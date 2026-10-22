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俄州長民主黨選將控對手利用母親 拍廣告籲勿投女兒

編譯莊瑞萌／綜合報導
俄亥俄州州長選舉日趨激烈，共和黨候選人拉馬斯瓦米（圖）請出民主黨候選人艾克頓的母...
俄亥俄州州長選舉日趨激烈，共和黨候選人拉馬斯瓦米（圖）請出民主黨候選人艾克頓的母親做廣告，要選民不要選她女兒。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

俄亥俄州州長選戰爆出家務風波，艾克頓母親在廣告中呼籲勿投女兒，艾克頓則指控對手拉馬斯瓦米利用失聯母親炒作攻擊。

俄亥俄州民主黨州長候選人艾克頓(Amy Acton)的母親在競選廣告中呼籲選民勿投票給女兒，指她對成長經歷說謊。艾克頓則稱，自12歲起便不再與母親往來，指控共和黨對手利用她母親。

綜合今日美國報、美聯社報導，艾克頓的母親唐娜·斯特恩斯·亞瑟(Donna Stearns Arthur)在網路流傳的競選廣告中，呼籲俄州選民不要投給女兒，稱艾克頓對自身成長經歷說謊，包括無家可歸、遭忽視與受虐，並說「她連自己都需要幫助，怎麼幫你們」，暗示她有精神問題。

俄亥俄州州長選舉日趨激烈，共和黨候選人拉馬斯瓦米請出民主黨候選人艾克頓（圖）的母...
俄亥俄州州長選舉日趨激烈，共和黨候選人拉馬斯瓦米請出民主黨候選人艾克頓（圖）的母親做廣告，要選民不要選她女兒；艾克頓則指控對手利用她母親。(美聯社)

艾克頓20日受訪時說，看到母親變成這樣很難過，更難以置信的是對手拉馬斯瓦米(Vivek Ramaswamy)竟利用一個明顯健康狀況不佳的長者，「這完全符合他的為人」。

艾克頓的弟弟斯特恩斯(Philip Stearns)也出面譴責該廣告，稱拉馬斯瓦米竟把艾克頓12歲時遭母親丈夫性侵的經歷變成政治話題。他說，繼父被捕、艾克頓與他被帶離監護後，親生母親仍與性侵艾克頓者維持婚姻，直到對方去世，他表示這起攻擊暴露拉馬斯瓦米的本質。

據了解，艾克頓自1978年起不再與母親往來，當時她的繼父克萊迪斯·亞瑟(Cledith Arthur)因性侵12歲的艾克頓面臨強姦指控。

在艾克頓陣營10月8日的競選影片中，弟弟證實兩人的成長經歷。他說，「我受了很多虐待，但艾米(艾克頓)總是最慘的那個」，她為了保護他才繼續忍受。

身為億萬富翁科技企業家的拉馬斯瓦米承認，這則競選廣告是由他陣營製作的。他表示，即使遭到共和黨內部分人士反對，他仍將投入400萬元宣傳這則廣告。

曾在2024年共和黨總統初選期間，因拉馬斯瓦米人身攻擊的言論而與他針鋒相對的前美國駐聯合國大使海理(Nikki Haley)在社群媒體發文，稱拉馬斯瓦米是「壞人」，又說「令人遺憾的是，他至今仍能一再如此行事，卻不必承擔後果。」

不過副總統范斯21日在俄亥俄州表示，共和黨內有人批評艾克頓母親發言的廣告令他「反感」。

范斯指出，這則長達60秒的廣告是否恰當，「不是我需要關心的事」，他現在專注於支持共和黨候選人的競選。

精華 FAQ

  • 她指控艾克頓對成長經歷說謊，包括無家可歸、遭忽視與受虐，並呼籲俄州選民不要投票給女兒，還暗示她有精神問題，內容引發爭議。

  • 艾克頓表示自己自12歲起便與母親失聯，看到母親被用來拍廣告很難過，認為拉馬斯瓦米明知對方健康狀況不佳，仍拿家人當政治工具。

  • 艾克頓弟弟指出，她12歲時曾遭繼父性侵，家人因此離散；前駐聯大使海理批評拉馬斯瓦米是壞人，副總統范斯則稱廣告令人反感。

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