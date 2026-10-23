共和黨加州眾議員支持砍白卡福利 連任遇挑戰

共和黨籍加州聯邦眾議員瓦拉道，因為支持砍白卡，影響選區逾六成人口，是否能連任備受關注。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 加州共和黨眾議員瓦拉道因支持刪減白卡福利遭批評，面對更有利民主黨的選區與高額選戰開支，連任選情因此升溫。

全國公共電台(NPR)22日報導，共和黨 加州聯邦眾議員 瓦拉道(David Valadao)投票支持「大又美法」刪減俗稱白卡 的聯邦醫療補助計畫(Medicaid)福利，選區當中大約62%人口受到衝擊，連任選舉結果如何備受矚目。2021年1月6日國會暴動事件之後，曾經投票彈劾川普總統的現任共和黨聯邦眾議員當中，唯一仍在角逐連任選舉的只剩瓦拉道。

住在加州貝克斯菲(Bakersfield)的選民賀南德茲(Ulises Hernandez)說，長年都是透過白卡計畫獲得醫療保險，瓦拉道應該為投票支持砍白卡福利而感到羞恥，這次選舉決定投給瓦拉道的挑戰者、主張「全民聯邦醫療保險」(Medicare for All)的政治學教授維列加斯(Randy Villegas)。

瓦拉道10月6日在電視辯論會上辯護說，白卡計畫並沒有遭到真正的削減。

自從2012年當選國會議員以來，瓦拉道代表的選區當中，登記民主黨員人數比登記共和黨員的百分比始終保持兩位數領先，但瓦拉道七次選舉贏了六次。

弗雷斯諾加州大學(California State University, Fresno)政治學教授康明斯(Jeffrey Cummins)說，瓦拉道致勝之道在於聚焦水利基礎設施等地方議題，並與川普政府保持距離。

康明斯說，瓦拉道代表的選區民主黨雖然看起來有優勢，但選民通常是關心農業問題的溫和派民主黨人，瓦拉道一直以來都能獲得選民青睞。

然而，加州國會選區去年重新畫分，瓦拉道選區比以往變得對民主黨更加有利。康明斯說，不同的選民組合，加上選民對現任官員充滿憤怒，可能讓瓦拉道席次翻盤，「瓦拉道已經明白處境不妙」。

瓦拉道唯一一次落選是2018年，當時他與川普結盟，並投票贊成廢除俗稱「歐記健保」的「平價醫療法」(ACA)。

市場調查機構AdImpact統計顯示，兩黨在瓦拉道選區截至投票日為止選告投放，花費均超過1600萬元。康明斯說，以這個選區來說，選舉總支出如果超過1000萬元，其實已經非常高了。

共和黨籍加州聯邦眾議員瓦拉道，因為支持砍白卡，影響選區逾六成人口，是否能連任備受關注。(美聯社)