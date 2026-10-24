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歐瑪用假名、與親兄弟結婚? 川普促立即辭職 她反擊了

編譯俞仲慈／綜合報導
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川普指聯邦眾議員歐瑪一直未使用真名，點名她應該辭職。(路透)
川普指聯邦眾議員歐瑪一直未使用真名，點名她應該辭職。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

歐瑪因使用姓名與婚姻爭議遭川普公開施壓辭職，她則否認指控並反批對方，相關案件也牽動聯邦調查與移民爭議。

明尼蘇達州民主黨籍聯邦眾議員歐瑪(Ilhan Omar)在下個月期中選舉爭取第五個任期，不料陷入使用假名以及曾與親兄弟結婚等爭議，甚至被川普總統點名要求她下台。

根據國會山莊報(The Hill)報導，川普22日在自創社群平台「真實社群」(Truth Social)要求歐瑪立即辭職，「請告知眾院議長強生(James Michael Johnson)，『民呆黨』(Dumocrat Party，川普對民主黨的貶稱)剛剛承認喪失她的席位，她的真名是伊爾汗·努爾·賽義德·埃爾米(Ilhan Nur Said Elmi)，她已公開承認欺詐行為」。

川普當天在愛荷華州的造勢活動，還帶頭呼籲將歐瑪逐出國會，「如果你用假名宣誓就職，我認為你很難繼續待在那裡」。此言一出，現場群眾高呼「把她關起來」(Lock her up)的口號。

歐瑪翌日透過社媒X平台反擊川普：「每當新聞情況不利時，這個卑鄙傢伙就會搬出同一個名字：我。」並強調：「所以讓我們把話說清楚：我的名字一直都是Ilhan Omar，也許你應該去關心一下那位副總統真實名字到底是什麼。」

歐瑪在華府住處12日遭到聯邦探員搜索，結果21日聯邦檢察官提交的法庭文件逕自以「Ilhan Nur Said Elmi」稱呼這位民主黨人，由於歐瑪前夫艾爾米(Ahmed)全名為「Ahmed Nur Said Elmi」，兩人擁有相同姓氏，因此極右派人士質疑歐瑪與親兄弟結婚。

歐瑪21日接受新聞頻道MS NOW專訪，當被主持人海斯(Chris Hayes)追問是否與前夫是否有血緣關係時，她回答「據我所知沒有」(Not to my knowledge)，被外界形容「令人費解」，川普也公開強調：「『據我所知沒有』，這可不是個好答案。」

紐約郵報19日引述消息人士報導，聯邦幹員計畫透過DNA證明艾爾米為歐瑪親兄弟，結婚目的是幫他取得綠卡，但歐瑪否認探員搜索時取走含有DNA的物品。

華府聯邦檢察官皮羅(Jeanine Pirro)還強調名字真假可能涉及聯邦調查，「問題在於歐瑪究竟是誰？她在申請入籍與移民過程中是否遵守所有相關法律？」

精華 FAQ

  • 川普指稱歐瑪使用假名、公開承認欺詐，並在造勢場合要求她下台，還帶動支持者喊出要將她逐出國會的口號，將事件政治化。

  • 歐瑪在X平台回擊，強調自己的名字一直都是Ilhan Omar，並諷刺川普每逢新聞不利就拿她開刀，試圖把焦點轉回對手身上。

  • 因聯邦檢方文件使用Ilhan Nur Said Elmi稱呼她，而前夫姓名也含相同姓氏，外界因而懷疑她曾與親兄結婚；檢方並稱其名字與入籍過程可能涉及法律問題。

川普 民主黨 眾院

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