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杭特拜登筆電案 2名前FBI官員被控說謊 期中選舉前司法部突翻舊案惹議

記者胡玉立／即時報導
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前總統拜登次子杭特．拜登曾於2020年大選時爆出筆電風波，被指涉及海外的商業往來...
前總統拜登次子杭特．拜登曾於2020年大選時爆出筆電風波，被指涉及海外的商業往來電郵。(美聯社檔案照)

AI摘要

文章摘要整理：

司法部在期中選舉前以罕見刑事控告，指控2名前FBI官員就杭特拜登筆電案向國會說謊，案件再度引發政治爭議。

兩名曾參與調查前總統拜登次子杭特．拜登(Hunter Biden)筆記型電腦案的前聯邦調查局(FBI)官員，23日被司法部指控涉嫌就該案向國會說謊，以「刑事控告」(criminal complaint)形式提起訴訟。這是司法部搶在期中選舉前，提出的最新一起政治色彩訟案。

辯方律師和承審法官均指出，司法部透過「刑事控告」對前FBI員工涉及的陳年舊事提告做法「非常罕見」；通常，檢察官只在有迫切需要，例如構成危險或有潛逃風險須將某人拘留時，才會採取這種起訴方式；這也是為何檢方尚未將此案提交大陪審團尋求正式起訴。

兩名被告、前FBI官員弗洛里斯(Nikki Floris)和貝納維德斯(Bradley Benavides)，都是現已解散的特別工作小組主管；當年該小組為了調查外國干預選舉而成立。起訴書指出，兩人2023年向國會作證時，淡化了他們對該筆電的直接了解以及在相關調查中的參與程度。兩人已為此案向當局自首，並在華府聯邦法院首次出庭。聯邦治安法官法魯基(Zia Faruqui)敲定27日舉行初步聽證。

辯護律師稱弗洛里斯為國服務近20年，是位「愛國者」，「如今，司法部僅憑政客一面之詞，就錯誤指控她犯罪」；「事隔多年，政府選在選舉前提出這些荒謬指控，絕非巧合。」

美聯社報導，杭特拜登筆電案是段在2020年總統大選最後幾周引發軒然大波的複雜往事；當年10月，共和黨人指稱，該筆電資料包括涉及杭特拜登海外的商業往來電郵，FBI在認定電腦內資料真實可靠、並非俄羅斯假訊息產物後，並未向公眾如實披露相關結論。

那場大選最後由拜登擊敗尋求連任的川普。如今司法部在期中選舉迫近時舊案重提，試圖延續國會共和黨人對於FBI處理該筆電案的不滿。

不過，時任國家情報總監拉特克利夫(John Ratcliffe)曾就該案致函國會表示，沒有證據顯示外國勢力與杭特拜登筆電有關；時任FBI局長雷伊(Chris Wray)也支持該評估。現任FBI局長帕特爾(Kash Patel)正在進行廣泛「溯往」審查。

FBI前副助理局長弗洛里斯，遭司法部指控涉嫌在杭特拜登筆電調查案中對國會說謊。(...
FBI前副助理局長弗洛里斯，遭司法部指控涉嫌在杭特拜登筆電調查案中對國會說謊。(美聯社)

精華 FAQ

  • 被控的是2名前FBI官員弗洛里斯與貝納維德斯，兩人曾主管調查外國干預選舉的特別工作小組，現被指在2023年對國會作證時淡化自己對筆電案的了解與參與程度。

  • 司法部是以「刑事控告」形式提起訴訟，而非先提交大陪審團尋求正式起訴。辯方與法官都指出，這種做法很罕見，通常只在有羈押或逃亡風險等急迫情況才會使用。

  • 因為案件涉及2020年大選後延續至今的杭特拜登筆電爭議，司法部又在期中選舉逼近時重提舊案，讓共和黨與辯方都質疑是否帶有政治操作意味。

拜登 FBI 司法部

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