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民主黨若拿下國會控制權 將劍指馬斯克與旗下企業

記者顏伶如／綜合報導
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共和黨期中選舉的選情走低，大力支持川普總統的超級富豪馬斯克(左)準備迎接民主黨的...
共和黨期中選舉的選情走低，大力支持川普總統的超級富豪馬斯克(左)準備迎接民主黨的清算。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

若民主黨在期中選舉拿下國會控制權，將對馬斯克及其曾領導的政府效率部展開調查，馬斯克則強硬回擊，雙方政治衝突升溫。

華盛頓郵報23日報導，就在共和黨為期中選舉可能失利預做準備之際，科技富豪馬斯克(Elon Musk)也嚴陣以待準備迎戰民主黨。某些民主黨人已經表示，如果期中選舉拿下參院或眾院多數控制權，就對馬斯克與旗下企業展開調查。

面對民主黨揚言啟動調查，馬斯克21日在社群媒體X發文回應道「舞刀弄劍者，死於刀劍」(Live by the sword, die by the sword)。他表示：「那些主動向我挑釁的人應該明白，我會查清幕後真正操盤手是誰，去找他們算帳，不會針對傀儡而已。」

參院常設調查小組委員會(Senate Permanent Subcommittee on Investigations)民主黨籍資深成員布魯曼索(Richard Blumenthal)22日接受訪問時說，如果民主黨勝選，就會對馬斯克與馬斯克曾經率領的政府效率部(DOGE)展開調查。

布魯曼索說，美國人民有權知道政府效率部造成如何代價、後果與混亂，還有馬斯克可能企圖隱瞞什麼。他表示：「盤根錯節的腐敗需要深入調查。」

布魯曼索表示，對於馬斯克的強烈反應感到驚訝，「他應該沒有什麼好隱瞞的」。

與許多企業高層不一樣的是，馬斯克面對威脅時一貫展現強硬姿態。他曾對訴訟提出異議，向有權有勢的政府官員開戰，也因為商業糾紛而採取激烈行動，包括把居住地與公司總部從加州搬到德州。

不過，馬斯克曾經坦承，置身不利的政治環境底下確實處境脆弱。他曾在2024年開玩笑說，如果川普總統無法再度執政，自己恐怕就要吃牢飯。

馬斯克為今年期中選舉的資助金額，已經超過2024年大選為川普競選團隊的投注。馬斯克也是2026年期中選舉個人捐款金額最高的金主，耗資3億5000多萬元幫忙共和黨輔選。

馬斯克曾說，希望透過政府效率部幫美國省下2兆元聯邦支出，但最後實際節省金額僅2150億元。非黨派國會獨立監督機構「政府稽核處」(Government Accountability Office)審計報告指出，政府效率部團隊對於節省聯邦預算的成績一再誇大。

精華 FAQ

  • 報導指出，民主黨人認為有必要查清馬斯克與政府效率部的運作、成本與可能隱瞞的內容，並釐清其是否涉及盤根錯節的腐敗與混亂。

  • 他表示，若民主黨勝選，將調查政府效率部造成的代價、後果與混亂，也要查明馬斯克可能企圖隱瞞什麼，並強調美國人民有知情權。

  • 馬斯克除在X上強硬回應外，也投入超過3億5000萬元資助共和黨輔選，成為2026年期中選舉個人捐款金額最高的金主。

民主黨 馬斯克 參院

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