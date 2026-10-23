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威奇伍德民調造假 稱：只是「立意良善」的實驗 有人因此被逼退選

記者胡玉立／綜合報導
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「威奇伍德」的一份假民調顯示，威斯康辛州州長韓裔參選人洪倫廷初選民調領先，開票後...
「威奇伍德」的一份假民調顯示，威斯康辛州州長韓裔參選人洪倫廷初選民調領先，開票後她卻落敗。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

威奇伍德民調承認長期偽造數據，雖稱是為揭露假民調影響輿論的「實驗」，但其內容曾被媒體引用，並實際打擊候選人選情。

曾經影響並形塑期中選舉輿論走向的新興民調機構「威奇伍德民調」(Wedgewood Polls)20日深夜承認，其民調數據均屬偽造。由於該民調機構調查數據曾被紐約時報等多家權威民調匯總平台採納，對部分候選人產生實際影響，相關消息在選舉圈引發軒然大波。

政治新聞網站POLITICO報導，「威奇伍德民調」搶在政治民調數據分析網站「FiftyPlusOne」公開揭露其數據造假之前，坦承其過去提供的民調數據只是在進行一場「實驗」，藉此凸顯「完全虛構的民調機構」如何左右公眾輿論；如今，這家自稱「立意良善」的機構已完全停擺，寄送電郵被直接退回，網上無法再找到它公布過的民調PDF文件。

POLITICO自承，其民調匯總專欄「晨間評分」(Morning Score)曾兩度引用「威奇伍德民調」數據。目前有關「威奇伍德」的公開資訊寥寥無幾，它透過眾籌募資假造民調數據，目的何在，各種猜測甚囂塵上。假民調是否為了在初選中扶植民主黨的進步派候選人？還是否被用來操縱博彩市場？競選幹部是否曾利用這些不實數據來決定競選經費的支出？

但不論「威奇伍德」如何堅稱「絕無意圖影響選舉或長期誤導公眾」，民調專家、競選操盤手和候選人均表示，線上發布虛假數據，都在現實層面造成嚴重後果。

其中，密西根州民主黨籍州參議員麥克莫羅(Mallory McMorrow)今年宣布競選密州聯邦參議員席位，7月5日宣布退選。「威奇伍德」的一份假民調顯示她和另兩位競爭對手相比，支持率暴跌至個位數，該民調導致多人要求她退選、捐款「枯竭」。

「威奇伍德」的一份假民調顯示，密西根州民主黨籍州參議員麥克莫羅支持度不及另兩位競...
「威奇伍德」的一份假民調顯示，密西根州民主黨籍州參議員麥克莫羅支持度不及另兩位競爭對手，導致多人要求她退選、且致捐款「枯竭」。(美聯社)

麥克莫羅在X平台寫道：「它毀了我們。那是我們競選期間最糟糕的一段日子，尤其對我的團隊而言，士氣打擊難以言喻，我無論做什麼、說什麼，都無法彌補。」民主黨策士霍茲渥斯(Jennifer Holdsworth)也表示，當時民主黨陣營競選開支比對手少8000萬元，「威奇伍德」民調被一些金主拿來當作「撤資藉口」。

「威奇伍德」的X平台帳號也曾發布民調，顯示威斯康辛州民主黨籍州眾議員洪倫廷(Francesca Hong)在威州州長初選處於領先態勢。當時公開的民調數據極少，這份假民調形塑了「她正在領先」的輿論敘事，但洪倫廷最終輸掉初選。

精華 FAQ

  • 因為它承認過去發布的民調全部是偽造數據，而且曾被紐約時報等權威匯總平台採納，對候選人、金主與輿論都造成了真實影響。

  • 它聲稱這些假民調只是一次「立意良善」的實驗，目的是凸顯完全虛構的民調機構如何左右公眾輿論，但外界普遍認為仍造成誤導。

  • 密西根州民主黨參議員麥克莫羅因假民調遭要求退選、募款下滑；威斯康辛州洪倫廷則被塑造成領先者，卻最終輸掉州長初選。

民調 紐約時報 期中選舉

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