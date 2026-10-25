川普佛州助選又暴言 稱伊朗戰爭結束後要「順便」收拾古巴
川普在佛州助選時強調對伊朗與古巴的強硬路線，卻也引發外界關注其外交言論正被選民連結到物價、油價與生活負擔。
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川普在佛州助選時強調對伊朗與古巴的強硬路線，卻也引發外界關注其外交言論正被選民連結到物價、油價與生活負擔。
川普總統23日在佛州助選時，重申未來可能對伊朗發動更多軍事行動，更承諾一旦伊朗戰爭結束，將著手解決古巴。而川普處理國際事務的方式攸關著國內民生問題，許多跡象表明選民已將他的外交政策與生活負擔連結起來。
路透報導，在麥爾斯堡(Fort Myers)發表的90分鐘演講中，川普表示美國海軍從伊朗返回途中將在古巴停留，「我們會派其中一艘船在離海岸約50碼的地方停下。他們就會舉起雙手，然後我們會派魯比歐去收拾善後」。
國務卿魯比歐(Marco Rubio)曾任佛州聯邦參議員，一直負責川普大部分的古巴相關政策。川普在2024年大選中贏得了佛州68%的古巴裔選票。魯比歐同日發文稱「試圖在古巴創造積極變革的人，現在正是與中央情報局(CIA)祕密合作的時候，來創造你們渴望的改變」，但並未說明細節。
今年年初川普逮捕委內瑞拉領導人馬杜洛後，便一直對古巴共產黨政府施壓，9月他在聯合國大會上稱古巴為「失敗國家」，並稱自由終將降臨古巴，導致古巴代表團憤然離場。川普公開表示他的目標是從根本上改變古巴政府，而美國實施的石油封鎖已經讓古巴面臨燃料短缺和停電困境。
外交政策很少成為期中選舉的決定性因素，選民投票的主要動力通常是經濟。前一次外交政策左右選情，是2006年前總統小布希的伊拉克戰爭導致共和黨失去了參眾兩院的控制權。
路透/益普索(Ipsos)本月稍早的民調顯示，約78%的美國人認為物價上漲速度超過薪資成長是川普政策的錯。川普支持率已跌至歷史新低，民調顯示雖然選民考量投票動力時將外交政策排在較低，但顯然大多數人認為川普一些標誌性國際政策如伊朗戰爭和關稅，加劇了他們的經濟負擔。川普競選總統時曾承諾避免新的海外干預，如今卻說民眾應該接受油價暫時上漲，以讓他阻止伊朗發展核武。
智庫「芝加哥全球事務委員會」最新的全國性調查發現，大多數美國人認為「川普政府的外交政策行動負面影響了美國的全球地位，且損害國內和家庭的經濟狀況。」
他重申未來可能對伊朗採取更多軍事行動，並稱等伊朗戰爭結束後，還要「順便」著手解決古巴，語氣相當強硬且具挑釁意味。 他先前已對古巴共產黨政府持續施壓，9月又在聯合國稱古巴是「失敗國家」，並表示自由終將降臨古巴，導致古巴代表團憤然離場。 路透與民調顯示，多數美國人把川普的伊朗戰爭、關稅與油價波動，視為加重生活成本的原因，顯示外交決策已被連結到家庭經濟壓力。
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他重申未來可能對伊朗採取更多軍事行動，並稱等伊朗戰爭結束後，還要「順便」著手解決古巴，語氣相當強硬且具挑釁意味。
他先前已對古巴共產黨政府持續施壓，9月又在聯合國稱古巴是「失敗國家」，並表示自由終將降臨古巴，導致古巴代表團憤然離場。
路透與民調顯示，多數美國人把川普的伊朗戰爭、關稅與油價波動，視為加重生活成本的原因，顯示外交決策已被連結到家庭經濟壓力。
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