赫塞斯看中艾森豪二戰地球儀 要幕僚搬進辦公室 卻失手摔破成笑柄

國防部長赫塞斯15日在五角大廈接待英國國防大臣。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 華郵披露，赫塞斯想把艾森豪戰時使用的地球儀搬進辦公室，卻因幕僚未等專家協助自行搬運而摔破，成為國防部內部的尷尬笑話。

華盛頓郵報 22日獨家報導，知情人士透露，五角大廈 收藏2座據稱曾由美國前總統暨五星上將艾森豪在第二次世界大戰期間使用的落地式地球儀，但國防部長赫塞斯 的幕僚自行搬運時，導致其中一座嚴重受損，留下看似約10公分寬的裂口。

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根據報導，美國陸軍歷代領導人一直負責保管這兩座地球儀。赫塞斯看中其歷史意義，幕僚因此要求將其中一座直徑約76公分的地球儀移至國防部長辦公室陳列。不過，五角大廈搬遷歷史文物通常須由專業人員監督，赫塞斯的幕僚卻自行派人搬運。知情人士指出，搬運人員失手讓地球儀掉落、撞上底座，導致靠近南極洲的脆弱球殼遭刺穿。

五角大廈官員拒絕華郵索取地球儀照片及實地查看文物的請求，但華郵另外取得受損照片。美國陸軍在電子郵件中證實，地球儀於2月3日一次「試圖搬遷」的過程中受損。陸軍發言人薩里奇（Christopher Surridge）表示，除了破洞之外，「地球儀的球體部分也與讓它能夠旋轉的金屬支架分離」。這座受損地球儀最終沒有被搬走。

被問及搬運人員來自何處時，薩里奇請華郵向赫塞斯辦公室詢問，但國防部長的發言人拒絕回答相關問題。報導22日刊出後，一名國防部官員向華郵提供簡短的未署名聲明，承認發生這起意外，表示：「意外難免會發生，我們很慶幸沒有人受傷，地球儀正在修復中。」但聲明未說明預計修復費用及完工時間。

2名知情人士指出，原本保管地球儀的陸軍辦公室，預期會諮詢美國陸軍軍事歷史中心（U.S. Army Center of Military History）的專家，了解如何安全運送至赫塞斯辦公室，並妥善記錄搬遷過程。但因國會對川普政府移民政策的部分內容發生爭議，導致聯邦政府局部停擺，歷史研究人員被迫休無薪假。赫塞斯的幕僚無法聯繫到專家，便決定自行搬運地球儀。

目前不清楚赫塞斯是否親自下令搬遷地球儀，或由他辦公室的其他高階官員下令，也不清楚幕僚是否備妥搬運文物所需的材料。至於赫塞斯的團隊為何沒有等待有經驗的人員協助就自行搬運，同樣不得而知。這次政府停擺恰好在地球儀受損當天結束。一名知情人士認為，「顯然缺乏耐心」似乎是造成事故的因素之一。

這起先前未公開的事故被國防部內部視為一樁難堪事件，也立即成為八卦與笑話的題材。一些人批評，事件反映出赫塞斯行事魯莽、對第二次世界大戰抱有懷舊情結，並認為這兩者都是他擔任國防部長期間一再出現的特徵。

Zeteo.com上周刊登的報導也提及赫塞斯對這座地球儀的興趣，以及搬運失敗的部分情況。曾在西點軍校教授歷史的退役准將塞杜爾（Ty Seidule）對地球儀受損表示惋惜。他說：「赫塞斯想要一個艾森豪的象徵物，希望自己能像艾森豪一樣，無論戰時或和平時期都表現卓越。」

塞杜爾過去曾批評赫塞斯推翻一項政策改革，該改革原本移除了美國南部數座軍事基地的南方邦聯名稱與象徵標誌，而塞杜爾曾協助領導這項工作。他說：「赫塞斯不是艾克（Ike，艾森豪的暱稱）。這座地球儀不會讓他擁有艾克的謙遜、智慧與判斷力。」