接班人只撐5天 白宮前發言人李維特直指不適任 願幫川普找新人

白宮前發言人李維特9月10日在美國德州達拉斯舉行的共和黨期中選舉全國代表大會上發表演說。(歐新社)

AI摘要 文章摘要整理： 白宮前發言人李維特公開表示，接班人札卡里亞不適合這份高壓工作，川普目前仍在尋找新任發言人，她也願意協助挑選合適人選。

美國白宮 前發言人李維特（Karoline Leavitt）22日坦言，她的接班人札卡里亞（Katie Zacharia）並不適合這份工作，並表示已主動提出協助總統川普 挑選下一任白宮發言人。

福斯數位新聞與國會山莊報報導，札卡里亞上任僅5天便離職，離職前因首次記者會表現不穩而受到嚴格檢視，法律專業背景也遭質疑。李維特接受福斯數位新聞獨家訪問時表示：「白宮發言人是一份艱難的工作。我知道，因為我做過。」

她接著說：「許多人認為，這是政壇最艱難的工作之一，需要充分準備。有時候，直到一個人真正上場，才知道他的表現如何。正如總統所說，我們祝福札卡里亞一切順利。這份工作顯然不適合她。」

李維特透露，川普仍在物色新任白宮發言人。被問及向川普提供了哪些建議時，她說：「我不會透露私下向總統提出的建議，但我確實會和他討論這份工作的內容，而他非常了解。沒有人比川普更了解新聞媒體。他知道自己需要一個強硬、聰明、熟悉他的政策、忠誠，而且敢於站出來迎戰的人。」

不過，札卡里亞的支持者不滿李維特這番直白的評價。一名了解札卡里亞想法的消息人士告訴紐約郵報：「前白宮發言人持續猛烈抨擊川普總統親自挑選的接班人，這並不公平。」

該人士接著說：「札卡里亞一直拒絕接受任何媒體專訪，不論媒體立場友善或敵對，也拒絕人物專訪，希望報導聚焦川普總統的辛勤工作。她不會四處受訪宣傳自己，因為這對總統沒有好處。即使面對前所未有的攻擊，她仍對總統保持毫不動搖的忠誠。」