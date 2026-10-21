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期中選舉／失業、經濟差、數據中心疑慮… 鄉村選區不再力挺川普

記者顏伶如／綜合報導
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圖為俄亥俄州選民開始提前投票。(路透)
圖為俄亥俄州選民開始提前投票。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

美國偏鄉選民因經濟壓力、失業與數據中心疑慮轉而疏遠共和黨，讓原本穩固的鄉村票倉在期中選舉前變得更加不確定。

福斯新聞網(Fox News)20日報導，這個世紀以來，共和黨經歷過風光與低谷，但美國心臟地帶一路相挺，2024年大選時將近三分之二偏鄉選民支持川普總統，但如今只有不到一半表示期中選舉會繼續支持共和黨。

報導指出，偏鄉選民與其他族群一樣，現在也為生活成本走高而煩惱，川普政府透過宣揚就業成長、人工智慧(AI)榮景來化解民眾焦慮，可是鄉村選民對這些議題同樣覺得受挫與不滿。調查顯示，認為經濟狀況良好的鄉村選民不到四分之一，失業則是關鍵問題。

數據中心也是問題之一，每50名鄉村選民當中，就有1人表示數據中心帶來的問題，比住房、生活成本或找工作還更嚴重。

報導指出，這些因素就是為什麼在俄亥俄州、愛阿華州等美國心臟地帶選區如今選情會陷入膠著，也是為什麼川普曾以得票率超過兩位數優勢勝出的偏鄉選區，現在兩黨候選人支持度差距已在誤差範圍之內。

共和黨懷俄明州聯邦參議員候選人葛雷(Chuck Gray)本周推出的競選廣告裡，內容完全沒有提到川普或共和黨。

兩年前，川普在懷俄明州得到71.6%選票，這是川普參選以來在所有州當中創下的最佳得票率。

鄉村地區投票率變低、支持者倒戈等狀況，讓共和黨原本大幅領先的差距縮小，這種狀況發生在佛羅里達州、密西西比州、南卡羅來納州。

愛達荷州、蒙大拿州、內布拉斯加州、南達科塔州這四個以鄉村為主的州，今年有多名無黨籍候選人出馬參選，挑戰共和黨候選人。這些獨立候選人推出對抗建制派的政見，例如主張限制國會議員任期、禁止遊說，對於貪汙問題高度關切。

民主黨在這四州當中的三個州退出競選，蒙大拿州民主黨候選人雖然仍在選票上，但支持度一路走低。

福斯分析，贏面不高的情況下，這些地區的民主黨支持者通常選擇留在家裡不投票，共和黨憑藉些微差距即可獲勝，但今年民主黨選民可能出來投票給其他候選人，勝負差距空間恐將變得更加狹小。

精華 FAQ

  • 報導指出，鄉村選民和城市選民一樣面臨生活成本上升，且對失業與經濟前景感到悲觀；認為經濟良好的不到四分之一，這使他們對共和黨的信心下滑。

  • 因為在鄉村選民的觀感中，數據中心帶來的問題被視為很嚴重，甚至比住房、生活成本或找工作更令人困擾，顯示地方反彈情緒正在升高。

  • 俄亥俄州、愛阿華州等心臟地帶選區已趨於膠著，佛羅里達州、密西西比州、南卡羅來納州的共和黨優勢也縮小；愛達荷州等4州更出現無黨籍候選人挑戰。

川普 期中選舉 共和黨

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