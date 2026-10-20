民調：9成亞太裔認經濟最重要 僅20%認可川普經濟表現

川普第二任至今，亞太裔對民主黨處理經濟議題的信任度有所上升。圖為2021年時任副總統的賀錦麗出席華府亞太裔傳統月，發表演講。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 最新民調顯示，亞太裔選民把經濟列為首要議題，僅20%認可川普經濟表現，民主黨在移民與經濟信任度則明顯領先。

物價高漲與經濟前景暗淡，成了亞太裔(AAPI)選民最關心的議題。亞太裔選民對總統川普 的正面看法大跌，由2024年底大選結束、準備上任時的40%跌至30%，主要是亞太裔不滿意他處理經濟問題的表現。

隨著期中選舉 臨近，美聯社與NORC/AAPI Data19日公布9月8日至15日的聯合民調 結果，顯示川普在第二個任期內的經濟表現，讓亞太裔選民大為失望，僅有20%認可他這方面的表現，整體執政表現亦只得25%支持。

民調數據顯示約90%受訪亞太裔將「經濟」列為最重要的議題之一，約80%將「生活成本」視為關鍵指標，約70%關注醫療健保。僅有半數把外交政策、犯罪、移民、選舉公正性、氣候變化列為重要議題。

新民調顯示，自川普2025年重返白宮後，亞太裔對川普經濟政策的認可度下降大約10個百分點。

愛阿華州康寧市(Corning)45歲韓裔麗貝卡・拉羅科(Rebecca Larocco)曾在2016年總統大選中投票支持川普，在即將到來的期中選舉中也傾向支持共和黨。她認同川普的移民政策，但隨著伊朗戰爭持續推升汽油價格，她對川普處理經濟問題的方式抱持疑慮。

她說：「我住的地方，汽油每加侖已經漲了將近1.5元。我原本完全沒想到會開戰……我希望他們能兌現承諾，讓我們的經濟重回正軌，並降低移民人數和犯罪率。」

川普第二個任期至今，亞太裔對民主黨處理移民及經濟議題的信任度有所上升，在2025年3月的同類民調，亞太裔對兩黨的信任度仍不相伯仲，現在民主黨在這兩個議題上都領先約20個百分點。

不過這個優勢並未轉化為對民主黨的廣泛好感，48%對民主黨持負面看法，44%持正面看法。相比之下共和黨的形象更為負面，約66%對共和黨持負面看法，僅25%持正面看法。

另方面，有一半亞太裔擔心選舉期間出現虛假資訊、法律挑戰選舉結果以及遭剝奪投票權等問題，約三分之二的人認為外國政府試圖影響選舉結果是個重大問題，也有人擔心若選舉結果對共和黨不利，川普會大肆宣揚「選舉舞弊」。

參與這個民調的亞太裔數據組織(AAPI Data)執行董事拉馬克里希南(Karthick Ramakrishnan) 解讀時指出，川普在第二個任期前後與亞太裔有一個蜜月期，當時累積的支持率現已基本消失了。

亞太裔今年期中選舉最關心的議題是經濟，將生活成本列為關鍵指標。圖為2023年在共和黨大會外挺川普的華裔。(美聯社)