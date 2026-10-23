共和黨加州眾議員支持砍白卡福利 連任遇挑戰
加州共和黨眾議員瓦拉道因支持刪減白卡福利遭批評，面對更有利民主黨的選區與高額選戰開支，連任選情因此升溫。
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加州共和黨眾議員瓦拉道因支持刪減白卡福利遭批評，面對更有利民主黨的選區與高額選戰開支，連任選情因此升溫。
全國公共電台(NPR)22日報導，共和黨加州聯邦眾議員瓦拉道(David Valadao)投票支持「大又美法」刪減俗稱白卡的聯邦醫療補助計畫(Medicaid)福利，選區當中大約62%人口受到衝擊，連任選舉結果如何備受矚目。2021年1月6日國會暴動事件之後，曾經投票彈劾川普總統的現任共和黨聯邦眾議員當中，唯一仍在角逐連任選舉的只剩瓦拉道。
住在加州貝克斯菲(Bakersfield)的選民賀南德茲(Ulises Hernandez)說，長年都是透過白卡計畫獲得醫療保險，瓦拉道應該為投票支持砍白卡福利而感到羞恥，這次選舉決定投給瓦拉道的挑戰者、主張「全民聯邦醫療保險」(Medicare for All)的政治學教授維列加斯(Randy Villegas)。
瓦拉道10月6日在電視辯論會上辯護說，白卡計畫並沒有遭到真正的削減。
自從2012年當選國會議員以來，瓦拉道代表的選區當中，登記民主黨員人數比登記共和黨員的百分比始終保持兩位數領先，但瓦拉道七次選舉贏了六次。
弗雷斯諾加州大學(California State University, Fresno)政治學教授康明斯(Jeffrey Cummins)說，瓦拉道致勝之道在於聚焦水利基礎設施等地方議題，並與川普政府保持距離。
康明斯說，瓦拉道代表的選區民主黨雖然看起來有優勢，但選民通常是關心農業問題的溫和派民主黨人，瓦拉道一直以來都能獲得選民青睞。
然而，加州國會選區去年重新畫分，瓦拉道選區比以往變得對民主黨更加有利。康明斯說，不同的選民組合，加上選民對現任官員充滿憤怒，可能讓瓦拉道席次翻盤，「瓦拉道已經明白處境不妙」。
瓦拉道唯一一次落選是2018年，當時他與川普結盟，並投票贊成廢除俗稱「歐記健保」的「平價醫療法」(ACA)。
市場調查機構AdImpact統計顯示，兩黨在瓦拉道選區截至投票日為止選告投放，花費均超過1600萬元。康明斯說，以這個選區來說，選舉總支出如果超過1000萬元，其實已經非常高了。
因為他投票支持「大又美法」刪減白卡福利，估計選區約62%人口受影響。許多依賴Medicaid的選民認為這會損害自身醫療保障，因此對他不滿。 他的對手是主張「全民聯邦醫療保險」的政治學教授維列加斯。貝克斯菲選民賀南德茲表示自己長年靠白卡看病，因而決定轉而支持挑戰者。 他所屬選區經重新畫分後更有利民主黨，加上選民對現任者不滿情緒升高。雖然他過去靠地方議題與溫和形象多次勝選，但這次雙方已投入超過1600萬元，選情更緊繃。
精華 FAQ
因為他投票支持「大又美法」刪減白卡福利，估計選區約62%人口受影響。許多依賴Medicaid的選民認為這會損害自身醫療保障，因此對他不滿。
他的對手是主張「全民聯邦醫療保險」的政治學教授維列加斯。貝克斯菲選民賀南德茲表示自己長年靠白卡看病，因而決定轉而支持挑戰者。
他所屬選區經重新畫分後更有利民主黨，加上選民對現任者不滿情緒升高。雖然他過去靠地方議題與溫和形象多次勝選，但這次雙方已投入超過1600萬元，選情更緊繃。
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