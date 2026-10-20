預判民主黨拿下國會即調查 川普內閣與幕僚忙找律師

川普內閣官員與幕僚擔心民主黨若贏得期中選舉可能啟動一連串調查，現在紛紛忙著接洽律師事務所，以免自己喜歡的頂級律師被別人搶先預約。示意圖。（圖／123RF）

AI摘要 文章摘要整理： 華爾街日報指稱，川普內閣與幕僚憂民主黨期中選後啟動調查，正搶先聘律師，以防官司、名聲與費用風險擴大。

華爾街日報18日報導，川普 內閣官員與幕僚擔心民主黨 若贏得期中選舉可能啟動一連串調查，現在紛紛忙著接洽律師事務所，以免自己喜歡的頂級律師被別人搶先預約。民主黨聯邦眾議員已經開始發出信函給某些政府官員，律師們認為這些動作是可能發出國會傳票的徵兆，川普政府涉嫌收錢換取特赦的權錢交易、甘迺迪中心(Kennedy Center)改名事件、川普總統長子小川普 (Donald Trump Jr.)梅開二度豪華婚禮接受俄羅斯富豪饋贈等，可能都是調查目標。

報導指出，川普內閣首長與幕僚現在開始聘請律師的原因，在於如果民主黨在期中選舉拿下參眾兩院其中一個多數席次或同時贏得多數，遭到調查的官員到時候除了面臨司法麻煩，名聲也可能受損，還要負擔打官司開銷。

德州檢察長派克斯頓(Ken Paxton)前助理創立、位於德州奧斯汀的史東律師事務所(Stone Hilton)共同創辦人史東(Judd Stone)表示，官員們找律師的電話6月開始零星出現，後來持續增加。

史東表示，如果政府官員挨告，司法部將負責主要的辯護角色，但內閣官員則考慮是否應聘請一名能夠完全站在保護個人最佳利益立場的辯護律師。

潛在客戶目前正從某些全國頂尖的律師事務所尋找律師，其中包括川普第二任期漸受矚目的保守派小型精品路線律師事務所，例如總部位於華府特區、合夥人包括前司法部長巴維理(William Barr)及參院共和黨團首席法律顧問弗拉戈索(Mike Fragoso)的托里登律師事務所(Torridon Law)。

一名熟悉內情的知名律師透露，由於利益衝突法規限制，同一家律師事務所不太可能代表多名官員打官司，因此現在政府高層官員正忙著爭奪喜歡的律師，以免被別人捷足先登。

專門服務保守派客戶的Lex Politica律師事務所合夥人羅勃茲(Steve Roberts)表示，事務所不僅接到政府高層官員的洽詢電話，還有「財富500強」(Fortune 500)榜上有名企業、初創公司打來電話。他說：「如果他們一直都支持本屆政府，就可能變成針對目標。」

科律律師事務所(Cooley)合夥人、前任眾院監督暨政府改革委員會(House Oversight and Government Reform Committee)首席法律顧問蘇珊·葛魯姆斯(Susanne Grooms)說，事務所擁有1400名律師，最近有大量企業客戶前來洽詢可能遭到調查應該如何因應。她說，曾捐款給川普計畫、川普政府，或與川普家族與生意往來的公司，都可能捲入調查。