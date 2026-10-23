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傑佛瑞斯有望掌眾院、不鐵腕治理 同僚評價：他偶爾小心過頭

記者顏伶如／綜合報導
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民主黨期中選情看好，現任眾院少數黨領袖傑佛瑞斯有望成為首位非裔國會議長。(美聯社...
民主黨期中選情看好，現任眾院少數黨領袖傑佛瑞斯有望成為首位非裔國會議長。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

若民主黨在期中選舉奪回眾院多數，傑佛瑞斯將成首位非洲裔議長，但他溫和協調的領導風格是否足以駕馭分歧黨團，正受到檢視。

民主黨在期中選舉只要淨增加三席即可贏得眾議院多數，屆時56歲民主黨領袖傑佛瑞斯(Hakeem Jeffries)將成為美國歷史上第一位非洲裔眾院議長。華盛頓郵報22日分析，傑佛瑞斯領導風格面臨檢視，特別是協助他一路晉升成為少數黨領袖的調和鼎鼐風格，接下來是否足以凝結愈來愈難駕馭、意識形態更趨分歧的民主黨團。

前一位民主黨籍眾院議長裴洛西(Nancy Pelosi)領導風格結合威嚴與八面玲瓏，現任共和黨籍眾院議長強生(Mike Johnson)則依賴川普總統幫忙處理僅居些微多數、且難以約束的共和黨團。

20多名國會議員、接近傑佛瑞斯人士與其他曾經合作的夥伴表示，傑佛瑞斯是一絲不茍的策略家，也是平易近人的領導人，善於透過討論說服他人。然而，國會同僚表示，傑佛瑞斯小心翼翼的程度偶爾有些過頭。

盟友表示，傑佛瑞斯曾經在關鍵時刻展現強硬的一面，例如2025年政府關門停擺期間，他讓意見分歧的民主黨團把訴求主軸聚焦健保議題；當共和黨從德州開始發起選區重畫的攻勢時，他曾在民主黨執政州推出選區重畫做為反擊。當時傑佛瑞斯曾宣布要「全面宣戰」，選區重畫結果則喜憂參半。

國會同僚說，鐵腕治理不是傑佛瑞斯的風格，跟川普對立恐讓民主黨未來兩年推動任何議程都變得複雜；議長職位是否成功，取決於傑佛瑞斯如何管理可能處於相當脆弱的多數席次，還有某些政治立場更趨自由派、對黨團領袖還沒有表達忠誠的新科國會議員。

傑佛瑞斯拒絕接受採訪，僅透過發言人表示，現在談論出任議長言之過早。部分民主黨人士則警告說，民主黨對於選情不能過於樂觀，選舉日開票結果的席次增加，可能沒有民調顯示的那般看好。

1970年出生的傑佛瑞斯成長於紐約布魯克林皇冠高地(Crown Heights)，雙親是社工與輔導藥物濫用的諮商師。他在賓罕頓大學(Binghamton University)攻讀政治學，大二獲選為兄弟會主席。在校期間，傑佛瑞斯認識了後來的妻子肯妮桑德拉(Kennisandra Arciniegas-Jeffries)，婚後育有兩子。肯妮桑德拉與傑佛瑞斯母親一樣都是社工。傑佛瑞斯對於家庭非常保護，網站從來不放家人照片。

大學畢業後，傑佛瑞斯取得喬治城大學(Georgetown University)公共政策碩士，並就讀紐約大學法學院(NYU Law School)。傑佛瑞斯曾任職知名律師事務所保羅‧魏斯(Paul Weiss)，2000年首次參選紐約州議員，經過三次失敗之後於2006年當選，2013年以來擔任民主黨紐約州第八選區聯邦眾議員。

精華 FAQ

  • 若民主黨拿下眾議院多數，56歲的傑佛瑞斯將成為美國歷史上第一位非洲裔眾院議長，這也是他政治生涯的重要里程碑。

  • 多名國會議員與合作人士認為，他是一絲不茍、善於溝通的策略家，但也過於小心。若要對抗川普並帶領黨團推進議程，這種風格可能不夠強硬。

  • 在2025年政府關門期間，他曾促使民主黨聚焦健保訴求；面對共和黨在德州發動選區重畫時，也曾指示民主黨執政州反擊，並喊出全面宣戰。

眾院 華盛頓郵報 民主黨

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