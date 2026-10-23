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誰是民主黨最強催票機？ Politico民調：川普本人

記者顏伶如／即時報導
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川普總統23日在佛州參加競選活動。(美聯社)
川普總統23日在佛州參加競選活動。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

Politico民調指出，川普在期中選舉中反而成為民主黨最強催票機，促使更多選民為反對他而投票，共和黨則更重視保住地方候選人與避免藍潮。

政治新聞網站Politico最新民調顯示，川普總統在今年期中選舉激發民主黨選民出來投票以示反對的效果，超過促使共和黨選民投票展現支持的動力。共和黨選舉策略資深顧問海耶(Doug Heye)指出，川普激勵民主黨人的程度，絕對超過鼓舞共和黨人。

Politico網站23日報導分析，川普要求選民「假裝」他的名字出現在期中選舉選票上，結果卻可能適得其反。

調查顯示，即使是最死忠的川普鐵桿支持者，也把支持對象的勝選擺在第一位。許多共和黨選民在這次期中選舉不再對川普盲目聽從，共和黨受訪選民當中有半數表示，寧願在地選區候選人勝選，即使這意味著要跟川普公開切割也在所不惜。

每逢期中選舉，在野黨選民投票意願更為積極的狀況並不罕見，但這對川普而言不是好消息。

Politico網站民調顯示，共和黨人相當務實，與全面力挺川普相比，其實更在乎如何阻止民主黨取得大幅勝利的「藍潮」(blue wave)。

選民對物價高漲深感挫折的一年，兩邊選民投票動力的落差可能產生重大影響。

總部位於倫敦的國際政治與戰略諮詢公司PF Global民調顯示，對川普的挫折感驅使民主黨選民出門投票。統計顯示，將在期中選舉投票的民主黨選民當中，有半數表示投票「主要是為了反對川普」。相較之下，共和黨選民當中僅38%表示投票是為了表達對川普的支持。

另外，期中選舉選民當中有48%表示，投票主要動力是要表達對當地候選人的支持。

共和黨受訪選民當中，有半數表示如果候選人跟川普立場一致勝選機率較高，其他30%受訪選民則說，候選人跟川普切割才會有更好勝算。

大約半數共和黨選民表示，接受候選人公開反對川普，如果這是為了勝選策略，川普也應給共和黨候選人一些空間，讓候選人在特定政策上選擇畫清界線，以便贏得選舉。舉例來說，共和黨選民認為川普應該在AI發展、生活成本、伊朗戰爭等議題允許共和黨候選人持不同意見。

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精華 FAQ

  • 因為調查顯示，民主黨選民中有半數投票主要是為了反對川普，這股反感動員力高於共和黨人對川普的支持動力，讓他成為對手陣營的動員核心。

  • 共和黨選民多半更務實，優先目標是守住地方候選人席次、阻止民主黨掀起藍潮。約半數受訪者表示，只要候選人勝選，與川普公開切割也可接受。

  • 民調顯示，共和黨選民並非盲目追隨川普，而是希望候選人保有一定彈性，甚至可在AI、生活成本、伊朗戰爭等議題上與川普保持不同立場。

民主黨 川普 民調

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