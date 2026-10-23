接班人只撐5天 白宮前發言人李維特直指不適任 願幫川普找新人
白宮前發言人李維特公開表示，接班人札卡里亞不適合這份高壓工作，川普目前仍在尋找新任發言人，她也願意協助挑選合適人選。
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白宮前發言人李維特公開表示，接班人札卡里亞不適合這份高壓工作，川普目前仍在尋找新任發言人，她也願意協助挑選合適人選。
美國白宮前發言人李維特（Karoline Leavitt）22日坦言，她的接班人札卡里亞（Katie Zacharia）並不適合這份工作，並表示已主動提出協助總統川普挑選下一任白宮發言人。
福斯數位新聞與國會山莊報報導，札卡里亞上任僅5天便離職，離職前因首次記者會表現不穩而受到嚴格檢視，法律專業背景也遭質疑。李維特接受福斯數位新聞獨家訪問時表示：「白宮發言人是一份艱難的工作。我知道，因為我做過。」
她接著說：「許多人認為，這是政壇最艱難的工作之一，需要充分準備。有時候，直到一個人真正上場，才知道他的表現如何。正如總統所說，我們祝福札卡里亞一切順利。這份工作顯然不適合她。」
李維特透露，川普仍在物色新任白宮發言人。被問及向川普提供了哪些建議時，她說：「我不會透露私下向總統提出的建議，但我確實會和他討論這份工作的內容，而他非常了解。沒有人比川普更了解新聞媒體。他知道自己需要一個強硬、聰明、熟悉他的政策、忠誠，而且敢於站出來迎戰的人。」
不過，札卡里亞的支持者不滿李維特這番直白的評價。一名了解札卡里亞想法的消息人士告訴紐約郵報：「前白宮發言人持續猛烈抨擊川普總統親自挑選的接班人，這並不公平。」
該人士接著說：「札卡里亞一直拒絕接受任何媒體專訪，不論媒體立場友善或敵對，也拒絕人物專訪，希望報導聚焦川普總統的辛勤工作。她不會四處受訪宣傳自己，因為這對總統沒有好處。即使面對前所未有的攻擊，她仍對總統保持毫不動搖的忠誠。」
李維特直接表示，札卡里亞並不適合白宮發言人這份工作，認為她在實際上場後表現未能達標，也強調這份職務本來就極具挑戰性。 報導指出，她在首次記者會後表現不穩，隨即遭到嚴格檢視，加上法律專業背景也引發質疑，最終只上任5天便離開職位。 李維特透露，川普仍在尋找下一任白宮發言人，而她也主動表示可提供建議，認為合適人選必須強硬、聰明、忠誠且熟悉川普政策。
精華 FAQ
李維特直接表示，札卡里亞並不適合白宮發言人這份工作，認為她在實際上場後表現未能達標，也強調這份職務本來就極具挑戰性。
報導指出，她在首次記者會後表現不穩，隨即遭到嚴格檢視，加上法律專業背景也引發質疑，最終只上任5天便離開職位。
李維特透露，川普仍在尋找下一任白宮發言人，而她也主動表示可提供建議，認為合適人選必須強硬、聰明、忠誠且熟悉川普政策。
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