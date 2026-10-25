我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

封面故事／共餐不用公筷 華人胃癌大增

公筷公匙上陣 讓幽門桿菌下桌 聚餐更安心

川普佛州助選又暴言 稱伊朗戰爭結束後要「順便」收拾古巴

編譯廖振堯／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

AI摘要

文章摘要整理：

川普在佛州助選時強調對伊朗與古巴的強硬路線，卻也引發外界關注其外交言論正被選民連結到物價、油價與生活負擔。

川普總統23日在佛州助選時，重申未來可能對伊朗發動更多軍事行動，更承諾一旦伊朗戰爭結束，將著手解決古巴。而川普處理國際事務的方式攸關著國內民生問題，許多跡象表明選民已將他的外交政策與生活負擔連結起來。

路透報導，在麥爾斯堡(Fort Myers)發表的90分鐘演講中，川普表示美國海軍從伊朗返回途中將在古巴停留，「我們會派其中一艘船在離海岸約50碼的地方停下。他們就會舉起雙手，然後我們會派魯比歐去收拾善後」。

國務卿魯比歐(Marco Rubio)曾任佛州聯邦參議員，一直負責川普大部分的古巴相關政策。川普在2024年大選中贏得了佛州68%的古巴裔選票。魯比歐同日發文稱「試圖在古巴創造積極變革的人，現在正是與中央情報局(CIA)祕密合作的時候，來創造你們渴望的改變」，但並未說明細節。

今年年初川普逮捕委內瑞拉領導人馬杜洛後，便一直對古巴共產黨政府施壓，9月他在聯合國大會上稱古巴為「失敗國家」，並稱自由終將降臨古巴，導致古巴代表團憤然離場。川普公開表示他的目標是從根本上改變古巴政府，而美國實施的石油封鎖已經讓古巴面臨燃料短缺和停電困境。

外交政策很少成為期中選舉的決定性因素，選民投票的主要動力通常是經濟。前一次外交政策左右選情，是2006年前總統小布希的伊拉克戰爭導致共和黨失去了參眾兩院的控制權。

路透/益普索(Ipsos)本月稍早的民調顯示，約78%的美國人認為物價上漲速度超過薪資成長是川普政策的錯。川普支持率已跌至歷史新低，民調顯示雖然選民考量投票動力時將外交政策排在較低，但顯然大多數人認為川普一些標誌性國際政策如伊朗戰爭和關稅，加劇了他們的經濟負擔。川普競選總統時曾承諾避免新的海外干預，如今卻說民眾應該接受油價暫時上漲，以讓他阻止伊朗發展核武。

智庫「芝加哥全球事務委員會」最新的全國性調查發現，大多數美國人認為「川普政府的外交政策行動負面影響了美國的全球地位，且損害國內和家庭的經濟狀況。」

精華 FAQ

  • 他重申未來可能對伊朗採取更多軍事行動，並稱等伊朗戰爭結束後，還要「順便」著手解決古巴，語氣相當強硬且具挑釁意味。

  • 他先前已對古巴共產黨政府持續施壓，9月又在聯合國稱古巴是「失敗國家」，並表示自由終將降臨古巴，導致古巴代表團憤然離場。

  • 路透與民調顯示，多數美國人把川普的伊朗戰爭、關稅與油價波動，視為加重生活成本的原因，顯示外交決策已被連結到家庭經濟壓力。

伊朗 川普 古巴

上一則

期中選舉／歐巴馬趕場催票 批對手行徑「殘忍卑鄙」

下一則

司法部下48小時通牒 要求加州核實選民身分 不照做將成「犯罪幫兇」

延伸閱讀

川普要「順道解決」？古巴外長火大：拒絕一切威脅

川普要「順道解決」？古巴外長火大：拒絕一切威脅
川普警告伊朗不談判就再打 揚言來一場小規模「史詩怒火」行動

川普警告伊朗不談判就再打 揚言來一場小規模「史詩怒火」行動
期中選舉前民調：川普支持度跌至31%創新低

期中選舉前民調：川普支持度跌至31%創新低
川普支持率降至33%新低 66%選民認為他自肥

川普支持率降至33%新低 66%選民認為他自肥

熱門新聞

美國總統川普18日在白宮南草坪。（美聯社）

川普大砍合法移民簽證 台灣銳減逾6成 2地區最慘

2026-10-19 07:10
國防部8月下令30所大學審查與「受關注外國實體」的關係並處理相關風險；五角大廈19日高調宣布這30所院校已全數終止或「緩慢解除」此類涉外關係。(美聯社)

國防部令切斷與中國關係 部分大學拒絕：不涉敏感 保留聯繫

2026-10-21 20:18
美國總統川普22日從白宮啟程前往愛荷華州前受訪。(路透)

川普想把大西洋改成自己名字 致電谷歌執行長遭拒

2026-10-22 20:25
美國總統川普（右）與中國國家主席習近平（左）9月24日在白宮出席晚宴。（歐新社）

川普不願犧牲台灣換美中交易 日專家：非對台有特殊情感

2026-10-18 04:10
白宮前發言人李維特9月10日在美國德州達拉斯舉行的共和黨期中選舉全國代表大會上發表演說。(歐新社)

接班人只撐5天 白宮前發言人李維特直指不適任 願幫川普找新人

2026-10-23 10:06
美國總統川普。（路透）

川普催新墨西哥州快改名「新美國」：房價收入都會漲

2026-10-19 16:26

超人氣

更多 >
中國外送員閃婚美國幼教師 如今準備離婚 1原因走不下去

中國外送員閃婚美國幼教師 如今準備離婚 1原因走不下去
金正恩結束閃電訪中 分析：盼北京加速兌現承諾

金正恩結束閃電訪中 分析：盼北京加速兌現承諾
演活「慶餘年」等經典角色 戲骨畢彥君搭公車被認出 贏得熱烈掌聲

演活「慶餘年」等經典角色 戲骨畢彥君搭公車被認出 贏得熱烈掌聲
資深玉女歌手驚爆紐約遭5男挾持 拖行掏槍逼陪睡 身份曝光崩潰了

資深玉女歌手驚爆紐約遭5男挾持 拖行掏槍逼陪睡 身份曝光崩潰了
資產超50萬元 退休後花錢卻過不了這關

資產超50萬元 退休後花錢卻過不了這關