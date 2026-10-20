民調反轉 民主黨領先11個百分點 維持繁榮、信任度占優

圖為2024年民主黨全代會提名賀錦麗角逐白宮。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 最新民調顯示，民主黨在處理重要議題、維持繁榮與整體信任度上全面領先，共和黨則面臨川普支持度下滑與期中選舉壓力。

距期中選舉15天，共和黨 知名民調 專家指出，哪個政黨更能處理選民最關心議題，是近80年來預測選舉結果的關鍵指標。

每日郵報報導，共和黨知名民調專家拉菲尼(Patrick Ruffini)在Echelon Insights任職。他近日在Substack發文指出，一項近80年來一直能預測選舉結果的關鍵問題是：在特定選舉年，美國人更信任哪個政黨來處理對他們最重要的議題。根據蓋洛普最新民調，44%受訪者選擇民主黨 ，33%選擇共和黨，23%認為兩黨差別不大、偏好其他政黨或無意見。

民主黨領先11個百分點，跟最近幾年相比明顯反轉。因為共和黨2022年曾領先11個百分點，2023年領先8個百分點，2024年總統大選期間曾領先5個百分點，該場選戰最終讓川普重返白宮。到去年，兩黨差距大致消失，勢均力敵。長期來看，兩黨在這項問題上都未維持持久優勢。過去20年來，優勢來回擺盪，民主黨在2000年代中期曾創下最強勁的民調表現，例如2007年曾領先17個百分點。

當被問到哪個政黨更善於維持國家繁榮時，民主黨也占上風。51%多數認為民主黨會做得更好，37%認為是共和黨。民主黨因此領先14個百分點，是自2007年以來在該指標的最佳表現，2007年時，民主黨曾領先共和黨20個百分點。

包括生活成本和通膨的經濟議題，是選民在下個月期中選舉前的首要關切，多州已開始提前投票。本月稍早YouGov民調顯示，近四成美國人認為，共和黨若繼續掌控國會，美國民眾的財務狀況會更糟，這對長期自詡為日常繁榮守護者的共和黨是一大打擊。39%受訪者說，11月後共和黨掌控的國會會讓他們處境更糟，僅23%說會更好。

民主黨在信任度上也略占上風。被問到更信任哪個政黨能讓自己和家人過得更好時，35%選擇民主黨，29%選擇共和黨，29%兩黨都不信任，7%不確定。

德州19日開始提前投票，川普當日晚間將到堪薩斯州造勢，力保共和黨參議員馬歇爾(Roger Marshall)席位。民主黨則被看好15天後會翻轉參眾兩院，而且拿下眾院機率更高。資深分析師希維爾(Nate Silver)的模型認為，民主黨拿下眾院的機率為94%，參院為75%；Decision Desk HQ較保守，分別為77%和56%。

路透/益普索19日發布最新民調，川普總統的支持度跌至歷史新低，約有31%的美國人認可川普的執政表現，比兩周前下降了一個百分點，成為他兩屆總統任期內的最低水準。