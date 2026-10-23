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擔心AI讓大批勞工丟工作 民主黨參議員提案擴大失業保險

記者顏伶如／即時報導
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最近幾個月裡，兩黨針對AI可能帶來就業衝擊紛紛提出法案，雖然因應措施各有不同，卻...
最近幾個月裡，兩黨針對AI可能帶來就業衝擊紛紛提出法案，雖然因應措施各有不同，卻反映華府政壇日漸加重的憂慮。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

面對AI可能引發大規模失業，民主黨參議員魏登提案延長失業保險並強化社會安全網，另有兩黨法案同步討論AI裁員通報與課稅支應救濟。

紐約時報23日報導，人工智慧(AI)迅速崛起引發恐懼，擔心電腦有朝一日取代人類，導致數百萬美國勞工失業，失去穩定收入。最近幾個月裡，兩黨針對AI可能帶來就業衝擊紛紛提出法案，雖然因應措施各有不同，卻反映華府政壇日漸加重的憂慮，本周推出的最新草案是由參議院財政委員會(Senate Finance Committee)民主黨籍資深成員魏登(Ron Wyden)主導，重點在於擴大失業保險計畫。

現行計畫提供的失業救濟金只涵蓋勞工原本工資的一部分，領取期限最長26周。

根據魏登等民主黨參議員提案，失業勞工可以額外再獲得26周補助，以便學習新技能重返職場。

草案當中還包括聯邦社會安全網計畫的重大升級。報導指出，社會安全網在新冠疫情期間明顯出現壓力，問題迄今基本上並未解決。

魏登表示，隨著人工智慧發展，解決社會安全網缺陷變得越來越迫切，國家必須準備妥當以因應「美國史上最大規模的經濟衝擊之一」。

他說：「如果沒做好準備就是失職，因為我們目前便置身於許多公民真實感受到AI失業潮的隱憂當中。」

他指出：「國會有責任協助國家做好準備。」

報導分析，人工智慧的到來對華府政壇帶來重大的政治考驗，決策者面臨意見分歧，除非面臨危急關頭，否則通常行動緩慢。

華府腳步緩慢與矽谷迅速發展形成強烈對比，不少矽谷科技圈人士認為，人工智慧可能帶來快速且劇烈的經濟動盪。

Anthropic執行長阿莫戴(Dario Amodei)便指出，人工智慧恐將顛覆數百萬勞工的生活。

民主黨亞利桑納州聯邦參議員凱利(Mark Kelly)提案對科技巨頭利潤徵稅，用來成立新的聯邦信託基金，為失業勞工提供救濟金與培訓預算。

另一項由共和黨密蘇里州聯邦參議員霍利(Josh Hawley)與民主黨維吉尼亞州聯邦參議員華納(Mark Warner)聯合提出的法案，要求企業對於AI相關裁員決策必須進行更完整的通報。

華納表示，相信從長遠角度來看，例如五年以上之後，AI可能創造全新的工作類別，「可是在過渡期間該怎麼辦，我們現在並沒有良好的數據」。

報導指出，霍利與華納的聯合提案雖然獲得兩黨支持，卻與其他類似提案一樣在國會山莊陷入停滯，共和黨基本上跟隨川普總統立場，對人工智慧採取「不干預」態度。

精華 FAQ

  • 提案重點是把現行最長26周的失業救濟，再額外延長26周，讓失業者有更長時間維持收入，並利用這段期間學習新技能、重新進入職場。

  • 草案還包含聯邦社會安全網的重大升級，目的是改善疫情期間暴露出的制度缺口，讓政府在AI衝擊造成更多勞工失業時，能提供更完整的救濟與轉職支持。

  • 報導指出，華府已明顯感受到AI帶來的政治壓力，民主黨傾向擴大保障，部分兩黨法案則要求企業通報裁員，但共和黨大致跟隨川普的「不干預」立場，使相關法案多半停滯。

民主黨 保險 紐約時報

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