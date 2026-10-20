死人也會捐款？ 內華達州深紅選區共和黨國會議員候選人遭批判詐欺

共和黨內華達州第二選區聯邦眾議員候選人弗利波(David Flippo)。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 共和黨內華達州聯邦眾議員候選人弗利波因申報死人捐款與其他財務、履歷爭議受批評，原本安全席次的選情也因此出現變數。

華爾街日報19日獨家報導，共和黨內華達州 第二選區聯邦眾議員 候選人弗利波(David Flippo)有一筆3500元選舉捐款來自2024年已經過世的內州知名慈善家，引發黨內同僚批評「詐欺」。弗利波競選團隊則說，這起事件純屬筆誤，已經修正選舉財務申報資料。

內華達州第二國會選區向來是共和黨鐵票倉，代表選區已15年的現任聯邦眾議員阿莫代(Mark Amodei)任期屆滿即將退休。

弗利波是退役空軍中校及小型企業負責人，今年角逐共和黨初選獲得川普總統背書。弗利波從拉斯維加斯搬家到被評估為共和黨「安全席次」的第二選區參選，結果卻因爆發選舉財務爭議、跟選區缺乏淵源等因素，選情陷入膠著。

根據聯邦選舉委員會(Federal Election Commission)申報紀錄，弗利波競選團隊上個月接受來自瑪麗蓮‧麥克(Marilynn Mack)的7000元捐款，額度是聯邦選舉個人捐款上限的一倍，競選團隊並未退還捐款，而是把其中的3500元修正為來自瑪麗蓮的母親喬伊絲·麥克(Joyce Mack)。

喬伊絲·麥克是內州知名慈善家兼社區領袖，已於2024年過世。麥克家族的名字出現在拉斯維加斯內華達大學(UNLV)體育館「湯瑪斯與麥克中心」(Thomas & Mack Center)。

阿莫代接受媒體採訪時說：「我以身為共和黨員而自豪，但這不代表我會擋在一列詐欺貨運列車前面，還說『好吧，既然這是一列共和黨列車，就算我被撞到粉身碎骨也不會痛。』」

無黨派網站「庫克政治報告」(Cook Political Report)評估顯示，弗利波與民主黨對手特瑞莎‧湯普森(Teresa Benitez-Thompson)的競爭，選情已從原本的「穩固共和黨」(Solid Republican)下降到「傾向共和黨」(Likely Republican)，民主黨有機會翻轉席次。

獨立候選人琳恩·查普曼(Lynn Chapman)恐將搶走弗利波保守派選票，共和黨團體則說，有信心保守派選民在11月選舉會支持弗利波。

弗利波競選期間不曾提交個人財務申報，但為選舉注入180萬元。他在競選宣傳郵件裡自稱軍旅生涯表現曾獲得「英勇」(valor)銅星勳章(Bronze Star)，但他雖然在2004年確實獲頒銅星勳章，卻沒有英勇標註。上個月他在記者會上道歉，把問題歸咎於文宣人員搞錯。

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