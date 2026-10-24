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阿拉斯加州候選人「撞名」川普先發制人提告

記者胡玉立／綜合報導
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川普下令司法部先發制人提告，若阿拉斯加州聯邦參議員選舉，共和黨候選人蘇利文以極小...
川普下令司法部先發制人提告，若阿拉斯加州聯邦參議員選舉，共和黨候選人蘇利文以極小差距敗北，則將阻止認證選舉結果。圖為川普(前左)10月中旬在阿拉斯加為蘇利文站台。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

司法部因阿拉斯加州選票出現同名候選人而提告，川普坦言親自下令，企圖在參院選情膠著下阻止結果認證並影響席次走向。

司法部22日晚間提起「先發制人」訴訟，主張一位名為丹尼爾．J．蘇利文(Daniel J. Sullivan)的獨立候選人參加阿拉斯州加州聯邦參議員競選，有意誤導選民；若現任該州共和黨聯邦參議員丹·蘇利文(Dan Sullivan)連任失敗，司法部將阻止該州認證選舉結果。

阿拉斯加州這場關鍵選舉很可能決定參院兩黨權力平衡。選舉最後一步是正式認證獲勝者；司法部提起訴訟，試圖阻止該認證程序，被認為是川普政府試圖利用行政權，進一步影響期中選舉。

川普總統曾多次抱怨阿州選票上多了另一個「蘇利文」；23日他在佛州被問及這起訴訟時，向媒體坦承正是他促成這場法律挑戰；川普說：「我就是那個下令交辦的人。」

聖母大學法學院(Notre Dame Law School)選舉法教授穆勒(Derek Muller)向有線電視新聞網(CNN)表示，這起訴訟是基於一種「奇怪且不尋常」的法律理論；目前不清楚法院將如何按照司法部提議的方式進行干預。此案已分配給聯邦地區法官格里森(Sharon Gleason)審理；她於2012年由前總統歐巴馬任命。

司法部訴狀寫道：「將『丹尼爾·J·蘇利文』列入選票，很可能讓那些想要投給現任參議員『丹．蘇利文』的阿拉斯加州選民感到困惑或受到誤導，進而扭曲選民意願；因此，選舉結果獲認證，很可能反映出一個缺乏公正性的選舉程序。」川普政府要求，若參議員蘇利文落敗，即延後選舉結果認證，直到透過調查「確定投給『丹尼爾·J·蘇利文』的選票本意是否要投給參議員蘇利文。」

阿州最高法院6月裁決允許選票上保留「另一位蘇利文」的姓名。參議員蘇利文為競選連任，正與民主黨籍前眾議員佩爾托拉(Mary Peltola)激烈競爭，選情膠著。

川普長期抨擊阿州選舉採用「排序複選制」(ranked-choice voting system)；共和黨人擔心此制將讓「另一位蘇利文」分走參議員蘇利文的關鍵選票，導致佩爾托拉獲勝。隨著選舉提前投票正式展開，擔憂不斷加劇。

政治新聞網站POLITICO報導，只要符合憲法規定，聯邦政府面對各州制定並經州法院認可的選舉程序，其干預權力通常十分有限。一些民主黨高層正在華府提起訴訟，阻止聯邦政府以類似方式「插手各州選舉事務」。

精華 FAQ

  • 司法部主張，名為丹尼爾．J．蘇利文的獨立候選人可能誤導選民，讓想投給現任參議員丹．蘇利文的人投錯票，因此要求在特定情況下延後認證結果。

  • 川普公開表示自己就是下令交辦的人，承認這場法律挑戰是由他推動。他長期不滿阿拉斯加州選票上出現另一位蘇利文，認為會影響共和黨勝算。

  • 因為阿拉斯加州聯邦參議員選舉攸關參院兩黨席次平衡，而司法部試圖介入州選舉認證程序，被批評是罕見且奇特的法律做法，也可能衝擊州政府權限。

阿拉斯加州 川普 加州

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