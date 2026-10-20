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川普顧問爆權錢交易 向土耳其富豪提出花錢就能見總統

記者顏伶如／綜合報導
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川普的資深顧問葛瑞尼爾，被爆疑似要求企業家捐款以接近總統，白宮已展開調查。（路透...
川普的資深顧問葛瑞尼爾，被爆疑似要求企業家捐款以接近總統，白宮已展開調查。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

Axios揭露川普顧問葛瑞尼爾疑以捐款換取接近總統與官員的機會，白宮已就簡訊內容、甘迺迪中心捐款與資金流向展開調查。

Axios新聞網站19日獨家報導，披露「權錢交易」(pay-for-play)內幕的簡訊對話曝光，震驚白宮。資深川普顧問葛瑞尼爾(Ric Grenell)去年向一名土耳其億萬富豪提出拿錢辦事的要求，聲稱花錢就能獲得影響力，有機會接觸美國總統、參加貴賓活動並與政府官員見面。報導指出，白宮法律顧問已經展開調查。

報導指出，葛瑞尼爾2025年5月3日在簡訊寫道：「一旦資金進入這裡的公司，我將安排捐款給甘迺迪中心，您將能參加貴賓活動，接近政府高層，甚至美國總統(POTUS)。」

葛瑞尼爾則否認發送簡訊，並說收錢指控「一派胡言」。

知情官員說，這則簡訊是川普總統下令調查之後取得的關鍵證據。調查重點在於釐清葛瑞尼爾是否濫用總統給予的信任，挪用原本要捐給甘迺迪中心(Kennedy Center)的數百萬捐款。

葛瑞尼爾還曾獲得川普任命為委內瑞拉特使，土耳其富豪企業家米爾登(Turhan Mildon)在委內瑞拉也有生意。

米爾登的妻子是前川普辯護律師艾麗娜‧哈巴(Alina Habba)。報導指出，哈巴今年10月9日衝進白宮橢圓形辦公室，指控葛瑞尼爾哄騙她的丈夫捐款給甘迺迪中心之後，甘迺迪中心卻不曾收到錢。

米爾登指出，在葛瑞尼爾指示下，匯款1760萬元給位於休士頓的私人國防軟體公司Texas Armament & Technology，其中一部分做為與剛果民主共和國的金融交易，另外約600萬捐給甘迺迪中心。

然而，哈巴向川普指出，米爾登過了17個月才知道，甘迺迪中心從沒收到捐款。

事件變得複雜之處在於，一名白宮官員說，1760萬元是從剛果金夏沙的財政部(Ministère des Finances)匯給簡稱TXAT的國防軟體公司，並非哈巴向川普所說從米爾登銀行帳戶匯出。官員說：「我們正在設法調查這到底是誰的錢。」

葛瑞尼爾盟友則對米爾登商業與個人背景提出質疑。他的年齡有29歲、25歲兩種版本，上個月剛與42歲的哈巴結婚，婚禮耗資千萬，兩人去年開始交往。

甘迺迪中心的內部人士也曾聯絡白宮表示，他們經常在該中心舉辦的私人高級活動中看到米爾登，顯示他是一名大額捐款者。米爾登也曾出現在副總統的包廂內，而該包廂就在總統包廂旁邊。

川普總統的前辯護律師哈巴疑似為了替土耳其富豪先生追查捐款，日前到白宮大吵，也扯出...
川普總統的前辯護律師哈巴疑似為了替土耳其富豪先生追查捐款，日前到白宮大吵，也扯出白宮幕僚向企業要捐款以接近總統的傳聞。（路透）

土耳其富豪米爾登9月才與川普的前律師哈巴在紐約成婚，他是土耳其總統艾爾段的親戚。...
土耳其富豪米爾登9月才與川普的前律師哈巴在紐約成婚，他是土耳其總統艾爾段的親戚。(取自X平台)

精華 FAQ

  • 報導指葛瑞尼爾曾透過簡訊向土耳其富豪提出，若資金進入指定公司，就可安排捐款、參加貴賓活動，並接近川普與白宮高層，外界質疑涉及權錢交易。

  • 白宮法律顧問已介入，重點是查明葛瑞尼爾是否濫用總統信任，並把原本應捐給甘迺迪中心的數百萬資金挪作他用，還要釐清簡訊是否屬實。

  • 事件牽涉土耳其富豪米爾登、葛瑞尼爾，以及米爾登的妻子、前川普辯護律師哈巴。爭議焦點還包括1760萬元匯款來源、TXAT公司與甘迺迪中心是否真的收到捐款。

土耳其 川普 甘迺迪中心

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