阿拉斯加州候選人同名之亂 共和黨控民主黨安插臥底、分散選票

阿拉斯加州聯邦參議員選舉，出現兩個丹‧蘇利文，左圖為現任聯邦參議員蘇利文，右圖為同名同姓的參選人。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 阿拉斯加州參院選票同名候選人引爆爭議，共和黨指控退休教師是民主黨臥底，川普並要求司法部提訴阻止認證，但專家認為勝算極低。

阿拉斯加州 參院選票上出現了兩個丹．蘇利文(Dan Sullivan)，其中一位是共和黨 人，也是川普總統的盟友；另一位是退休教師，共和黨人指責他是民主黨 安插的臥底，目的是分散選票。川普23日表示，他已指示司法部提起訴訟。

美聯社報導，阿拉斯加選民將在選票上看到一位「丹·S·蘇利文」，標註為「註冊共和黨人」和「現任參議員」，而「丹尼爾·J·蘇利文二世」(下稱丹尼爾)的名字則沒有黨派歸屬。

幾個月來，共和黨人一直試圖將丹尼爾從選票上剔除，訴訟一路打到了阿拉斯加州最高法院，但共和黨最終敗訴。共和黨人認為丹尼爾參選是民主黨的卑鄙伎倆，但居住在一個小漁村彼得斯堡(Petersburg)的丹尼爾表示他是自願參選的。

川普政府已向聯邦法院提起訴訟，如果蘇利文敗選便將試圖阻止選舉結果認證。訴訟稱：「如果阿拉斯加州認證了任何因丹尼爾·J·蘇利文的名字出現在選票上而受到影響的選舉結果，那麼該州及其官員就是未能履行維護選舉公正性的義務。」川普更表示「是我下令提起訴訟的。」

這起訴訟實質上只是個預防手段，只有在現任議員輸掉之後才會真正進入審理。專家表示，即便這種情況真的發生，這場官司也毫無勝算，訴訟引用「國家選民登記法」(National Voter Registration Act)前言中的一項條款，該條款規定各州必須「維護選舉的完整性」。訴訟聲稱這為聯邦法院提供了推翻選舉的依據，然而根據憲法，選舉完全屬於各州內部的事務。

從技術層面來看，該訴訟僅要求法院暫緩確認選舉結果，直到調查確定是否有足夠的選民被「兩位蘇利文」混淆，進而動搖了選舉結果。訴訟中並未解釋該如何調查，尤其是選民投票過程及個資應被保密。

司法部長布蘭奇(Todd Blanche)22日被問及此事時表示他不排除在某種「末日」情況下會進行干預，但「司法部無意也永遠不會以不當方式干預選舉或各州的認證程序。」而數小時後，司法部便提起訴訟。簽署這起訴訟的助理司法部長伍沃德(Stanley Woodward)，此前曾擔任2021年1月6日美國國會大廈動亂案被告辯護律師。