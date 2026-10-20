民調：9成亞太裔認經濟最重要 僅20%認可川普經濟表現
最新民調顯示，亞太裔選民把經濟列為首要議題，僅20%認可川普經濟表現，民主黨在移民與經濟信任度則明顯領先。
AI摘要
文章摘要整理：
最新民調顯示，亞太裔選民把經濟列為首要議題，僅20%認可川普經濟表現，民主黨在移民與經濟信任度則明顯領先。
物價高漲與經濟前景暗淡，成了亞太裔(AAPI)選民最關心的議題。亞太裔選民對總統川普的正面看法大跌，由2024年底大選結束、準備上任時的40%跌至30%，主要是亞太裔不滿意他處理經濟問題的表現。
隨著期中選舉臨近，美聯社與NORC/AAPI Data19日公布9月8日至15日的聯合民調結果，顯示川普在第二個任期內的經濟表現，讓亞太裔選民大為失望，僅有20%認可他這方面的表現，整體執政表現亦只得25%支持。
民調數據顯示約90%受訪亞太裔將「經濟」列為最重要的議題之一，約80%將「生活成本」視為關鍵指標，約70%關注醫療健保。僅有半數把外交政策、犯罪、移民、選舉公正性、氣候變化列為重要議題。
新民調顯示，自川普2025年重返白宮後，亞太裔對川普經濟政策的認可度下降大約10個百分點。
愛阿華州康寧市(Corning)45歲韓裔麗貝卡・拉羅科(Rebecca Larocco)曾在2016年總統大選中投票支持川普，在即將到來的期中選舉中也傾向支持共和黨。她認同川普的移民政策，但隨著伊朗戰爭持續推升汽油價格，她對川普處理經濟問題的方式抱持疑慮。
她說：「我住的地方，汽油每加侖已經漲了將近1.5元。我原本完全沒想到會開戰……我希望他們能兌現承諾，讓我們的經濟重回正軌，並降低移民人數和犯罪率。」
川普第二個任期至今，亞太裔對民主黨處理移民及經濟議題的信任度有所上升，在2025年3月的同類民調，亞太裔對兩黨的信任度仍不相伯仲，現在民主黨在這兩個議題上都領先約20個百分點。
不過這個優勢並未轉化為對民主黨的廣泛好感，48%對民主黨持負面看法，44%持正面看法。相比之下共和黨的形象更為負面，約66%對共和黨持負面看法，僅25%持正面看法。
另方面，有一半亞太裔擔心選舉期間出現虛假資訊、法律挑戰選舉結果以及遭剝奪投票權等問題，約三分之二的人認為外國政府試圖影響選舉結果是個重大問題，也有人擔心若選舉結果對共和黨不利，川普會大肆宣揚「選舉舞弊」。
參與這個民調的亞太裔數據組織(AAPI Data)執行董事拉馬克里希南(Karthick Ramakrishnan) 解讀時指出，川普在第二個任期前後與亞太裔有一個蜜月期，當時累積的支持率現已基本消失了。
民調顯示約90%亞太裔把經濟列為最重要議題，約80%重視生活成本，約70%關注醫療健保；相較之下，外交、犯罪、移民等議題重要性較低。 只有20%亞太裔認可川普在經濟上的表現，整體執政支持度也僅25%。與上任前後相比，他在亞太裔中的正面看法已從40%降至30%。 民主黨在移民與經濟議題上對亞太裔的信任度已領先約20個百分點，但其整體形象仍偏負面；共和黨形象更差，顯示支持並未全面轉化。
精華 FAQ
民調顯示約90%亞太裔把經濟列為最重要議題，約80%重視生活成本，約70%關注醫療健保；相較之下，外交、犯罪、移民等議題重要性較低。
只有20%亞太裔認可川普在經濟上的表現，整體執政支持度也僅25%。與上任前後相比，他在亞太裔中的正面看法已從40%降至30%。
民主黨在移民與經濟議題上對亞太裔的信任度已領先約20個百分點，但其整體形象仍偏負面；共和黨形象更差，顯示支持並未全面轉化。
上一則
雅爾達密約2.0？ 傳美中俄下月三方領袖會談 普亭提議共商烏命運
下一則