期中選舉／裴洛西挺陳詩敏接班 卸任前最後考驗
裴洛西在卸任前力挺舊金山華裔市議員陳詩敏，盼其接棒並擊敗威善高，但她的背書實際影響力是否足以改變決選結果仍待觀察。
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裴洛西在卸任前力挺舊金山華裔市議員陳詩敏，盼其接棒並擊敗威善高，但她的背書實際影響力是否足以改變決選結果仍待觀察。
資深聯邦眾議員裴洛西(Nancy Pelosi)在眾議院民主黨領導層主政數十年，即將結束近40年的舊金山國會議員生涯。這位首位女性眾院議長正面臨政治生涯的最後一次考驗：親手扶植接班人陳詩敏(Connie Chan)。
華盛頓郵報報導，裴洛西力挺在財力上居於劣勢，但獲勞工組織強力支持的舊金山市議員陳詩敏(Connie Chan)；裴洛西的支持不僅改變6月初選局勢，也讓陳詩敏與民主黨州參議員威善高(Scott Wiener)進入11月決選。
48歲的陳詩敏生於香港，13歲移民美國；她若勝選，將是舊金山華人社群的重要突破。裴洛西強調陳詩敏身為移民的「生命經驗」，並形容陳詩敏是「為人民而非權貴發聲」的人選。
56歲的威善高若當選，則將成為舊金山首位公開出櫃的聯邦眾議員；威善高在初選中以約41%的得票率勝出，陳詩敏則以約30%居次，超越資金雄厚的科技業前高層賽特(Saikat Chakrabarti)。
陳詩敏的支持者、市議員華善頌(Shamann Walton)說：「有她(裴洛西)的支持最重要不過。我們要的是懂得像裴洛西一樣戰鬥的人。」
裴洛西不僅協助募款、爭取背書，還借調幕僚給予實質幫助，並親自參與電話拉票。
威善高陣營8月推出嘲諷陳詩敏愛說「不」的人工智慧(AI)聊天機器人後，裴洛西號召民主黨女性議員連署發表公開信，指控威善高強化性別歧視與種族刻板印象，威善高隨後道歉並下架該機器人。
裴洛西在鳳凰城郊區的募款活動前表示，她「在尋找最好的人選」，甚至「根本沒想過」威善高。
裴洛西直言，「別再想他(威善高)！重點是她(陳詩敏)！」，強調「身為女性這一點非常重要」，而陳詩敏「很有能力」。
裴洛西背書對選民的實際影響仍不明朗，57歲銀行家鮑爾斯(Craig Powers)表示，可能會受裴洛西背書的影響投票，但58歲護理師珍妮佛．麥高(Jennifer McGaugh)則表示，裴洛西「已經過氣」，背書「已不如以往有影響力」。
27歲軟體開發人員奧哈拉(Nathan O'Hara)則說，他難以區分兩位進步派候選人，也不確定自己是否在乎裴洛西的意見。
報導指出，裴洛西認為陳詩敏具移民背景、能代表基層聲音，且符合她心中最適合的接班人選，因此不只公開背書，還協助募款、拉票與調度幕僚。 陳詩敏在初選中以約30%得票率居次，落後以約41%領先的威善高，兩人因此進入11月決選。她雖財力不如對手，卻獲勞工團體力挺。 不一定。部分選民表示可能受其影響，但也有人認為裴洛西已過氣、背書效力下降，顯示她的支持雖具象徵性，未必足以單獨決定勝負。
精華 FAQ
報導指出，裴洛西認為陳詩敏具移民背景、能代表基層聲音，且符合她心中最適合的接班人選，因此不只公開背書，還協助募款、拉票與調度幕僚。
陳詩敏在初選中以約30%得票率居次，落後以約41%領先的威善高，兩人因此進入11月決選。她雖財力不如對手，卻獲勞工團體力挺。
不一定。部分選民表示可能受其影響，但也有人認為裴洛西已過氣、背書效力下降，顯示她的支持雖具象徵性，未必足以單獨決定勝負。
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