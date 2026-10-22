緬因州告急 川政府釋出備用取暖油降價救選情

川普總統計畫釋出東北部家庭取暖油儲備，在入冬前降低價格爭取選民支持。圖為緬因州送油卡車為住家供應取暖用油。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 面對燃料價格飆升衝擊共和黨期中選情，川普政府計畫釋出東北部取暖油儲備降價，緩解緬因州等地家庭冬季能源負擔。

高昂的燃料價格正衝擊共和黨 在期中選舉的選情，尤其依賴取暖油的東北部地區，能源帳單上漲加重家庭負擔，給面臨困難選情的共和黨議員帶來壓力。為此總統川普計畫釋出東北部家庭取暖油儲備(NEHHOR)，在入冬前降低價格爭取選民支持。

東北部的取暖油儲備為100萬桶，有關儲備在2000年設立，相當10天的取暖消耗，主要保障東北部530萬家庭冬季取暖需求。政治新聞網媒Politico報導，能源部 21日宣布計畫釋出最多三分一，即大約31.5萬桶。

能源部長萊特(Chris Wright)強調，此次釋放取暖油儲備只是臨時措施，目的是緩解供應緊張。此舉是回應緬因州 共和黨參議員柯林斯(Susan Collins)與金恩(Angus King)於9月22日提出的請求。兩人當時敦促政府動用取暖油儲備，以增加供應並抑制價格上漲。

此次釋出儲備的運作方式，將是能源部透過競爭招標，向零售商及終端儲存設施營運商等企業先行借出取暖油，輸送至供應緊張地區以降低價格，預計在11月13日前完成交付。借用的企業必須在2027年至2028年冬季到來前，歸還同等數量並外加溢價的燃油，以確保補回儲備。

根據能源資訊署(Energy Information Administration)最新數據，美國取暖油的平均價格為每加侖6.14元，較一年前同期的2.60元翻了一倍多，東北部新英格蘭地區平均價格為6.08元。

在依賴取暖油的緬因州選情激烈，爭取連任的柯林斯面對民主黨對手傑克森(Troy Jackson)挑戰。她9月時與獨立參議員安格斯‧金(Angus King)聯名上書川普，要求釋放取暖油儲備緩解能源開支壓力，以爭取選民支持。

對於能源部這次舉措，柯林斯表示將有助家庭取暖油降價，對緬因州民眾過冬時帶來實際幫助。

但傑克森指出，柯林斯應迫使川普總統結束導致油價飆升的伊朗戰爭，在距離期中選舉只有兩個星期時，柯林斯就如「縱火犯先放火燒了房子，然後因給你端來一杯水而邀功」。