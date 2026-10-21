防川普政府介選傷害民主 部分國安官員動起來 白宮斥：我們正在保護選舉

現任與前任國安官員擔心川普政府有計畫以防弊之名，介入選舉選務，傳私下接觸州與國會議員，討論如何應付可能的干預。圖為川普總統16日在白宮外的草坪上與媒體交談。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 約10名現任與前任國防部官員私下向多州提供建議，協助防範川普政府可能介入期中選舉；白宮則反駁，強調政府是在保護選舉。

華盛頓郵報 報導，知情人士透露，約十名現任和前任國防部官員，過去幾個月一直私下向各州政府和國會議員提供建議，協助因應川普 政府「可能介入期中選舉」的狀況。這一小群國安官員表示，此舉並非出於政治偏見，而是日益擔憂川普總統可能會為了確保共和黨繼續執政，破壞選舉公正性，損害美國民主。

知情人士指稱，其中部分官員過去專注打擊海外威權主義；他們重點關注選情膠著的州和地區，過去數月已與十個州的官員有過磋商；其中包括州長、選舉官員及兩黨參眾議員，很多人擔心聯邦政府可能干預大選。至少一個州仍持續與小組成員會面，試圖解決潛在安全漏洞。

國安官員詳述川普政府可能如何利用聯邦權力，以合法和非法活動影響大選；他們擔心政府可能會向投票站部署軍隊或移民執法人員，或以選民詐欺為由試圖推翻選舉結果。官員表示，「我們希望各州為可能出現的任何突發情況做好準備」。

川普政府試圖對本應由各州負責的選舉程序行使聯邦管控權，引發部分選舉官員強烈反對，包括共和黨執政州在內，已表明拒絕配合聯邦政府取得其選民名冊的要求。猶他州共和黨籍副州長兼首席選舉事務官員亨德森(Deidre Henderson)告訴華郵：「我們目前面臨的威脅，主要來自我們自己的政府。」

全國選舉官員協會(National Association of Election Officials)計畫長派翠克(Tammy Patrick)表示，過去這一年，聯邦政府干預選舉的可能性，已是她接觸到的全國各地選舉官員最主要的擔憂。州和地方官員一直在演練應對的可能狀況包括：若有聯邦探員現身投票站，強行要求接觸選票或投票機，該如何因應。

白宮 發言人畢斯(Lauren Bis)駁斥該國安官員說法，表示川普政府正採取果斷行動保護選舉，包括起訴選舉犯罪、加強選舉基礎設施安全、保護弱勢選民免受詐欺脅迫等等，總統也已明確表示「將追究任何非法投票者」。