威奇伍德民調造假 稱：只是「立意良善」的實驗 有人因此被逼退選

「威奇伍德」的一份假民調顯示，威斯康辛州州長韓裔參選人洪倫廷初選民調領先，開票後她卻落敗。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 威奇伍德民調承認長期偽造數據，雖稱是為揭露假民調影響輿論的「實驗」，但其內容曾被媒體引用，並實際打擊候選人選情。

曾經影響並形塑期中選舉 輿論走向的新興民調 機構「威奇伍德民調」(Wedgewood Polls)20日深夜承認，其民調數據均屬偽造。由於該民調機構調查數據曾被紐約時報 等多家權威民調匯總平台採納，對部分候選人產生實際影響，相關消息在選舉圈引發軒然大波。

政治新聞網站POLITICO報導，「威奇伍德民調」搶在政治民調數據分析網站「FiftyPlusOne」公開揭露其數據造假之前，坦承其過去提供的民調數據只是在進行一場「實驗」，藉此凸顯「完全虛構的民調機構」如何左右公眾輿論；如今，這家自稱「立意良善」的機構已完全停擺，寄送電郵被直接退回，網上無法再找到它公布過的民調PDF文件。

POLITICO自承，其民調匯總專欄「晨間評分」(Morning Score)曾兩度引用「威奇伍德民調」數據。目前有關「威奇伍德」的公開資訊寥寥無幾，它透過眾籌募資假造民調數據，目的何在，各種猜測甚囂塵上。假民調是否為了在初選中扶植民主黨的進步派候選人？還是否被用來操縱博彩市場？競選幹部是否曾利用這些不實數據來決定競選經費的支出？

但不論「威奇伍德」如何堅稱「絕無意圖影響選舉或長期誤導公眾」，民調專家、競選操盤手和候選人均表示，線上發布虛假數據，都在現實層面造成嚴重後果。

其中，密西根州民主黨籍州參議員麥克莫羅(Mallory McMorrow)今年宣布競選密州聯邦參議員席位，7月5日宣布退選。「威奇伍德」的一份假民調顯示她和另兩位競爭對手相比，支持率暴跌至個位數，該民調導致多人要求她退選、捐款「枯竭」。 「威奇伍德」的一份假民調顯示，密西根州民主黨籍州參議員麥克莫羅支持度不及另兩位競爭對手，導致多人要求她退選、且致捐款「枯竭」。(美聯社)

麥克莫羅在X平台寫道：「它毀了我們。那是我們競選期間最糟糕的一段日子，尤其對我的團隊而言，士氣打擊難以言喻，我無論做什麼、說什麼，都無法彌補。」民主黨策士霍茲渥斯(Jennifer Holdsworth)也表示，當時民主黨陣營競選開支比對手少8000萬元，「威奇伍德」民調被一些金主拿來當作「撤資藉口」。

「威奇伍德」的X平台帳號也曾發布民調，顯示威斯康辛州民主黨籍州眾議員洪倫廷(Francesca Hong)在威州州長初選處於領先態勢。當時公開的民調數據極少，這份假民調形塑了「她正在領先」的輿論敘事，但洪倫廷最終輸掉初選。