算零通膨，民眾也很難接受。」

拜登未能控制通膨，導致2022年年通膨率一度飆到9.1%，讓川普抓到機會重返白宮。川普2024年競選時承諾「迅速降低物價」，但自2025年1月上任以來，年化通膨率已從3%上升至3.7%。華郵 最新民調顯示，四分之三的美國成年人不滿川普應對通膨的方式。

川普的外交、貿易、財政政策都加劇了通膨。能源方面尤其適得其反，他曾承諾將油價減半，然而發動伊朗戰爭後造成能源價格飆升，全美平均柴油價格為每加侖6.31元，較去年上漲近75%；汽油均價則超過每加侖4.29元。家庭暖氣燃料價格已成為緬因州等北部各州選戰的重要議題，過去一年機票價格還漲了22%。

紐約聯邦儲備銀行一項研究表明，關稅在2月達到高峰時導致商品通膨率上升了2.9個百分點，如果沒有關稅，在過去18個月大部分時間裡商品價格都將下降。但川普政府還在醞釀加徵進口稅，持續調查中國和其他15個貿易夥伴。傑佛瑞斯曾表示民主黨掌控國會後將廢除關稅，但專家表示懷疑，因為川普用來徵收關稅的許多權力並不需要國會批准。

針對選民的擔憂，川普似乎顧左右而言他，否認「負擔能力」是真正的問題，稱其為民主黨的「騙局」；最近又錯誤宣稱物價正在下降。

華郵指出或許要經過大幅經濟衰退，物價才會真正下降。美國勞工統計局(BLS)的數據顯示，2008年房地產泡沫破裂導致經濟崩潰後，物價下降了4%。