富豪當選⋯國會議員與選民財富鴻溝 成政治焦點

尋求連任的共和黨聯邦參議員芮基茲(Pete Ricketts)估計身價超過2億，是最有錢的國會議員之一。（中央社）

AI摘要 文章摘要整理： 美國通膨加劇貧富差距，富人財富暴增、中產生活倒退，讓階級衝突成為多州選舉核心議題。

紐約時報22日報導，過去兩年富人資產爆增，中產勞工家庭則在通膨 底下生活品質倒退，財富鴻溝凸顯的階級問題已成政治焦點，在全國各地聯邦參、眾議員及州長選舉成為核心議題，內布拉斯加州聯邦參議員 選舉堪稱縮影。正在尋求連任的共和黨 聯邦參議員芮基茲(Pete Ricketts)估計身價超過2億，是最有錢的國會議員之一；無黨籍挑戰者奧斯勃恩(Dan Osborn)在冷暖氣空調公司擔任技工，去年年薪10萬8000多元。

柏克萊加大(University of California Berkeley)與巴黎經濟學院(Paris School of Economics)經濟學家彙整數據顯示，川普總統重返白宮以來，排除通膨因素之後，最富有的0.1%美國人財富成長將近14%。最富有0.1%美國人的定義是平均淨資產超過1億4000人，總計人數約25萬人。更有錢的頂尖0.01%美國人，這段期間財富增加更多，人數約2萬5000人。但同期之間中產階級家庭財富成長率不到3%。

報導指出，國會議員與選民之間的財富差距並不只是汽油與雜貨價格問題，而是苦苦掙扎過日子的人，望著那些生活無憂的人。

奧馬哈內布拉斯加大學(University of Nebraska-Omaha)布瑞南勞工研究中心(William Brennan Institute for Labor Studies)主任貝格利(Jim Begley)表示，原本從左翼對抗右翼的對立觀點發生轉變，「現在是上層與底層之間的對抗，底層人們納悶著究竟發生了什麼事」。

從蒙大拿州西部到賓州東部，民主黨正在抨擊「億萬富豪階級」(billionaire class)，指控富人階級操縱政治與經濟體系。

俄亥俄州州長選舉裡，民主黨候選人艾克頓(Amy Acton)在選舉廣告中播放共和黨候選人拉馬斯瓦米(Vivek Ramaswamy)談話片段，強調他與一般民眾生活脫節。拉馬斯瓦米說道：「我算是非常有錢，但還不到富可敵國的程度。」

佛羅里達州棕櫚灘(Palm Beach)附近的國會選區，共和黨聯邦眾議員候選人阿斯卡(Casey Askar)個人財富成為民主黨攻擊話題。

但芮基茲面臨的階級衝突最為鮮明。62歲的芮基茲是金融證券商TD Ameritrade創辦人之子，奧斯勃恩過去曾率領勞工在奧馬哈家樂氏(Kellogg)工廠發起罷工而聲名大噪。

奧斯勃恩在競選廣告與社群媒體貼文中，把芮基茲描述成被寵壞的富家子弟，靠著父親喬‧芮基茲(Joe Ricketts)買下參議員席位。

這個月在內州特卡馬赫(Tekamah)舉行里民大會之後，奧斯勃恩表示：「整個制度正以當初的設計本意運作著，就是為他們服務。」