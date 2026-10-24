挑戰2028總統大選 范斯支持度勝魯比歐 民主黨群龍無首

最新民調顯示，多數共和黨人傾向延續川普2.0執政，因此普遍支持副總統范斯（見圖）或國務卿魯比歐接棒。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 最新民調顯示，共和黨支持者傾向延續川普路線，范斯領先魯比歐；民主黨則缺乏壓倒性人選，且在路線上分歧嚴重。

下個月的期中選舉攸關2028年總統大選 ，最新民調顯示，多數共和黨人傾向延續川普2.0執政，因此普遍支持副總統范斯 或國務卿魯比歐 接棒，相較之下，民主黨總統潛在候選人尚無人取得絕對優勢，加上黨內路線之爭，情勢撲朔迷離。

根據紐約時報與錫耶納學院(Siena College)本月12日至19日聯手進行的民調，共和黨支持者有33%傾向投票給范斯，至於魯比歐則獲得23%支持度，不過魯比歐本人早已明確表態支持范斯參選。 共和黨2028總統大選的參選人局勢較明朗，領跑者是現任副總統范斯、國務卿魯比歐（見圖）。但民主黨黨內領跑者與政見路線都不明顯。(美聯社)

這項針對全美3494名選民進行的民調顯示，絕大多數共和黨支持者(63%)希望延續川普政策，即便因任期限制，川普無法再連任，仍有8%把川普視為2028年首選。

另外共有11位共和黨人獲得至少兩名受訪者支持，前段班包括佛羅里達州長德桑提斯(Ron DeSantis，3%)、川普長子小川普(Donald Trump Jr.，1%)以及2012年共和黨總統候選人羅穆尼(Mitt Romney)。

只有34%共和黨支持者希望擺脫川普路線，改走新方向，意味著「前川普時代」(pre-Trump)共和黨領導階層若想贏得2028年黨內初選，將面臨艱鉅挑戰；至於中間選民看法截然不同，逾80%希望共和黨與川普保持距離，顯示決定搖擺州選舉結果的中間選民已不再支持川普。

相較於共和黨支持者多傾向延續川普政策，近半數民主黨支持者對於初選人選莫衷一是，儘管有20多位民主黨人被點名，然而沒有任何一位獲得超過12%支持率。

前副總統賀錦麗(Kamala Harris)和加州州長紐森(Gavin Newsom)名列前茅，支持率分別為12%和9%；還有已無參選資格的前總統歐巴馬(Barack Obama)和現任紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)也被支持者視為優秀人選。 前副總統賀錦麗。(美聯社)

加州州長紐森。(美聯社)

值得注意的是，民主黨內部還有路線之爭，約48%支持者希望向中間靠攏，堅持向左轉的比例為27%，另有約21%認為維持現有立場。

至於中間選民的路線分歧更加顯著，72%中間選民認為民主黨應該向中間靠攏，只有11%希望向左轉；至於年輕支持者傾向民主黨左轉，年長民主黨人則希望該黨向中間立場靠攏。