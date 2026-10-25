司法部下48小時通牒 要求加州核實選民身分 不照做將成「犯罪幫兇」

期中選舉11月3日投票，但多州提早投票都已陸續啟動，今年投票情況似較過去熱烈。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 司法部在期中選舉前夕要求加州各郡迅速核實疑似非公民選民，否則可能遭聯邦追查；加州多郡則批評48小時期限不切實際。

距離期中選舉不到兩周，司法部 23日警告加州 各地選務官員，必須在48小時內核實聯邦政府 所提供選民名冊上的疑似非公民，並其在公民身分檢查之前擱置郵寄選票，否則他們也可能會成為聯邦「審查」目標。

川普政府司法部指控加州有約2萬名「疑似非公民」登記投票。根據司法部發出的信件，加州各個郡的官員有48小時的時間來幫助確定聯邦政府名單上的個人公民身分。這些信件是由加州中區第一助理聯邦檢察官比拉爾·埃賽利 (Bilal Essayli) 具名簽署。

他警告各郡，在不核實公民身分的情況下繼續處理名單上個人的選票可能會面臨「重大聯邦審查和法律風險。」

埃薩利寫道，官員若是明知有被聯邦機構認定為非公民的個人選票，仍將其納入統計，有可能成為「聯邦犯罪的幫兇和教唆者」。

埃薩利寫道，對於那些「公民身分無法確認的人，我們要求您立即指示適當的選務官員予以分隔—而不是取消—這些人的郵寄選票，直到他們的公民身分得到確定」。

司法部表示，經核查發現，在橘郡(Orange County)有1754名疑似非公民的人員進行了選民登記；河濱郡(Riverside County)有1355人，聖伯納迪諾郡(San Bernardino County)有1133人，文圖拉郡(Ventura County)有334人，聖路易斯-奧比斯保郡(St. Luis Obispo County)則有63人。 另外在康特拉科斯塔郡(Contra Costa County)則有「407名疑似外籍人士」。

康特拉科斯塔郡選務發言人克魯格(Dawn Kruger)表示：「這封信在選舉日的前11天送達，卻設定了一個無法執行的48小時限期。」她補充道：「我們的部門正嚴格按照聯邦和州法律辦理這次選舉工作，今後也將繼續秉持此一原則。」

據紐約時報報導，司法部總共已將這些信件發送至加州全部58郡。

隨著期中選舉迫近，司法部也加強審查那些被指控不具公民身分的人，並對他們非法投票的行為起訴。與此同時，白宮也在敦促聯邦機構加快至少47個州選民名冊的審查工作。