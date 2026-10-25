川普佛州助選又暴言 稱伊朗戰爭結束後要「順便」收拾古巴

AI摘要 文章摘要整理： 川普在佛州助選時強調對伊朗與古巴的強硬路線，卻也引發外界關注其外交言論正被選民連結到物價、油價與生活負擔。

川普 總統23日在佛州助選時，重申未來可能對伊朗 發動更多軍事行動，更承諾一旦伊朗戰爭結束，將著手解決古巴 。而川普處理國際事務的方式攸關著國內民生問題，許多跡象表明選民已將他的外交政策與生活負擔連結起來。

路透報導，在麥爾斯堡(Fort Myers)發表的90分鐘演講中，川普表示美國海軍從伊朗返回途中將在古巴停留，「我們會派其中一艘船在離海岸約50碼的地方停下。他們就會舉起雙手，然後我們會派魯比歐去收拾善後」。

國務卿魯比歐(Marco Rubio)曾任佛州聯邦參議員，一直負責川普大部分的古巴相關政策。川普在2024年大選中贏得了佛州68%的古巴裔選票。魯比歐同日發文稱「試圖在古巴創造積極變革的人，現在正是與中央情報局(CIA)祕密合作的時候，來創造你們渴望的改變」，但並未說明細節。

今年年初川普逮捕委內瑞拉領導人馬杜洛後，便一直對古巴共產黨政府施壓，9月他在聯合國大會上稱古巴為「失敗國家」，並稱自由終將降臨古巴，導致古巴代表團憤然離場。川普公開表示他的目標是從根本上改變古巴政府，而美國實施的石油封鎖已經讓古巴面臨燃料短缺和停電困境。

外交政策很少成為期中選舉的決定性因素，選民投票的主要動力通常是經濟。前一次外交政策左右選情，是2006年前總統小布希的伊拉克戰爭導致共和黨失去了參眾兩院的控制權。

路透/益普索(Ipsos)本月稍早的民調顯示，約78%的美國人認為物價上漲速度超過薪資成長是川普政策的錯。川普支持率已跌至歷史新低，民調顯示雖然選民考量投票動力時將外交政策排在較低，但顯然大多數人認為川普一些標誌性國際政策如伊朗戰爭和關稅，加劇了他們的經濟負擔。川普競選總統時曾承諾避免新的海外干預，如今卻說民眾應該接受油價暫時上漲，以讓他阻止伊朗發展核武。

智庫「芝加哥全球事務委員會」最新的全國性調查發現，大多數美國人認為「川普政府的外交政策行動負面影響了美國的全球地位，且損害國內和家庭的經濟狀況。」