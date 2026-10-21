我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

名廚分享旅行妙招 時差這樣調、「美食雷達」找路邊好味

資深女星養老院離世享壽100歲 曾合作17歲李奧納多

柴油與肥料飆漲 川普宣布80億元農業紓困

中央社即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
川普總統造勢活動上宣布，政府將提供農民80億美元紓困方案，以因應柴油與肥料價格高...
川普總統造勢活動上宣布，政府將提供農民80億美元紓困方案，以因應柴油與肥料價格高漲。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

川普在期中選舉前於堪薩斯宣布80億美元農業紓困，因柴油與肥料價格高漲而協助農民，同時也反映共和黨在農業州面臨的選戰壓力。

期中選舉倒數2週，川普總統在堪薩斯州造勢活動上宣布，政府將提供農民80億美元紓困方案，以因應柴油與肥料價格高漲。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，在即將到來的期中選舉中，共和黨在部分以農業為主、傳統上支持共和黨的「紅州」選情吃緊。

過去全球有1/3肥料經荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）運輸供應，但今年受到美伊戰爭影響，導致肥料價格飆升，也令準備迎接關鍵收成期的美國農民壓力倍增。

此外，農民的農機設備需消耗大量柴油，而這種不可或缺的動力燃料價格，目前已創下歷史新高。

這是美國農業部（USDA）11個月內第2度向農民發放單筆一次性補助。這項名為「秋收燃料紓困計畫」（harvest fuel relief program）的方案，與去年12月宣布的120億美元（約新台幣3862億元）援助計畫類似。

去年的方案主要是協助受貿易戰衝擊的農民，當時川普政府祭出的關稅引發貿易爭端，衝擊美國農產品的出口需求。

目前民調顯示，在愛荷華州（Iowa）、堪薩斯州（Kansas）、俄亥俄州（Ohio）和德州（Texas）等川普過去3次總統大選都輕鬆拿下的州，參議員選情均呈現膠著，民主黨甚至可能勝出；民主黨也被看好拿下北卡羅來納州（North Carolina）和喬治亞州（Georgia）的參議員席次。

堪薩斯州自1932年以來，就不曾選出民主黨籍參議員，但現任共和黨籍聯邦參議員馬歇爾（Roger Marshall）與民主黨籍對手韓密爾頓（Adam Hamilton）的選情被認為勝負難料。

川普在這次造勢活動上，更肯定馬歇爾協助促成新推出的農業援助方案，並承諾「共和黨勝選後」將為農民提供更多協助。

川普對群眾說：「我們愛我們的農民。」

精華 FAQ

  • 他宣布政府將提供80億美元的農業紓困，名為「秋收燃料紓困計畫」，主要用來協助農民面對柴油與肥料價格大漲帶來的成本壓力。

  • 因為肥料運輸與供應受到國際局勢影響而價格飆升，加上農機作業所需的柴油也創下歷史新高，讓即將進入關鍵收成期的農民負擔明顯加重。

  • CNN指出，共和黨在多個傳統支持者集中的農業州選情吃緊，川普在造勢場合宣布援助，除了安撫農民，也有爭取選票、穩住紅州基本盤的政治意圖。

川普 荷莫茲海峽 共和黨

上一則

美國陸軍新作戰準則曝光 擬台海戰爭首日立即投入作戰

延伸閱讀

川普與普亭達柴油協議挨批 共和黨人也不挺將提案反制

川普與普亭達柴油協議挨批 共和黨人也不挺將提案反制
7月曾稱油價決定選情 共和黨堪州聯邦參議員連任面臨考驗

7月曾稱油價決定選情 共和黨堪州聯邦參議員連任面臨考驗
美豁免對俄制裁盼普亭回報 共和黨人喊徹查 嗆川普沒戲唱

美豁免對俄制裁盼普亭回報 共和黨人喊徹查 嗆川普沒戲唱
選前平抑油價 美將解除制裁進口俄柴油 國會與烏克蘭不滿

選前平抑油價 美將解除制裁進口俄柴油 國會與烏克蘭不滿

熱門新聞

美國總統川普18日在白宮南草坪。（美聯社）

川普大砍合法移民簽證 台灣銳減逾6成 2地區最慘

2026-10-19 07:10
川普總統和白宮發言人扎卡里亞（左）。（美聯社）

上任僅5天就被炒？川普勸白宮發言人：不如重新考慮

2026-10-16 14:58
白宮新任發言人扎卡里亞（Katie Zacharia）日前受訪時稱大陸沒有像樣的廁所，引發關注。（歐新社）

白宮發言人：中國連像樣的廁所都沒有

2026-10-16 00:22
美國總統川普（右）與中國國家主席習近平（左）9月24日在白宮出席晚宴。（歐新社）

川普不願犧牲台灣換美中交易 日專家：非對台有特殊情感

2026-10-18 04:10
白宮新任發言人扎卡里亞（Katie Zacharia）。（美聯社）

嫌中國沒像樣廁所？中國外交部回應：有機會多來走走

2026-10-16 09:36
白宮發言人扎卡里亞13日在白宮簡報室接受記者提問。（美聯社）

白宮新發言人只當5天 記者：登場2分鐘就知會下台

2026-10-17 02:40

超人氣

更多 >
退休夫妻賣掉家當「游牧生活」每月花5000元租屋、每6周換城市住

退休夫妻賣掉家當「游牧生活」每月花5000元租屋、每6周換城市住
冰箱、洗碗機都輸了 廚房耗電冠軍是這台

冰箱、洗碗機都輸了 廚房耗電冠軍是這台
外交職位丟了照樣開價…季伏爾一場演講喊價高達10萬元

外交職位丟了照樣開價…季伏爾一場演講喊價高達10萬元
布碌崙華社2家老人中心遭突查 疑涉白卡詐欺

布碌崙華社2家老人中心遭突查 疑涉白卡詐欺
紐約大搜日照中心 奧茲突訪法拉盛：納稅人付錢打麻將？

紐約大搜日照中心 奧茲突訪法拉盛：納稅人付錢打麻將？