期中選舉倒數 選務官員憂川普政府用「傳言」挑戰選舉結果

圖為2025年11月4日在紐約皇后區一間投票所。(新華社)

AI摘要 文章摘要整理： 面對期中選舉逼近，選務官員憂心川普及其盟友以未證實說法挑戰投票結果，並藉外國干預等議題對選舉公正性施壓。

期中選舉 只剩幾周即將到來，由於川普 總統長期批判投票制度公正性，某些選務官員與民主黨 人士因此擔心，川普政府可能利用沒有根據的說詞，對11月選舉結果提出質疑。

根據憲法規定，選舉事務由各州負責。到目前為止，川普想對選舉直接施加聯邦控制的嘗試，屢屢受挫。最高法院上個月便阻止了川普要求美國郵政總局(U.S. Postal Service)篩查通訊選票的要求。

紐約時報分析，川普與分布於不同政府部門的盟友如今加強力道採行另一套策略：以系統性手段推出沒有根據且不實的主張，企圖對美國去中心化(decentralized)的選舉系統製造安全疑慮。

選務官員擔心，政府官員可能拿自行調查結果聲稱選舉遭人動手腳，進而對不利共和黨的選舉結果提出挑戰。

參議院情報委員會民主黨籍首席資深成員華納(Mark Warner)說，愈來愈擔心川普可能以外國干預選舉為由查扣投票機。華納表示，川普今年7月演講時便對美國選舉的安全防範措施提出可疑說法。

華納表示：「川普將利用任何工具，不管合法與否，確保今年選舉得到想要的結果。」華納表示，已經聯絡企業領袖、退役軍事將領以及資深聯邦執法官員，希望他們在川普挑戰選舉結果時能夠挺身而出。

華納說：「兩黨與無黨籍的好人都必須站出來說『不，我們不容許這種事情發生。』」

川普14日在亞利桑納州一場造勢活動上再次對2020年選舉投票機提出不實主張，重覆勝選結果遭竊的論述。川普說：「那些該死的機器在共和黨選區竟都故障。」

消息人士說，川普本月稍早在白宮接見了2020年大選之後曾竄改投票機而遭刑事定罪的科羅拉多州梅沙郡(Mesa County)前任民政官員提娜‧彼得斯(Tina Peters)。彼得斯長期推動「投票機容易受到外國干預」的說法，呼籲川普政府檢查且查扣投票機。法律專家則說，這些作法將超出聯邦權限。前司法部資深官員馬丁(Ed Martin)說，川普與彼得斯討論了選舉公正。

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