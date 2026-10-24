史上最大規模 司法部千名選舉觀察員進駐投票所
司法部計畫在全美50州派出約1000名選舉觀察員，創下史上最大規模，引發多州反彈，民主黨與部分共和黨執政州都擔心聯邦監督變成選舉干預。
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司法部計畫在全美50州派出約1000名選舉觀察員，創下史上最大規模，引發多州反彈，民主黨與部分共和黨執政州都擔心聯邦監督變成選舉干預。
司法部計畫11月3日期中選舉日在全美50州部署約1000名選舉觀察員，規模為上次期中選舉的三倍、為史上最大。明尼蘇達、加州等州政府派員反制，雙方對聯邦監督是保護投票權或干預選舉各執一詞。
路透報導，司法部今夏派員赴明尼蘇達州監督初選時，明州官員也派約40名州府員工，兩人一組，在8月初選期間跟蹤穿梭兩郡的司法部律師，從中不難發現，明州與川普政府在選舉及移民議題上的緊張關係升溫。除了明州，由於加州也有意推動類似做法，凸顯民主黨執政及部分共和黨執政州，對司法部計畫在選舉日於全美部署觀察員感到不安。
川普政府在選舉監督方面，作法日趨強硬，例如要求各州提供選民登記資料，並主張需採取更嚴格措施，以維持公眾對選舉的信心。加州檢察長邦塔(Rob Bonta)說，「他們(聯邦政府)才是干擾來源，就是他們在嚇人、在打壓投票。」
對此，司法部發言人佩爾斯(Kiersten Pels)說，觀察員將接受訓練，以避免干擾選舉作業，重點在於反制選民恐嚇、保護投票權。
擴大後的觀察員計畫，已促使多州向地方選務官員與投票站工作人員發布新指南，明確界定司法部觀察員在選舉日的權限範圍，包括部分州與地方法規賦予選舉官員權限，阻止司法部觀察員進入投票所。內華達州選舉主管阿吉拉爾(Cisco Aguilar)說，地方執法人員將接受訓練，遇司法部觀察員違規或拒不離開投票所時，可將其驅離。緬因州州務卿則要求地方選務主管，若遇聯邦觀察員要求進入觀察，須聯繫州府。
前司法部律師、現任倡議團體「司法連線」(Justice Connection)執行長楊格(Stacey Young)說，「司法部的人一出現，從來沒有像現在這樣被當成這麼大的威脅。」
除此之外，投票權團體特別關切的是，司法部計劃指派刑事檢察官出任選舉觀察員將打破歷史慣例。民權組織全國有色人種協進會(NAACP)已提起訴訟，要求禁止檢察官及其他執法人員擔任觀察員，認為川普政府計畫構成恐嚇選民。
司法部表示，今年初選在11州監督數百個投票所，幾乎沒有事件通報，但在懷俄明州，共和黨籍州長戈登(Mark Gordon)要求州檢察長調查司法部觀察員被指為激進的行為，包括要求檢查投票機。對此，司法部回應稱，觀察員僅詢問投票機的無障礙使用問題。
另外，多州官員表示，先前選舉與司法部觀察員合作順利，預料今年不會出什麼問題。
司法部計畫在11月3日期中選舉日於全美50州部署約1000名選舉觀察員，規模是上次期中選舉的3倍，也被形容為史上最大。 明尼蘇達、加州等州認為，聯邦觀察員可能不是保護投票權，而是干預選舉。部分州因此要求地方選務單位明確界定權限，甚至可驅離違規觀察員。 投票權團體擔心檢察官出任觀察員會破壞歷史慣例，形成恐嚇選民效果；司法部則強調觀察員會受訓，目的在反制選民恐嚇並保護投票權。
精華 FAQ
司法部計畫在11月3日期中選舉日於全美50州部署約1000名選舉觀察員，規模是上次期中選舉的3倍，也被形容為史上最大。
明尼蘇達、加州等州認為，聯邦觀察員可能不是保護投票權，而是干預選舉。部分州因此要求地方選務單位明確界定權限，甚至可驅離違規觀察員。
投票權團體擔心檢察官出任觀察員會破壞歷史慣例，形成恐嚇選民效果；司法部則強調觀察員會受訓，目的在反制選民恐嚇並保護投票權。
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