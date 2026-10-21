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期中選舉倒數 民調顯示僅45%受訪者對計票準確度有信心

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民調顯示，民主、共和兩黨選民對計票準確性的信心都不高。(路透)
民調顯示，民主、共和兩黨選民對計票準確性的信心都不高。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

期中選舉前夕民調顯示，美國僅45%登記選民對計票準確度有信心，且兩黨支持者都對選務存在不同程度疑慮。

期中選舉11月3日登場，最新民調顯示，僅45%登記選民對計票準確度有較高信心，比4年前下降5個百分點。部分民眾擔心政治人物干預選舉，也有人不相信郵寄投票的計票方式。

美聯社與美國民意研究所公共事務研究中心（NORC Center for Public Affairs Research）21日公布民調，調查對象為1119名美國成年人，其中925人自稱已完成選民登記。在這些登記選民中，僅45%對計票準確性具有「非常高」或「相當高」的信心，低於2022年的50%。

民調顯示，民主、共和兩黨選民對計票準確性的信心都不高。其中，民主黨選民有55%表示有信心，比2022年的75%大幅下降；共和黨選民則只有38%，雖高於4年前的26%，但仍不到4成。無黨派選民則維持在34%。

選民對選舉的疑慮依照政黨傾向而有不同。約9成民主黨選民認為總統川普（Donald Trump）試圖干預選舉結果是重大問題；約7成共和黨選民則擔心不具投票資格的人參與投票。

兩黨都有過半數選民認為，外國勢力干預、人工智慧（AI）生成不實資訊，以及刻意重畫選區圖利特定政黨，都是選舉面臨的重大問題。

相較於台灣，美國的投票方式較為複雜，也增加了計票作業的難度。

美國除了選舉日當天親自投票，選民也可依各州規定提前投票或郵寄選票。部分郵寄選票可能在投票日之後才送達。如果選情接近，可能要等上好幾天甚至數週，才能確認勝負。

美國近年也多次出現選舉爭議。2020年總統大選後，川普拒絕承認敗選，多次指控選舉舞弊。2021年1月6日，大批川普支持者闖入國會大廈，試圖阻止國會認證拜登勝選的結果。

川普去年重返白宮後，再度試圖擴大聯邦政府對選務的影響力。今年10月，川普政府對加州官員提告，指控州政府未妥善清查選民名冊中的非公民登記者。

司法部8月宣布，計畫派遣約1000名監票員前往各地投票所，引發部分人士對聯邦政府干預選舉的疑慮。

精華 FAQ

  • 美聯社與NORC民調顯示，在925名登記選民中，只有45%對計票準確性有「非常高」或「相當高」的信心，較2022年的50%再度下滑。

  • 民主黨選民有55%對計票有信心，但較2022年的75%大降；共和黨選民僅38%有信心，無黨派選民則維持在34%。三者都反映對選務普遍缺乏把握。

  • 選民主要擔心政治人物干預選舉、非公民投票、外國勢力與AI假資訊，以及重畫選區圖利政黨；此外，郵寄投票與聯邦政府加強介入也引發爭議。

民調 期中選舉 共和黨

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