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川普又喊新墨西哥州改「新美國」 共和黨候選人也反對

編譯馬雯婷／綜合報導
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川普上任後把墨西哥灣改名美國灣，19日再要求將新墨西哥州改名新美國州。(路透)
川普上任後把墨西哥灣改名美國灣，19日再要求將新墨西哥州改名新美國州。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

川普再度主張把新墨西哥州改名為「新美國」，並聲稱可提升房價、收入與州的聲望，但州政府官員及兩黨州長候選人都表達反對。

華盛頓觀察家報（Washington Examiner）報導，川普總統19日再度提議，將新墨西哥州（New Mexico）改名為「新美國」（New America），甚至聲稱，改名後當地房價和居民收入都將上漲，還能提升該州的價值與聲望。

川普在自家社群平台Truth Social發文表示，「新墨西哥州應立即改名為新美國。我們不是墨西哥，我們是美利堅合眾國！」

他接著聲稱，改名將為該州帶來更高的價值與聲望，「房價和收入都會上漲」，居民向美國國旗敬禮時也會更加自豪。川普甚至諷刺道，「或許，就連新墨西哥州向來以舞弊聞名的選舉，也能重新變得公正誠實！」

川普最早於去年9月提出這項構想。當時，他剛將安大略湖（Lake Ontario）改稱「美國湖」（Lake America）；而在2025年，他也曾將墨西哥灣（Gulf of Mexico）改名為「美國灣」（Gulf of America）。

不過，川普先前是透過行政命令單方面更改兩處水域的名稱，若要更改新墨西哥州的州名，情況則截然不同。由於「新墨西哥州」的名稱已明文載入州憲法，總統無法直接透過行政命令將其改名。

依照程序，州議會必須先通過憲法修正案，再交由全州選民透過公民投票決定。然而，川普一再提出改名構想，州內政界人士卻似乎不太買帳。

包括民主黨籍州長葛瑞夏姆（Michelle Lujan Grisham）在內的多名州政府官員，都反對這項提議。即將角逐州長職位的兩名候選人，民主黨籍哈蘭德（Deb Haaland）與共和黨籍赫爾（Gregg Hull）也都表態反對。

赫爾上個月表示，「新墨西哥州不需要改名。這個州承載著原住民族與西班牙探險家的歷史，他們近500年前為這片土地命名；也承載著一代又一代家庭的努力，是他們共同打造了今天的新墨西哥州。這項身分認同，不容拿來協商。」

值得注意的是，川普目前尚未表態支持赫爾參選州長。

至於川普為何再次在社群媒體上提出將新墨西哥州改名為「新美國」，目前仍不清楚。川普近期也沒有安排造訪新墨西哥州的行程，但隨著期中選舉日益臨近，他正陸續前往各州。

精華 FAQ

  • 他在 Truth Social 上表示，新墨西哥州應立即改名為「新美國」，並強調美國不是墨西哥，認為這個名稱更能代表國家認同。

  • 川普 दावा稱，改名後可讓該州價值與聲望提高，帶動房價和居民收入上漲，居民向美國國旗致敬時也會更自豪。

  • 因為「新墨西哥州」已寫入州憲法，總統不能用行政命令直接更名；依法必須先由州議會通過憲法修正案，再交由全州選民公投決定。

新墨西哥州 川普 共和黨

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