假民調公司用AI製作假數據 穿幫後網站、社群帳號全消失

民調機構承認造假，期中選舉的選情已受到干擾。圖為選民在喬治亞州亞特蘭大提前投票。(歐新社)

AI摘要 文章摘要整理： 威奇伍德等假民調公司被指利用AI製作看似真實的假數據，經FiftyPlusOne比對與追查後穿幫，相關網站與社群帳號也陸續消失。

期中選舉進入最後倒數階段，幾家假民調 公司接連穿幫。「威奇伍德民調」(Wedgewood Polls)日前公布密西西比州民調，聲稱正在角逐聯任的共和黨 聯邦參議員海德史密斯(Cindy Hyde-Smith)支持度領先4個百分點，引起民調追蹤機構「FiftyPlusOne」工作人員質疑，於是向「威奇伍德」索取原始數據。

「FiftyPlusOne」員工起疑的原因是，「威奇伍德」公布海德史密斯領先的民調結果之前幾個小時，一家知名選舉預測機構才剛把密州選情從「穩屬共和黨」改為「傾向共和黨」。

從「威奇伍德民調」提供的資料裡，「FiftyPlusOne」員工發現以開放網友選擇加入(opt-in)的網路民調樣本來看，數據「乾淨得令人驚訝」。「威奇伍德」聲稱並未實施配額限制，但參加調查的網友不論族裔或其他背景，卻都精準反映人口結構。

「FiftyPlusOne」對「威奇伍德」樣本產生懷疑後，花費900元委託知名線上問卷平台Pollfish對密州居民進行類似民調，比較兩者元數據(metadata)便發現「威奇伍德」民調涉嫌捏造。 民調機構承認造假，期中選舉的選情已受到干擾。圖為選民在奧克拉荷馬州投票。(路透)

「FiftyPlusOne」10月19日要求「威奇伍德」說明為何民調資料出現異常，「威奇伍德」隔天在社群媒體X發文坦承民調造假。

兩個月之前，民調機構「中位數策略」(Median Strategies)面對一名洛杉磯時報記者要求訪問主持調查的民調專家之後，也坦承民調造假。

「FiftyPlusOne」是由政治民調網站「538」(FiveThirtyEight)前員工創立。「FiftyPlusOne」報導指出，人工智慧(AI)驅動工具讓有心人士更容易製作假數據，品質直逼合法研究機構完成的檔案。

「南加策略」(SoCal Strategies)也是為競爭激烈的選舉進行民調，但網站上卻未提及任何民調專家姓名的假民調公司。「威奇伍德民調」代表曾聲稱之前在「南加策略」任職。

21日寄給「南加策略」的電郵和在X平台發信息都未獲回音。「南加策略」的網站以及電子報平台Substack、X平台帳號，22日上午全部消失。