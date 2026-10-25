期中選舉／搖擺州提前投票激增 多是民主黨選民

期中選舉的投票日是11月3日，但各州投早投票均已相繼啟動，選民都出門投票，投票人數激增。圖為川普總統與第一夫人梅蘭妮亞，24日下午在居處所在的佛羅里達州西棕櫚灘的郡圖書館投票，川普說他們都投了共和黨人一票。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 多個關鍵搖擺州提前投票大增，民主黨與獨立選民參與度高於共和黨，讓民主黨對期中選舉結果更具信心。

期中選舉已到最後衝刺階段，而在多個關鍵性搖擺州 ，提前投票 人數激增，民主黨 得票率超過共和黨，這讓民主黨看到希望，他們在選前辛苦積累的優勢或許能夠轉換成勝利的果實。

北卡、堪州、緬因投票率增

國會山莊報(The Hill)報導，根據卡托巴學院(Catawba College)政治學教授畢澤(Michael Bitzer) 23日發布的一項分析，北卡羅來納州已收回超過120萬張提前投票選票，較2022年期中期選舉同期增長了37%。

這一涵蓋現場投票和郵寄選票的增長主要是由於註冊民主黨人參與度47%的增長，以及獨立選民參與度60%的增長。相較之下，共和黨人的提前投票數則僅增加2.6%。

其他地區也出現了類似的趨勢，在歷來傾向共和黨、且在本屆選舉中參院席位競爭激烈的關鍵州，高投票率尤為明顯。

目前全國已收到超回2300萬張提前投票的選票，相較於2022年期中選舉同期的1500萬多張。根據紐約時報對各州選舉記錄及選民數據的分析，截至22日，堪薩斯州的提前投票數增長了約69%，緬因州增長了41%，愛阿華州則增長了24%。

選民參與度有利民主黨

佛羅里達大學政治學教授麥唐納(Michael McDonald)指出，在他比較包括堪薩斯、緬因、愛阿華和內布拉斯加等州的數據之後，發現民主黨人和無黨派選民的投票參與度增幅都超過了共和黨人。

麥唐納在接受國會山莊報採訪時表示，「情況如出一轍。民主黨人和獨立選民參與度很高，而共和黨人的參與度則相對較低。」他強調，「這也解釋了為什麼選戰焦點會轉移到這些『紅州』。總的來說，民主黨人的參與熱情更高。」

麥唐納進一步表示，提前投票的態勢印證了民調結果，即民主黨在選舉日臨近時處於有利地位。他說：「提前投票數據表明，我們從民調中了解到的情況是準確的。也就是說，民調結果並無偏差，目前來看，並不會出現那種重大的民調失誤。」

在德州，民主黨人寄望於參議員候選人塔拉里科(James Talarico)能夠終結該黨長達30多年的失利局面。根據「決策台總部」(Decision Desk HQ)分析，德州的競爭極為激烈。截至22日，透過現場投票或郵寄方式提前投票的206萬張選票中，估計約44.3%來自民主黨選民，43.7%來自共和黨選民。在參與提前投票的拉丁裔選民中，估計民主黨選民人數約為共和黨選民的2.5倍。

共和黨還有時間追趕

不過提前投票的選票傾向民主黨，也不一定代表該黨能一帆風順。共和黨人還有時間縮小參與差距，而且從以往情況來看，共和黨選民更傾向於在選舉日當天集中投票。

川普總統在郵寄選票問題上態度的轉變，也可能影響選民的行為。他曾多次抨擊並試圖限制郵寄投票，但最近卻開始鼓勵共和黨人提前投票或以郵寄方式投票。